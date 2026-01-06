Babelia recomienda este libro top ventas para los amantes de la lectura

'El loco de Dios en el fin del mundo' ha sido el mejor libro de 2025, según Babelia.

‘El loco de Dios en el fin del mundo’, de Javier Cercas, ha sido el mejor libro de 2025

El final de 2025 ha traído consigo rankings de todo tipo; desde las mejores películas del año, a los destinos turísticos más visitados, o los álbumes musicales más escuchados. Desde EL PAÍS Escaparate recuperamos el mejor libro de 2025, según nuestros compañeros de Babelia. A ver si los Reyes Magos han acertado y han dejado ejemplares bajo los árboles de los lectores o, por el contrario, todavía estás a tiempo de hacerte con él.

El título galardonado con la primera posición entre los 50 mejores libros de 2025 ha sido El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas. Como curiosidad para los lectores que les gusta ir más allá de la trama, este libro se publicó a principios de abril y su protagonista, el Papa Francisco I, murió ese mismo mes, concretamente el día 21.

¿De qué trata ‘El loco de Dios en el fin del mundo’?

En 2023, mientras firmaba libros en Turín, Javier Cercas fue sorprendido por un representante del Vaticano. Desde la institución habían acudido a él para ofrecerle una oportunidad única que muchos desearían: acompañar al Papa Francisco en un viaje a Mongolia a cambio de escribir un libro narrando la experiencia. Sin límites, censuras u obstáculos, con total libertad para escribir y preguntar lo que quisiera.

Incluso las personas más ateas aceptarían una oportunidad así. De hecho, este es el caso de Javier Cercas: él se declara ateo, anticlerical, laicista militante y racionalista contumaz. Por eso, su motivación para emprender esta aventura va más allá de la exclusividad de escribir un libro junto al Papa, Cercas tiene un propósito claro: preguntarle al papa Francisco si su madre verá a su padre más allá de la muerte.

Portada 'El loco de Dios en el fin del mundo'. Cortesía de Amazon

Un libro inclasificable en un género concreto

Publicado en Random House, cuesta encasillar a este libro en un único género. Para empezar, lo que está claro es que se trata de una novela de no ficción. Si profundizamos un poco más en su estructura, por su extensión, podemos decir que es un reportaje narrativo.

Por otro lado, narrado desde la crónica o la perspectiva de un cuaderno de viajes, también lo podríamos considerar un ensayo narrativo. Asimismo, también tiene parte de biografía, pues nos presenta, de una forma más cercana, a Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco I.

Contraportada 'El loco de Dios en el fin del mundo'. Cortesía de Casa del Libro

Un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo

“Un loco sin Dios” sería Javier Cercas pues, como ya se ha mencionado, se define como una persona atea. En el lado contrario, “el loco de Dios” es el Papa Francisco, ya que Jorge Bergoglio eligió ese nombre por Francisco de Asís, quien se llamaba a sí mismo de esa forma.

El propio Cercas cuenta que el libro “se podría leer como un retrato poliédrico del personaje” porque consiste en una biografía o descripción de su figura a través de gente que lo conoce; desde cardenales, hasta intelectuales del Papa o, incluso, misioneros.

Preguntas frecuentes sobre el libro ‘El loco de Dios en el fin del mundo’

¿En qué formatos está disponible?

Lo puedes comprar en versión Kindle, en formato Audiolibro o en físico con tapa blanda.

¿Qué otros libros ha escrito Javier Cercas?

Javier Cercas es uno de los novelistas españoles con mayor prestigio internacional. Sus libros se han traducido a más de treinta idiomas y han obtenido distintos premios alrededor del mundo. Algunas de sus novelas más conocidas son:

Soldados de Salamina (2001)

Anatomía de un instante (2009)

Las leyes de la frontera (2012)

La trilogía de Terra Alta: Terra Alta (2019), Independencia (2021) y El castillo de Barbazul (2022).

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de enero de 2026.

