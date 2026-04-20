He analizado los mejores móviles de gama media del momento y te cuento cuál es mi favorito

Hemos usado los cinco móviles de la comparativa durante al menos una semana para evaluarlos en un entorno real.

Estos ‘smartphones’ compiten por ser referentes de categoría intermedia. Con un precio que no supera los 500 euros, destacan por su rendimiento, experiencia visual, autonomía y fotografía con una notable calidad. Además, incorporan funciones de IA

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Nothing Nothing Phone 4a Pro Honor Honor Magic8 Lite 5G realme realme 16 Pro+ Samsung Samsung A37 5G TCL TCL NXTPAPER 70 Pro Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Ideal, si lo que quieres en un teléfono móvil con personalidad propia Si deseas un teléfono que no pese mucho pero que a la vez te ofrezca un diseño que destaque por su alta resistencia en el día a día y una batería infinita Si priorizas la autonomía y una cámara principal sólida para el día a día, continúa leyendo Usuarios que quieren un móvil de gama media fiable, duradero y equilibrado Usuarios que quieren un dispositivo que combine las funciones de teléfono móvil y lector de libros electrónicos Por qué lo recomendamos Glyph Matrix de 137 mini-LEDs, Essential Key, experiencia con el zoom óptico de 3,5x Una super batería, grosor muy fino, diseño todoterreno Batería, pantalla y experiencia fotográfica One UI 8.5, pantalla, política de actualizaciones Tecnologías que cuidan de la vista, hasta una semana de autonomía con el modo ‘Lectura’, tecla NXTPAPER dedicada Medidas 163,66 x 76,62 x 7,95 mm 161,9 x 76,1 x 7,76 mm 162,45 x 76,27 x 8,49 mm 162,9 x 78,2 x 7,4 mm 169,4 x 80,05 x 7,98 mm Peso 210 gr 189 gr 198 gr 196 gr 208 gr Tallas Almacenamiento: 128 GB, 256 GB Almacenamiento: 256 GB, 512 GB Almacenamiento: 256 GB, 512 GB Almacenamiento: 128 GB, 256 GB Almacenamiento: 256 GB, 512 GB Capacidad Batería: 5080 mAh,carga rápida de 50W Batería: 7500 mAh, carga 66W Batería: 7000 mAh, carga rápida de 80W Batería: 5000 mAh, carga 45W Batería: 5200 mAh, carga rápida de 33W Detalles Pantalla AMOLED, de 6,83 pulgadas y 2.800 x 1.260 píxeles de resolución, 144 Hz de tasa de refresco, brillo hasta 5000 nits (HDR), protección Corning Gorilla Glass 7i Pantalla AMOLED, 6,79 pulgadas, 2.640 x 1.200 píxeles de resolución, tecnología Eye Comfort, hasta 6000 nits Pantalla AMOLED, 6,7 pulgadas, 2.800 x 1.280 píxeles de resolución, 144 Hz de tasa de refresco, brillo máximo de 6500 nits, protección Gorilla Glass 7i Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, 2.340 x 1.080 píxeles de resolución, con Corning Gorilla Glass Victus+, 120 Hz Pantalla tecnología NXTPAPER 4.0, 6,9 pulgadas, 2340 x 1.080 píxeles de resolución, 120 Hz tasa de refresco, brillo 900 nits, relación de aspecto 19.5:9 Precio 478.99 € 359 € 529.99 € 474 € 379 €

El mejor teléfono de gama media del momento Nuestra experta ha elegido el smartphone Nothing Phone 4a Pro. Con un diseño totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, su acabado en aluminio de una sola pieza es envidiable. Puede además presumir de ofrecer la mejor experiencia fotográfica.

La gama media sigue afianzándose como una categoría clave para los fabricantes de smartphones: este segmento se ha convertido en el punto de equilibrio ideal para muchos usuarios que, sin necesidad de un teléfono premium , buscan móviles con prestaciones claramente por encima de la gama de entrada o básica .

Las firmas han sabido interpretar bien esas necesidades, ofreciendo modelos que en muchos casos incluso superan lo que el usuario espera. Esto ha hecho posible que incorporen características que antes estaban reservadas a gamas superiores, como un rendimiento más ágil, baterías más duraderas y pantallas cada vez más nítidas y fluidas, con tasas de refresco elevadas. También destaca la evolución del apartado fotográfico, que ha mejorado de forma notable en los últimos años.

