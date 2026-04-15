Qué necesitas para iniciarte en el café de especialidad sin postureo

Molinillo de café manual y granos de café en la mesa.

Olvídate de tecnicismos y máquinas caras para empezar. Te contamos cuáles son los utensilios justos para disfrutar más de esta bebida en casa

El café es más que una bebida, es toda una tradición que se convierte en sagrada para muchas personas. Hay quienes no pueden iniciar el día sin una taza de él, mientras otros lo beben obligatoriamente al finalizar la comida. Hay quienes lo toman con leche, quienes no le ponen azúcar por nada del mundo y quienes lo disfrutan con hielo durante los meses de verano.

Aunque si hablamos de café de especialidad, puede que solo dos cosas vengan a tu mente: una labor compleja y un mayor coste. Como todo en este mundo, requiere un poco de esfuerzo, pero no se trata solo de términos raros o de tener máquinas que cuestan un ojo de la cara.

El verdadero secreto está en entender el producto; el grano, tanto su molienda como su proporción. Además de contar con los utensilios justos que te ayuden a disfrutar de esta bebida de una manera más especial. A continuación te contamos todo lo que necesitas para iniciarte en este mundo sin rituales complicados ni accesorios caros.

Café de especialidad: 5 básicos que necesitas para empezar

Nuestra lista está pensada para todos aquellos que están cansados de tomar café soluble, quieren disfrutar de más sabor y calidad, pero sin que tener que convertirse en baristas o cafeteros profesionales.

Un buen café en grano, un hervidor de agua, un molinillo y una cafetera sencilla forman parte de la selección. ¡Empezamos!

1) Lo único imprescindible: café en grano fresco

Olvídate del típico café que se compra en el supermercado, existen mejores alternativas que no suponen un gasto mucho mayor. Recuerda que no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales a la hora de elegirlo.

Recién tostado: mejor si no han pasado más de 4 a 6 semanas desde el tueste. El café no mejora por ser caro, sino por ser fresco.

De origen único o mezclas diseñadas específicamente para métodos de filtro.

Sabor equilibrado: para principiantes pueden funcionar muy bien las notas a frutos secos, caramelo o chocolate.

Te dejamos tres opciones que se pueden comprar en Amazon y que tienen una buena valoración.

Café en grano Sabroa

Un café cultivado en Brasil a través de un método artesanal y que destaca principalmente por sus notas dulces de miel, caramelo, fruta madura y chocolate.

Café en grano Sabroa. © Amazon

Café de especialidad de Colombia

Es un café en grano 100% arábica al que la Specialty Coffee Association (SCA) le ha dado 84 puntos. Tiene un aroma floral con notas de avellana y chocolate. En cada paquete viene indicada perfectamente la fecha en que se ha tostado.

Café de especialidad de Colombia. © Amazon

Pack de cafés de especialidad de diferentes países

Podrás disfrutar de café cultivado en tres zonas diferentes: Colombia, Brasil y Etiopía. “No puedo decir nada malo. Las fechas de tueste creo que muy correctas y el café muy rico y aromático”, afirma uno de los usuarios de Amazon.

Pack de cafés de especialidad de diferentes países © Amazon

2) Molinillo manual

Un café de especialidad depende en gran medida de la molienda. Con este utensilio podrás adaptarlo a diferentes tamaños para empezar a notar su diferencia. A pesar de que existen molinillos eléctricos, el manual te conecta con el proceso y, generalmente, ofrece una extracción mucho más uniforme del grano.

Espresso: muy fino.

V60 / filtro: medio.

Prensa francesa: grueso.

Este tipo de molinillos deben tener un diseño sencillo, muelas metálicas o de cerámica y un ajuste de grosor. Te proponemos dos opciones superventas de Amazon.

Mini molinillo de café con 40 ajustes

Sus muelas cónicas de cerámica generan menos calor y proporcionan una molienda más uniforme. Tiene un diseño portátil, es desmontable y su capacidad es de 30 g.

Mini molinillo de café con 40 ajustes. © Amazon

Molinillo manual con muelas de acero inoxidable

“No se atasca y es fácil de limpiar, tiene bastante fuerza y se puede regular el tamaño del grano”, afirma uno de los clientes de Amazon. Su ficha de producto supera las 4.000 valoraciones y tiene una nota media de 4,1 sobre 5. Lo mejor es que solo pesa 300 g y es muy fácil de utilizar.

