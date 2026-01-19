He analizado las mejores tablets del mercado y te cuento cuál es mi preferida

En esta selección he incluido modelos de gama media y alta que destacan por su rendimiento, su pantalla y funciones enfocadas a la productividad e inteligencia artificial

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Apple Apple iPad Pro Samsung Samsung Galaxy Tab S11 Huawei Huawei MatePad 11.5 2025 Xiaomi Xiaomi Pad 7 Pro Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Si deseas una tablet capaz de asumir todas las funciones de un portátil, este modelo es ideal para ti. Solo recuerda que el teclado se adquiere por separado para que disfrutes de la máxima productividad y comodidad al estudiar o trabajar Para los que necesitan una tablet que se mueva con absoluta naturalidad entre el trabajo, el estudio y el ocio, y quieran además mantener una experiencia cuidada y de alto nivel Si buscas una tablet con excelente relación calidad‑precio y no necesitas los servicios de Google preinstalados, este modelo es para ti Ideal si buscas un equilibrio entre potencia, funcionalidad y experiencia de uso Por qué lo recomendamos Potencia, pantalla y diseño exquisito Ligera, una gran pantalla, S Pen de serie Pantalla antirreflejos, autonomía, aleación de aluminio Wi-Fi 7, acabado cristal mate, 144 Hz Medidas 249,7 x 177,5 x 5,3 mm 165,3 x 253,8 x 5,5 mm 262,6 x 177,5 x 6,1 mm 251,22 x 173,42 x 6,18 mm Potencia Chip M5 MediaTek Dimensity 9400+ Kirin T82B Snapdragon 8s Gen 3 Precio 1089 € 899 € 396 € 649.99 €

La mejor tablet Nuestra experta ha elegido el dispositivo Apple iPad Pro que destaca por una grandísima potencia, una pantalla que no tiene rival y un diseño impecable.

Un estudio reciente de la consultora Omnia ha revelado que el mercado de las tablets continúa gozando de buena salud y que su popularidad sigue creciendo de manera sostenida. Y es que la investigación pone de manifiesto que, durante el tercer trimestre de 2025, se vendieron en todo el mundo alrededor de 40 millones de unidades; dato que supone un incremento en torno al 5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así hemos elegido y probado los productos

Utilizo sobre todo mi tablet para gestionar el correo electrónico, ver contenido multimedia, redes sociales y acceder a documentos en la nube. En este caso, he seleccionado cuatro modelos de gama media y alta —de Apple, Huawei, Samsung y Xiaomi— que ofrecen un excelente equilibrio entre precio, potencia y experiencia de uso, y que se sitúan entre lo más destacado del mercado de tablets de 2026. Cada una de ellas ha sustituido a mi dispositivo personal durante varios días y, además del uso habitual que hago, he jugado con ellas y he realizado labores de edición de imágenes y vídeos.

Al analizarlas, he valorado los siguientes criterios:

Diseño: no solo si es cómoda en mano o fácil de manejar. También cuenta cómo está construida: los acabados y los materiales elegidos determinan su robustez y calidad.

Batería: la autonomía es decisiva. Cuantas más horas aguante sin que tengamos que recurrir a una toma de luz, mucho mejor. Y si además incorpora carga rápida, es un punto extra. Eso sí, cada vez es más habitual que el cargador no venga incluido, como ocurre con los teléfonos móviles.

Multimedia: muchas personas emplean fundamentalmente su tablet para ver series, películas o vídeos. Por eso, en los análisis he prestado especial atención a este criterio: evaluando no solo la pantalla —su brillo, nitidez, fidelidad de color y tipo de panel— sino el sonido, comprobando si garantiza un audio claro, potente y envolvente.

Experiencia diaria: cómo es utilizarla en el día a día: si abre apps con rapidez, si se mueve con soltura entre los menús y si el sistema operativo funciona de manera fluida. En definitiva, si transmite sensación de agilidad y comodidad mientras trabajamos o nos entretenemos.

Invencible: Apple iPad Pro

Apple iPad Pro. Cortesía de Amazon

Para quién es: si deseas una tablet capaz de asumir todas las funciones de un portátil, este modelo es ideal para ti. Solo recuerda que el teclado se adquiere por separado para que disfrutes de la máxima productividad y comodidad al estudiar o trabajar.