Cómo he elegido y probado los productos

He usado estos cinco móviles de gama media durante al menos una semana para evaluarlos en un entorno real. En ese tiempo, los he sometido a un uso cotidiano que incluye navegación por Internet, redes sociales, gestión del correo electrónico, alguna tarea puntual de edición de imagen y consumo de contenido multimedia. Asimismo, he jugado de manera puntual a títulos como Genshin Impact para comprobar su fluidez y capacidad gráfica y evaluado el apartado fotográfico de todos ellos en distintas condiciones —interiores, exteriores, baja luz y retratos—.

En cada análisis, he tenido en cuenta aspectos como los siguientes:

Diseño: se ha valorado la calidad de los acabados, la ergonomía y la sensación en mano, aspectos clave que influyen directamente en el confort de uso diario.

Pantalla: se ha analizado el panel de cada dispositivo prestando atención a la nitidez, el brillo, la reproducción del color y la fluidez tanto en la navegación como en la reproducción de contenido multimedia o en juegos.

Rendimiento: referido a la agilidad del sistema de cada smartphone y su capacidad de respuesta al ejecutar distintas tareas de forma simultánea.

Cámaras: sin olvidar que estos móviles se sitúan un paso por detrás de la gama alta, he centrado las pruebas sobre todo en el sensor principal y en la cámara frontal, comparando los resultados en diferentes condiciones de luz.

Otros aspectos: se ha considerado la autonomía y la velocidad de carga, la calidad del sonido, la experiencia de uso de las distintas capas de personalización….

¿Por qué puedes confiar en mí? Regina de Miguel Llevo en el periodismo tecnológico dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y he podido contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

Bloque de aluminio de una sola pieza: Nothing Phone 4a Pro

La cámara del Nothing Phone 4a Pro dispone de un zoom óptico de 3,5x. Cortesía de Amazon

Para quién es: ideal, si lo que quieres en un teléfono móvil con personalidad propia.

Por qué lo hemos elegido: como no podía ser de otra forma, este análisis arranca con su diseño, en concreto con su sistema de iluminación situado en la parte trasera y que ha sido bautizado como el nombre de Glyph Matrix. Posee una estética inconfundible: se trata de un panel circular que incluye una especie de rejilla con 137 microLEDs que crean patrones de luz. Más allá de un efecto vistoso, lo interesante es que he podido asignar estos patrones a llamadas, contactos, notificaciones… de modo que no tienes que estar todo el tiempo con la pantalla del teléfono boca arriba para saber qué está pasando. Como no viene por defecto, lo activé dirigiéndome a la opción ‘Glyph Interface’ en ‘Ajustes’.

Otra característica de la que quiero hablaros está relacionada con la IA. En este teléfono se aplica a la organización y gestión de la información personal a través de ‘Essential Space’ y del botón ‘Essential Key’. Por sí solo no tiene una función como tal, sino que sirve para enviar contenido a un espacio inteligente donde la IA lo organiza y lo procesa automáticamente.

Haciendo fotos por la calle en pleno día —fachadas, coches, gente caminando— responde muy bien: las imágenes se perciben nítidas, con un buen nivel de detalle, sin colores exagerados y bastante fieles a lo que ves. Pero lo que más me ha sorprendido es el teleobjetivo, pues su zoom óptico permite acercarse sin perder demasiada calidad, algo que no es tan habitual en esta gama

Sus puntos débiles: respecto a otros modelos, solo ofrece tres años de actualizaciones del sistema operativo.

Certificación IP69K: Honor Magic8 Lite 5G

El móvil Honor Magic8 Lite 5G destaca por su gran batería. Cortesía de Amazon

Para quién es: si deseas un teléfono que no pese mucho pero que a la vez te ofrezca un diseño que destaque por su alta resistencia en el día a día y una batería infinita.

Por qué lo recomendamos: lo primero que me llamó la atención es su diseño increíblemente fino para lo que esconde dentro: aunque tiene un grosor de solo 7,76 mm, esto no le ha impedido integrar una batería de 7.500 mAh, algo poco habitual que se lo debemos a su tecnología de silicio-carbono. Haciendo un uso real, he logrado alargar perfectamente su autonomía tres días, alternando entre redes sociales, cámara, navegación GPS y consumo multimedia sin mirar constantemente el porcentaje de batería restante. Su otro punto fuerte es la resistencia ya que ha recibido varias certificaciones, entre ellas la IP69K, que garantiza un nivel de protección extremo frente al polvo y agua a presión, pensado para situaciones más exigentes que el uso cotidiano.

