El reloj inteligente más vendido de Amazon combina diseño y tecnología por menos de 30 euros

El XIAOMI Redmi Watch 5 es el reloj inteligente más vendido de Amazon.

Con una autonomía de hasta 18 días, permite contestar llamadas a través de Bluetooth, registra la actividad física y realiza un seguimiento avanzado de la salud

Parece que los relojes inteligentes llegaron para quedarse. Por su gran variedad de funciones, larga duración de la batería y la posibilidad de contestar llamadas a través de Bluetooth, se han convertido en un accesorio muy útil para el día a día.

Hoy, en EL PAÍS Escaparate, hablamos del smartwatch más vendido en Amazon. Con más de 17.000 valoraciones y 4,5 estrellas sobre 5, el Xiaomi Redmi Watch 5 cuesta menos de 30 euros y es un reloj inteligente muy completo, tal y como indican sus compradores: “Batería que dura semanas. Súper completo para tener control de sueño, actividad, oxigeno en sangre, pulsaciones... es ideal”.

Una amplia pantalla cuadrada con un marco elegante en mate

Marca tendencia en lo que a pantallas grandes se refiere. Este smartwatch cuenta con un diseño elegante de pantalla cuadrada y una pantalla LCD de dos pulgadas. De esta forma, podrás leer cómodamente las notificaciones de mensajes o correos electrónicos sin tener que coger el teléfono. Además, puedes personalizar la esfera del reloj a través de la aplicación Mi Fitness, que cuenta con más de 200 diseños distintos.

Para que tu muñeca luzca elegante, el marco tiene un diseño minimalista con un acabado mate que le ofrece un aspecto de mayor calidad. Con la correa a juego, está disponible en negro medianoche o plata mate.

Reloj inteligente XIAOMI Redmi Watch 5. Cortesía de Amazon

La batería puede durar hasta 18 días

Si todavía utilizas un reloj analógico tradicional estarás acostumbrado a no tener que preocuparte por la duración de la pila, por lo que es normal que te cause rechazo la idea de tener que pensar en cargar tu smartwatch de forma frecuente. Sin embargo, este reloj inteligente de Xiaomi tiene una batería de larga duración (470 mAh). Si lo utilizas de forma estándar, la batería puede durarte hasta 18 días. En caso de que le des un uso intensivo, te aguantará unos 12 días.

Responde llamadas de forma rápida desde tu muñeca

A través de Bluetooth, te permite contestar llamadas en cualquier momento. Para una comunicación más clara y flexible durante las llamadas Bluetooth, cuenta con dos micrófonos, que consiguen una cancelación de ruido óptima, y una recogida direccional de audio de hasta 80 cm para un rango de llamada extendido con mayor cobertura.

Contesta llamadas desde tu XIAOMI Redmi Watch 5. Cortesía de Amazon

Registra tu actividad física diaria con más de 140 modos de entrenamiento

Una de las cualidades principales de los relojes inteligentes es que realizan un seguimiento avanzado de la salud. En concreto, cuentan con un monitor de frecuencia cardiaca de 24 horas, monitorización del oxígeno en sangre y el estrés durante el día y un seguimiento diario del sueño.

Por otro lado, son muy útiles para realizar deporte. El Xiaomi Redmi Watch 5 admite más de 140 modos de entrenamiento y detecta automáticamente actividades, como correr, caminar, andar en bicicleta, usar la elíptica, remar y saltar a la cuerda.

Seguimiento avanzado de la salud. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre el reloj inteligente Xiaomi Redmi Watch 5

¿Es compatible con todos los teléfonos?

El Redmi Watch 5 Active es compatible con Android y iPhone.

¿Tiene GPS?

Este smartwatch no tiene GPS integrado. Sin embargo, para funciones de seguimiento deportivo, puedes utilizar el GPS del teléfono móvil conectado a través de Bluetooth.

¿Es resistente al agua?

Sí, tiene una resistencia al agua de 5 ATM para el uso diario, por lo que no tienes que preocuparte cuando llueve o te lavas las manos. No obstante, no dispone de modos de entrenamiento para registrar deportes acuáticos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de febrero de 2026.

