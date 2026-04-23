Semana de la Tecnología en Amazon: las 10 ofertas que sí merecen la pena

Un móvil Samsung, unos auriculares inalámbricos Logitech o una maquinilla de afeitar eléctrica Philips forman parte de nuestra selección

Con el objetivo de apostar por la innovación tecnológica y el mundo gaming, Amazon lanza una semana con precios rebajados en dispositivos, gadgets y accesorios de estas categorías. El evento comenzó ayer, y finalizará el 28 de abril, por lo que los descuentos se mantendrán durante pocos días.

Para que puedas sacar el máximo provecho de la Semana de la Tecnología, hemos elegido algunas de las mejores ofertas. Recuerda que los descuentos pueden sufrir cambios según la demanda del producto, así que si ves algo que te interesa, puede ser una buena oportunidad para comprarlo.

Las mejores ofertas de la Semana de la Tecnología en Amazon

Hemos preparado esta lista con productos variados, pero que tuvieran una oferta que realmente valiera la pena. Podrás encontrar unos auriculares inalámbricos, un monitor, una tablet, un cepillo de dientes eléctrico, entre otros dispositivos. ¡Comenzamos!

Cámara de seguridad inteligente

Cuenta con función de detección de movimiento, rotación completa y un audio bidireccional. A través de una aplicación móvil, la puedes controlar y recibir notificaciones e imágenes en tiempo real.

50% de descuento, ahorra 20 euros.

Cámara de seguridad inteligente. © Amazon

Router wifi con ranura para tarjeta SIM

Este es un aparato que te permite tener conexión a internet en cualquier lugar donde te encuentres. Es compatible con diferentes operadores telefónicos y se pueden conectar hasta 32 dispositivos a la vez.

45% descuento, ahorra 25 euros.

Router wifi con ranura para tarjeta SIM. © Amazon

Samsung Galaxy A17 LTE

¿Tienes que comprar un nuevo móvil? Esta es una buena opción si buscas uno de gama media. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, una cámara de 50 MP con estabilizador óptico y un diseño sofisticado en el que destaca su marco mejorado.

14% de descuento, ahorra 40 euros.

Samsung Galaxy A17 LTE. © Amazon

Tablet

Tiene una pantalla de 10 pulgadas, 22 GB de RAM y un espacio de almacenamiento de 128 GB. Viene con el último sistema operativo Android 14 y está equipada con una cámara frontal de 5 MP.

52% de descuento, ahorra 101 euros.

Tablet. © Amazon

Maquinilla de afeitar eléctrica Philips

En cuidado personal también hay dispositivos que facilitan nuestra vida. Esta afeitadora posee una cuchilla que gira en todas las direcciones, además de que ofrece un corte más preciso y seguro. Se puede usar en seco o húmedo e incorpora una batería de larga duración.

Maquinilla de afeitar eléctrica Philips. © Amazon

Monitor de 27 pulgadas

Esta pantalla está equipada con una tecnología especial que proporciona una imagen más nítida, ofreciendo una mayor protección ocular. Es una gran alternativa para quienes en su día a día tienen que trabajar con más de un monitor.

17% de descuento, ahorra 30 euros.

Monitor de 27 pulgadas. © Amazon

Auriculares gaming Logitech

Con más de 20.000 valoraciones en Amazon son unos de los más vendidos y mejor valorados de la plataforma. “Si buscas algo bueno, bonito y barato que cumpla de sobra sin dejarte una fortuna, los G435 son la compra maestra“, cuenta uno de sus compradores.

Son muy ligeros, incorporan micrófonos duales y una batería de alto rendimiento. Por si fuera poco, sus almohadillas están diseñadas para ofrecer máxima comodidad.

50% de descuento, ahorra 43,60 euros.

Auriculares gaming Logitech. © Amazon

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B

El dispositivo posee tres modos de cepillado que satisfacen diferentes necesidades. Por otra parte, su cabezal redondo está pensado para adaptarse a cada diente y llegar a esas zonas de más difícil acceso.

29% de descuento, ahorra 10 euros.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B. © Amazon

Pulsador inteligente

Este gadget sirve para automatizar cualquier interruptor sin que tengas que instalar nada eléctrico. Te permite pulsar el interruptor desde el móvil, programando horarios y usando comandos de voz.

38% de descuento, ahorra 13,50 euros.

Pulsador inteligente. © Amazon

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tiene un diseño deportivo y ligero que se adapta muy bien a cualquier estilo. Es resistente al agua, permite ver diferentes métricas de salud en el móvil y su batería puede durar hasta 48 horas.

36% de descuento, ahorra 250 euros.

Samsung Galaxy Watch Ultra. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre la Semana de la Tecnología en Amazon

¿De qué trata de este evento?

Durante una semana, Amazon rebaja el precio de cientos de productos relacionados con tecnología.

¿Cuándo finalizan las ofertas?

El día 28 de abril.

¿Cuáles son los mejores descuentos?

En nuestra lista puedes encontrar las ofertas que merecen la pena.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de abril de 2026.

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