La pantalla ha respondido también a mis expectativas y, en este sentido, debo destacar su densidad de píxeles, la reproducción del color y el nivel de brillo, ideales para consumir contenidos multimedia. ¿Usáis el móvil para leer? En este caso, os recomiendo modo ‘eBook’ que reduce la fatiga visual y hace más cómoda la experiencia

Por otro lado, su capa de personalización aporta funciones de inteligencia artificial como las herramientas de escritura que ayudan a que mejoremos un texto; la identificación de los interlocutores en una conversación que transcribes o el Magic Portal que permite mover contenido de una app a otra.

Sus puntos débiles: a diferencia de otros modelos, parte con Android 15 y no 16.

Tasa de refresco de 144 Hz: realme 16 Pro+

El Realme 16 Pro+ destaca por la calidad de su experiencia fotográfica. Cortesía de Amazon

Para quién es: si priorizas la autonomía y una cámara principal sólida para el día a día, continúa leyendo.

Por qué lo hemos elegido: recomendaría este teléfono móvil por tres motivos. El primero es la batería. Y es que sus 7.000 mAh hacen un estupendo trabajo. Usándolo con normalidad —correo electrónico, redes sociales, GPS, música, vídeos y tomando bastantes fotos— he conseguido casi dos días y medio de autonomía con una sola carga, llegando a alrededor de un 10% antes de tener que enchufarlo.

El segundo aspecto es la experiencia fotográfica porque he disfrutado mucho capturando diferentes momentos: el enfoque es rápido, los colores vivos y el nivel de detalle está más que conseguido. Por ejemplo, un día en una terraza al atardecer hice varias fotos en una reunión con varias amigas sin tocar ningún ajuste y salieron con ese tono cálido agradable que tanto me gusta, sin verse artificiales. Y en un viaje reciente a Palma de Mallorca, al fotografiar la catedral, que quedaba algo alejada, utilicé el zoom 3,5x del teleobjetivo para acercarla y capturar sus detalles arquitectónicos, sin ese efecto acuarela que suele aparecer en otros móviles. De noche, el resultado ha sido también mejor de lo esperado. El recorte de los retratos resulta natural

Por último, la pantalla. No solo es grande, como era de esperar, sino muy nítida y con un ajuste de brillo automático que se adapta sin problemas a cualquier situación. Si la vas a usar para consumir contenido multimedia, es una auténtica gozada, ya que además cuenta con certificación Netflix HDR, lo que mejora la experiencia al ver series y películas gracias a un mayor contraste y una mejor reproducción del color.

Sus puntos débiles: es una pena que el ultra gran angular quede claramente por detrás del resto de sensores fotográficos.

Con acabado de cristal brillante: Samsung A37 5G

El Samsung A37 5G destaca por su uso estable y sencillo, y por su personalización. Cortesía de Amazon

Para quién es: usuarios que quieren un móvil de gama media fiable, duradero y equilibrado.

Por qué lo recomendamos: no es de esos teléfonos móviles que intentan impresionarte con características super llamativas. Su filosofía es otra: ofrecer un uso estable y sencillo en el día a día. En este caso, si hay un elemento que lo define es su capa de personalización One UI 8.5 que hace que todo fluya más suave, que la seguridad se vea reforzada, que las apps se abran sin ‘tirones’... Además, añade algunas funciones de IA como la transcripción y traducción de grabaciones de voz y llamadas, Gemini Live, un borrador de objetos que funciona bien, sugerencias de edición que mejoran las fotos que tomamos, … Y hablando de fotografías, he sacado sobre todo partido al sensor principal (por su consistencia) en escenas urbanas, en planes con amigos en una terraza y espacios al aire libre como las caminatas por la montaña. También en interiores, como un restaurante, y otros espacios con contrastes de luz.

Otro punto destacable es su soporte a largo plazo. Samsung mantiene una política de actualizaciones especialmente ambiciosa dentro de la gama media, con seis años de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. La batería cumple y la pantalla está a la altura de lo que uno espera de un teléfono de Samsung por su calidad, buen contraste y colores.

Sus puntos débiles: existen móviles con una relación calidad-precio más interesante.

Lápiz T-Pen opcional: TCL NXTPAPER 70 Pro

El TCL NXTPAPER 70 Pro sirve también como lector de libros electrónicos. Cortesía de Amazon

Para quién es: usuarios que quieren un dispositivo que combine las funciones de teléfono móvil y lector de libros electrónicos.