Molinillo manual con muelas de acero inoxidable. © Amazon

3) Cafetera sencilla (no hace falta una máquina de espresso)

Los métodos de inmersión y de filtro son las mejores opciones para principiantes. Son alternativas más baratas, consistentes y sencillas. Puedes escoger diferentes opciones según el tipo de café que te gusta.

Cafetera de prensa francesa: sabor más suave y redondo, con notas naturales. sabor más suave y redondo, con notas naturales.

Te proponemos un modelo de jarra grande, con capacidad de 1 l que triunfa en Amazon. Cuenta con más de 4.000 reseñas y una nota media de 4,4 sobre 5. “Dentro de lo que consideramos cafeteras manuales creo que es la opción más cómoda de preparar y fácil de limpiar“, sentencia uno de los usuarios de la plataforma de comercio electrónico.

Cafetera de prensa francesa. © Amazon

También tienes una opción de menos capacidad, pero que cumple perfectamente con lo que se necesita.

Cafetera de prensa francesa. © Amazon

Cafetera italiana: si te gusta el café más fuerte, intenso y amargo si te gusta el café más fuerte, intenso y amargo

El modelo que te recomendamos es de la marca Monix Vitro Noir. La cafetera está hecha de aluminio resistente y tiene un mango termorresistente. No es compatible con cocinas de inducción.

“El café sale muy bueno y no tiene fugas en la junta. (La tengo hace mas de 1 año). Muy contenta”, este es uno de los miles de comentarios que se pueden leer en Amazon.

Cafetera italiana Monix Vitro Noir. © Amazon

4) Uno de los grandes secretos: una báscula digital pequeña

Una de las bases del café de especialidad es que cada taza sepa igual de buena. Si un día usas una cantidad de grano y el otro día otro, el sabor cambiará por completo. Una de las maneras más prácticas de controlarlo es con una báscula digital. Recuerda que pesar el café puede llegar a ser incluso más importante que la cafetera.

Báscula de cocina de acero inoxidable

Ofrece una alta precisión, tiene un diseño compacto e incorpora una pantalla LCD de fácil lectura.

Báscula de cocina de acero inoxidable. © Amazon

Báscula de café portátil

“Muy útil para medir con precisión la cantidad de granos de café y espresso saliente, lo cual permite obtener un café con el ratio deseado”, es lo que se puede leer en una de las opiniones de Amazon. El dispositivo cabe en la palma de la mano, incorpora tres unidades de medida y dos modos de temporizador.

Báscula de café portátil. © Amazon

5) Hervidor de agua

Aunque no es obligatorio, es un aparato que ayuda a ahorrar tiempo y lo hace todo más sencillo. Debe contar con un pico vertedor para facilitar su manipulación.

Hervidor de agua Cecotec

Está hecho con acero inoxidable de alta calidad, cuenta con un cuello de cisne y tiene una potencia de 1.200 W.

Hervidor de agua Cecotec. © Amazon

Inversiones que no debes hacer para empezar

Con lo que te acabamos de recomendar, podrás empezar a disfrutar de un café con un mejor sabor. Si estás pensando en comprar uno de estos utensilios, puede que no lo necesites o puedas esperar un poco antes de hacerlo.

Máquinas espresso baratas.

Cápsulas “de especialidad”.

Accesorios virales sin utilidad real.

Preguntas frecuentes sobre cómo iniciar en el café de especialidad

¿Qué es el café de especialidad?

Se trata de un café que no solamente tiene un buen sabor, sino que ha sido cuidado en toda su cadena: desde la planta hasta la taza. Suele tener una puntuación entre 80 y 100 por la Specialty Coffee Association.

¿Cuánto debo gastar en un principio?

Alrededor de 100 euros. A continuación desglosamos, de forma aproximada, cuáles serían los gastos.

Café en grano: 12–25 euros.

Molinillo manual: 15–35 euros.

Cafetera (prensa o italiana): 15–25 euros.

Balanza: 10–15 euros.

¿Por qué es tan importante el molido del café?

Porque según el tamaño de molido el sabor puede cambiar totalmente.

¿Cómo saber si un café es bueno?

Tienes que fijarte en diferentes datos como su origen, la fecha de tueste, sus notas y su puntuación de calidad.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de abril de 2026.

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