Por qué lo hemos elegido: destaca por su diseño impecable y por una sensación de potencia constante, dos rasgos habituales en los productos de la compañía de la manzana. Frente a su antecesor, mantiene un grosor y un peso contenidos y una

pantalla que, sinceramente, sigue sin tener rival.

La diferencia más importante está en el interior y es que su chip M5 consigue que todo funcione con absoluta inmediatez, sin interrupciones ni esperas, dejando claro que estamos ante una tablet que perfectamente puede sustituir a cualquier portátil . Notas esa potencia nada más encenderlo. Puedes estar trabajando con aplicaciones de edición de vídeo o de diseño, tener abiertas a la vez varias apps o ventanas (como es mi caso) que no se resiente.

Asimismo, gracias a este chip, todas las funciones de inteligencia artificial se ejecutan directamente en la tablet y no en la nube. Esto no solo se traduce en un mejor rendimiento, sino en más seguridad y en la posibilidad de usarlas incluso sin conexión. Organizar archivos, analizar documentos destacando la información clave, mejorar imágenes o generar contenido son algunas de las tareas que he realizado con esta IA. Entre las novedades que introduce el sistema operativo iPadOS 26 me quedo con las ventanas redimensionables, que me han recordado a macOS y una interfaz más pulida.

Sus puntos débiles: el chip M5 ofrece tantísima potencia que un usuario normal probablemente no será capaz de aprovecharla por completo; está pensado más bien para profesionales o tareas con un alto rendimiento.

FICHA TÉCNICA Procesador: Chip M5 RAM: 12 GB o 16 GB Almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB Pantalla: 11 pulgadas y 2.420 x 1.668 píxeles de resolución, Ultra Retina XDR, pico brillo 1.600nits(solo HDR) Batería: 8340 mAh Dimensiones: 249,7 x 177,5 x 5,3 mm Peso: 444 gr Otros: Apple Intelligence, cámara gran angular de 12 megapíxeles de resolución, cámara 12 megapíxeles Center Stage, vídeo 4K, cuatro altavoces Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0,FaceID, Siri, iPadOS26, disponible en una versión de 13 pulgadas, chasis de aluminio

¡Viene con lápiz!: Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que necesitan una tablet que se mueva con absoluta naturalidad entre el trabajo, el estudio y el ocio, y quieran además mantener una experiencia cuidada y de alto nivel.

Por qué lo hemos elegido: no solo es bonita, sino que cada detalle refleja una calidad premium. Además, a pesar de su ligereza y delgadez frente a otras tablets, se siente firme y segura en la mano. Saber, por otro lado, que cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo me da la tranquilidad de poder usarla sin preocuparme por los pequeños accidentes del día a día.

Incluso durante largas sesiones, nunca me ha resultado incómoda, ya sea revisando correos, organizando notas para un reportaje o disfrutando de alguna de mis series favoritas: la pantalla es un auténtico placer. Al usar el S Pen incluido, la experiencia es todavía más agradable, no solo por su forma hexagonal que se ajusta perfectamente a la mano, sino también por su respuesta instantánea, bien tomando notas rápidas, escribiendo o dibujando.

Lo que de verdad hace especial a este lápiz es que me ha permitido aprovechar la inteligencia artificial que integra la tablet con funciones como ‘Drawing Assist’. Si como yo no sois especialmente hábiles con el dibujo, no hay de qué preocuparse: la IA despliega su magia para ajustar líneas, contornos y otros elementos. Lo probé con mi hija, dibujando algunos de sus personajes favoritos cuando era pequeña y nos divertimos muchísimo viendo cómo la tablet transformaba nuestros bocetos en creaciones mucho más definidas y reconocibles. Después está ‘Writing Assistant’, que sugiere mejoras en los textos mientras trabajas, reformulando frases, ajustando el tono y puliendo detalles. Lo he usado redactando correos, notas y resúmenes, y la diferencia es notable. Añadir que viene con el asistente Gemini Live de Google al que le puedes formular cualquier duda o consulta.