Por qué lo hemos elegido: no quiere ser ni el más potente ni el que hace las fotos más espectaculares. Su fabricante propone un smartphone que sirve también como lector de libros electrónicos, lo que explicaría que integre la tecnología NXTPAPER 4.0 y varios modos de visualización que reducen la fatiga ocular.

Tras sacarlo de su caja hubo dos detalles que llamaron mi atención. Por un lado, la pantalla que es mate y, por el otro, el botón NXTPAPER que está en el lateral derecho junto al de encendido y volumen. Gracias a este, decides si lo quieres usar como un teléfono normal o transformarlo en una experiencia más parecida a la de un lector de libros electrónicos. En este último caso, tiene la posibilidad de elegir entre varios modos como el de tinta que elimina el color y hace que la pantalla se ponga en blanco y negro; para la lectura de textos o artículos largos es lo mejor.

Después de este modo, probé el de color que mantiene el color, pero sin la intensidad que caracteriza a los paneles AMOLED: lo hice leyendo varias recetas de cocina con sus respectivas imágenes y la experiencia es más suave, relajada y sin ese brillo excesivo que a veces acaba cansando. Pero quizás, el que me resultó más curioso es el modo Max Ink que reduce al máximo las distracciones y notificaciones para que nos centramos en la lectura, aunque el dispositivo sigue funcionando como teléfono y recibes avisos importantes como llamadas. Por cierto, la versión que he probado viene con un stylus digital: he tomado notas a mano y la superficie mate ayuda a que el trazo no sea tan resbaladizo.

Sus puntos débiles: su carga rápida se queda en los 33 W. Y aunque en rendimiento y experiencia fotográfica cumple bien, se sitúa ligeramente por detrás de otros modelos de su gama.

Otros móviles de gama media interesantes:

Si buscas un ‘smartphone’ de gama media que admita Wi-Fi 7

El Xiaomi Poco F7 dispone de una batería de 6.500 mAh. Cortesía de Amazon

El modelo Xiaomi Poco F7 te ofrece además una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, protegida por un cristal Corning Gorilla Glass 7i, y carga rápida de 90W.

Si buscas un ‘smartphone’ que pese menos de 190 gramos y que apueste por la eficiencia energética

El OPPO A6 Pro 5G carga al 100% en menos de una hora. Cortesía de Amazon

El dispositivo OPPO A6 Pro 5G cumple con ambas premisas. Sus características incluyen también una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas, ranura para tarjetas microSD y resistencia IP69.

Preguntas frecuentes sobre móviles de gama media

¿Cuánto dura la batería en un gama media? Depende del modelo, pero lo más habitual es que ofrezcan entre un día y medio y dos días de autonomía con un uso moderado. En muchos casos ya integran baterías de 5.000 mAh o superiores, y además cuentan con tecnologías de carga rápida que van desde los 60W, 80W e incluso hasta los 120W en algunos dispositivos.

¿Las cámaras de un gama media son buenas? Sí, aunque no llegan al nivel de versatilidad ni de calidad de los gama alta. Suelen comportarse bien en condiciones de buena iluminación, con fotos nítidas y colores equilibrados, pero en escenas nocturnas o cuando se utiliza zoom avanzado muestran más limitaciones. Aun así, para la mayoría de usuarios que buscan resultados correctos en el día a día y fotos válidas para redes sociales, cumplen perfectamente.

¿Qué almacenamiento es recomendable en un gama media? Actualmente, lo aconsejable es apostar por al menos 256 GB, sobre todo porque muchos fabricantes han eliminado la ranura para tarjetas microSD. Con 128 GB todavía se puede ‘tirar’, pero si el usuario graba muchos vídeos en 4K o almacena grandes volúmenes de fotos y aplicaciones podría quedarse corto.

¿Son suficientes para jugar a videojuegos exigentes? Sí, la mayoría de los smartphones de gama media actuales incorporan procesadores capaces de ejecutar juegos exigentes como Genshin Impact o Call of Duty Mobile con fluidez, aunque no siempre en los ajustes gráficos más altos. Además, gracias a las optimizaciones del sistema y al uso de inteligencia artificial, el rendimiento se adapta de forma dinámica para priorizar la estabilidad y mantener una experiencia de juego fluida y sin caídas bruscas de rendimiento, incluso en sesiones prolongadas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de abril de 2026.

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