Leer sin cansar la vista es posible con este panel de luz para libros compacto y recargable

El pequeño dispositivo se puede usar de dos formas: como una lámpara ambiente o como un panel que se pone directamente sobre la hoja del libro

Leer libera la mente, nos ayuda a desconectar de ese estilo de vida frenético en el que vivimos y nos transporta a mundos que, aunque no se puedan ver o tocar, existen a través de cada palabra escrita. En definitiva, es una de esas actividades que podrían volver a ganar más protagonismo frente a otras en las que consumimos el tiempo sin hacer nada productivo.

Por esa razón, hoy nos alegra mucho poder recomendar este gadget, uno de los mejores regalos para los amantes de la lectura. Es un panel que difumina la luz, haciéndola más uniforme y reduciendo el esfuerzo ocular

Lo interesante es que el aparato se puede usar directamente sobre las hojas de los libros, además de que cuenta con diferentes características que lo hacen muy fácil y práctico. Por si fuera poco, en Amazon se puede comprar por menos de 14 euros. Sigue leyendo y descubre todos los detalles.

El dispositivo incorpora un panel que ayuda a difuminar la luz. © Amazon

Descubre esta luz de lectura con panel transparente

Una de las principales causas que producen la fatiga ocular tienen que ver con la iluminación. Las sombras y reflejos intensos provocan un sobreesfuerzo en los ojos para poder enfocar los textos, lo que lleva a parpadear menos y a que éstos se resequen.

Este panel está equipado con diferentes niveles de brillo para una iluminación más uniforme, lo que es de gran ayuda para aquellas largas sesiones de lectura. Se puede usar de dos formas

Como lámpara ambiente: reflejará una luz suave, creando un ambiente mucho más agradable y evitando los reflejos. Para ello, su base se puede sostener perfectamente de pie.

Como panel para el libro: se ubica encima de la hoja para que la ilumine por completo. Es decir que consigue distribuir mejor la iluminación, evitando que solo haya un punto de atención.

El panel de la luz se puede usar para iluminar por completo la hoja de un libro. © Amazon

Con temporizador y batería de alto rendimiento

El dispositivo se puede cargar mediante un cable USB (viene incluido) e incorpora una batería de larga duración, ya que con una carga completa puede funcionar hasta por 35 horas. Gracias a su tamaño compacto, cabe en cualquier mochila de viaje, así que es muy fácil de transportar. Podrás usarlo en la casa, la oficina, la universidad, etc.

También cuenta con otra función que ayuda a cuidar los ojos: un temporizador. Será de gran utilidad especialmente durante la noche, para controlar los tiempos de descanso y evitar que el gadget se quede encendido si el sueño te vence.

Tres razones para comprar esta lámpara de lectura

Invertir en nuestro bienestar es muy importante, ya que no solo tiene un efecto positivo a corto, sino también a largo plazo. Si eres un amante de los libros o estás en una etapa de estudio, a continuación te contamos por qué vale la pena comprar este pequeño aparato.

Adiós a los cables: la luz se puede recargar fácilmente y proporciona una gran autonomía de uso.

Minimiza la fatiga ocular: la distribución uniforme de la luz, que evita los reflejos y las sombras, ayudará a que tus ojos sufran menos.

Tres temperaturas de color: se pueden ajustar fácilmente mediante un botón, permitiendo adaptarla a diferentes necesidades.

Esta luz de lectura incorpora diferentes niveles de brillo. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre esta luz LED para libros

¿En cuánto tiempo se carga su batería?

Aunque no se especifica, una carga completa de la batería de estos aparatos puede llevar entre dos y cuatro horas.

¿Se puede ajustar su brillo?

Sí. Cuenta con diferentes niveles que ofrecen una experiencia personalizada.

¿Se recomienda usar en espacios totalmente oscuros?

No. Aunque se puede hacer y resulta útil, por ejemplo cuando no quieres despertar a alguien en la noche, lo cierto es que el contraste entre la luz y el fondo podría ser contraproducente. Por esa razón, siempre es mejor contar con una fuente de iluminación ambiente.