Sus puntos débiles: gestiona de manera correcta la duración de la batería, pero hay margen de mejora.

FICHA TÉCNICA Procesador: MediaTekDimensity9400+ RAM: 12 GB o 16 GB Almacenamiento: 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB Pantalla: 11 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, 2.560 x 1.600 píxeles de resolución, 120 Hz, hasta 1.600nitsde nivel de brillo Batería: 8400 mAh, admite carga rápida de 45 W Dimensiones: 165,3 x 253,8 x 5,5 mm Peso: 469 gr Otros: opción de elegir una versión 5G, lápiz S Pen incluido, cámara principal de 13 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles, ranura para tarjetas microSD de hasta 2 TB, OneUI 8 basado en Android 16, sonido Dolby Atmos, cuatro altavoces, OneUI 8 basado en Android 16, certificación IP68, Gemino Live, Galaxy AI (Drawing Assist y Writing Assist), Samsung DeX, apps preinstaladas como Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint y Notion

Cargador incluido: Huawei MatePad 11.5 2025

Huawei MatePad 11.5 2025. Cortesía de Amazon

Para quién es: si buscas una tablet con excelente relación calidad‑precio y no necesitas los servicios de Google preinstalados, este modelo es para ti.

Por qué lo hemos elegido: la recomiendo por los siguientes motivos: su pantalla y la autonomía que proporciona. En concreto, monta un panel de 11,5 pulgadas que tiene la etiqueta ‘PaperMatte’ y esto quiere decir que su acabado es antirreflejos. Así, la experiencia se acerca a la de leer sobre papel, sin brillos molestos que distraigan.

La he utilizado varias veces sentada cerca de una ventana con luz natural y el contenido siempre se ha mostrado claro y nítido. Ya fuera leyendo documentos de texto, revisando PDFs, editando algún vídeo casero o navegando por una web con fondo blanco, mi vista no ha tenido fatiga visual y, además, no ha sido necesario ajustar el brillo o girar la tablet para esquivar reflejos incómodos. A esta buena experiencia contribuye también su formato 3:2, especialmente pensado para leer, estudiar o trabajar. Al ser más alto que el habitual 16:9 o 16:10, te permite ver más contenido vertical de un vistazo, reduciendo el scroll y haciendo la lectura más natural.

En cuanto a autonomía, la batería me ha durado casi tres días con un uso normal, lo que convierte a esta tablet en una compañera muy fiable para el día a día. Su procesador no es tan potente como el de otros modelos, pero resulta más que suficiente para un usuario común y destaca por su eficiencia energética; de ahí, que ofrezca buen rendimiento sin agotar la batería. Además, incluye el cargador.

Sus puntos débiles: al no incluir los servicios de Google, que apps como Gmail, o YouTube no vienen preinstaladas. Eso sí, si le dedicas tiempo casi cualquier aplicación se puede descargar desde AppGallery, la tienda oficial de Huawei, o por medio de Aurora Store, que da acceso a muchas de las apps de Android.

FICHA TÉCNICA Procesador: Kirin T82B RAM: 8 GB Almacenamiento: 128 GB o 256 GB Pantalla: 11,5 pulgadas y 2.456 × 1.600 píxeles de resolución, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, relación de aspecto 3:2, brillo máximo de 600nits, anti deslumbramiento y antirreflejos Batería: 10.100 mAh, compatible con carga de 40W Dimensiones: 262,6 x 177,5 x 6,1 mm Peso: 515 gr Otros: HarmonyOS4.3, cámara trasera de 13 megapíxeles y frontal de 8 megapíxeles de resolución, audioHisten9.0 (altavoces cuádruples), opción lápiz magnético Huawei Notes, carcasa metálica, modo de ventana flotante, Petal Search funciona como buscador, ayudando a localizar apps, vídeos, mapas o restaurantes

Con Hyper AI: Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro. Cortesía de Amazon

Para quién es: ideal si buscas un equilibrio entre potencia, funcionalidad y experiencia de uso.

Por qué lo hemos elegido: su construcción llamó mi atención por dos motivos fundamentales: un peso de 500 gr y un chasis de aluminio de apenas 6 mm que aportan una clara sensación de calidad y solidez. En cuanto a la pantalla, me he encontrado con un panel de 11,2 pulgadas y 3.200 x 2.136 píxeles de resolución que me ha permitido disfrutar de colores intensos y vivos, pero nunca artificiales. Además, los textos se leen con claridad y la navegación, los desplazamientos y el scroll se perciben suaves y especialmente fluidos. El acabado en cristal mate reduce los reflejos de manera notable.

Su rendimiento es solvente y buena parte de la experiencia depende de HyperOS 2.0, la capa de personalización de Xiaomi que integra HyperAI. Con ella, la tablet deja de ser solo un dispositivo y actúa como un asistente personal: desde AI Writing, que corrige textos, cambia el tono o condensa párrafos, hasta HyperAI Speech, que transcribe conversaciones en tiempo real reconociendo diferentes voces.

También me ha gustado la edición inteligente de fotos, que permite eliminar elementos no deseados de manera rápida y sencilla. Además, la integración de Google Gemini te ofrece un asistente al que puedes consultar información, pedir que te genere un texto, organice tus tareas pendientes o analice un documento sin tener que cambiar de aplicación.

Sus puntos débiles: no cuenta con certificación IP frente al agua o al polvo, por lo que algunos usuarios podrían echar de menos esta protección.

FICHA TÉCNICA Procesador: Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 8 GB o 12 GB Almacenamiento: 128, 256 o 512 GB Pantalla: crystal-clear de 11,2 pulgadas y 3.200 x 2.136 píxeles de resolución, 144 Hz, 800nitsde brillo máximo, luz azul reducida y tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland Batería: 8850 mAh, admite carga de 67 W Dimensiones: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm Peso: 500 gr Otros: Wi-Fi 7, cámara trasera de 50 megapíxeles con 4K y frontal de 32 megapíxeles, Xiaomi HyperOS 2, cuatro altavoces, compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. AI Art, Air Calculator, AI Writing, Gemini

Otros modelos de tablets interesantes

Si buscas una tablet con una pantalla XXL y un super procesador El modelo OnePlus Pad 3 integra un panel de 13,2 pulgadas y el chip Snapdragon 8 Elite. Otras características de interés son: Wi-Fi 7, ocho altavoces y una batería de 12.140 mAh con una carga rápida de 80W.

Si buscas una tablet con el ‘sello’ Copilot+ PC El modelo Surface Pro de Mircrosoft cumple con esta característica. Posee una pantalla PixelSense disponible en dos tamaños de pantalla (12 y 13 pulgadas) y el soporte integrado en la parte trasera permite colocarla en diferentes ángulos.

Preguntas frecuentes relacionadas con las tablets

¿Merece la pena invertir en una tablet de gama alta?

Sí, si buscas un dispositivo potente capaz de manejar varias aplicaciones a la vez, editar fotos y vídeos, ejecutar juegos exigentes o disfrutar de una pantalla de gran calidad. Para tareas más sencillas, como revisar el correo, usar redes sociales o ver series y vídeos en streaming, una tablet de gama media suele ser más que suficiente.

¿Qué tamaño de pantalla conviene elegir?

Depende de cómo vayas a usarla. Entre 10 y 11 pulgadas resulta muy versátil para trabajar y consumir contenido multimedia. Por su parte, las pantallas de más de 12 pulgadas son ideales para dibujo, edición o tareas que requieran mayor productividad. Por debajo de 10 pulgadas, las tablets son más cómodas de transportar y perfectas para un uso más casual.

¿Qué papel juega la memoria RAM en una tablet?

Determina cuántas aplicaciones se pueden abrir al mismo tiempo sin que el dispositivo se ralentice. En tablets de gama media, entre 4 y 6 GB suelen ser suficientes; en modelos de gama alta, 8 GB o más garantizan que todo funcione con rapidez incluso con tareas complejas.

¿Qué sistema operativo te conviene más, iOS o Android?

Depende del ecosistema que prefieras. iOS (iPadOS) destaca por tener aplicaciones muy optimizadas y recibir actualizaciones durante más tiempo. Android, por su parte, proporciona una mayor personalización y también es compatible con más marcas y accesorios.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.