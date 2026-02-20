Hemos probado varias básculas digitales de cocina y esta es la mejor del mercado

Comprobamos en profundidad las prestaciones de cuatro modelos para elegir la más completa con los que preparar las mejores recetas

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Amazon Basics Báscula digital de cocina Renpho Báscula digital de cocina Etekcity Báscula digital de cocina EK6015 Grifema Báscula digital de cocina GA2002 Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para uso diario sin complicaciones. Para usuarios que controlan su alimentación y quieren tener registro de alimentos y valores nutricionales en sus móviles. Para usuarios prácticos, y que se pueda manejar con facilidad. Usuarios ocasionales o que sigan distintos tipos de recetas. Por qué lo recomendamos Por su simplicidad, rapidez y fiabilidad. Tiene una buena conexión con una aplicación para poder tener un seguimiento nutricional. Es muy precisa y tiene un diseño muy bonito y moderno. Es muy resistente y precisa. Ofrece una gran cantidad de mediciones, tiene buena precision y se apaga automáticamente. Precio 8.87 € 14.99 € 9.99 € 7.99 €

Mejor báscula digital de cocina Hemos elegido la báscula de cocina Amazon Basics como la mejor de la comparativa, ya que es rápida, precisa y muy sencilla de utilizar.

Cocinar es una de las grandes pasiones de muchas personas. Experimentar con nuevas recetas, ajustar ingredientes y cuidar cada detalle son sólo algunas partes del proceso. Para todos estos pasos, una báscula digital de cocina es uno de los utensilios de cocina indispensables, puesto que permite medir las cantidades exactas y seguir al pie de la letra las recetas para asegurar los mejores resultados. Por este motivo, en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos presentes en el mercado para que puedas elegir el que mejor te ayude en estas tareas.

Características Amazon Basics Renpho Etekcity Grifema Peso máximo 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg Precisión 1 g 1 g 1 g 1 g Unidades lb:oz, g, fl’oz, ml oz, fl’oz, lb:oz, ml, g g, ml, fl’oz, oz, lb:oz g, kg, lb, oz, ml, milk ml Tara Sí Sí Sí Sí Material Acero inoxidable Vidrio templado Acero inoxidable Acero inoxidable

¿Qué básculas de cocina hemos elegido y cómo las hemos probado?

En realidad, son pocas las diferencias que existen entre las básculas digitales de cocina disponibles en el mercado. La gran mayoría soporta un peso máximo similar y funciona con una precisión casi idéntica. También es posible encontrar la función de tara en todas ellas. Sus principales variaciones están, más bien, en la cantidad de unidades en las que pueden medir los alimentos y sus materiales de construcción. Es por ello que los cuatro modelos que hemos elegido para esta comparativa son: Amazon Basics, Renpho, Etekcity y Grifema.

Para poner las básculas a prueba, hemos comprobado la precisión de cada modelo comparando sus mediciones con objetos de peso conocido, con el fin de verificar que los resultados fueran correctos y consistentes. También hemos revisado que cada una incluyera un manual de instrucciones claro y en español, así como que la báscula permaneciera correctamente a cero cuando no había ningún objeto sobre la plataforma. Por último, hemos probado de forma repetida la función de tara con distintos recipientes y alimentos para confirmar su fiabilidad y precisión en el uso diario.

00:15 Las mejores básculas digital de cocina Vídeo: EL PAÍS Escaparate

¿Cuál es la mejor báscula de cocina?

La sencillez es lo que más destacaría de la báscula de cocina Amazon Basics: pesa con rapidez y estabilidad, incluye función de líquidos, tara y apagado automático, y cumple bien para un uso diario sin complicaciones. Eso sí, exige colocar el recipiente centrado para obtener mediciones precisas.

Ahora con un 6% de descuento.

Báscula digital de cocina Amazon Basics. AMAZON

¿Ayuda en la cocina?

La primera impresión que he tenido de la báscula de cocina Amazon Basics es que se trata de un modelo bastante simple, ideal para quienes no quieren complicarse con funciones avanzadas. Su diseño es sobrio, con una carcasa de acero inoxidable combinada con un cuerpo negro, pantalla LCD frontal y sólo un par de botones de control. Según sus especificaciones, puede pesar en gramos, onzas, kilogramos y libras, con un máximo de peso de 5 kg.

En general, las mediciones han sido rápidas y estables. He probado también la función de líquidos: he llenado un vaso con agua y la báscula me ha dado el volumen correspondiente (ml) al activar ese modo. Esto me ha resultado especialmente útil cuando he querido preparar recetas con partes líquidas.

Funciona con dos pilas AAA (vienen incluidas) y, una vez que se enciende, la pantalla muestra “0.0” muy rápido, lista para comenzar a pesar. La buena noticia es que, aunque sea simple, tiene función de tara, algo que se agradece. También dispone de una función de apagado automático para ahorrar energía (se apaga tras unos minutos sin uso) y tiene indicador de batería baja.

El único problema que he detectado en esta báscula es que, si el recipiente no se coloca bien centrado, la medición no sale del todo correcta. Si bien esto no es grave, sí requiere atención a la hora de realizar las mediciones, lo que puede ser complicado cuando se está cocinando con prisas.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Pesa hasta 5 kg.

Mediciones rápidas y estables.

Función de tara .

Medición de volumen de líquidos.

Cuatro unidades de medición.

A mejorar:

Hay que centrar bien el recipiente para que la medición sea correcta.

Otras alternativas a la mejor báscula de cocina

Báscula digital de cocina Renpho

Lo que más me ha convencido de la báscula de cocina Renpho es su precisión y su enfoque inteligente: pesa con gran exactitud, ofrece múltiples unidades y permite registrar alimentos y valores nutricionales desde el móvil. Es cómoda y completa, aunque su precio y la fragilidad del vidrio la hacen menos universal.

Ahora con un 11% de descuento.

Báscula digital de cocina RENPHO. AMAZON

¿Ayuda en la cocina?

La báscula de cocina Renpho se caracteriza por contar con una plataforma de vidrio templado de aspecto muy limpio, con dimensiones compactas y peso ligero. Desde el primer uso, me ha gustado que viniera con las pilas AAA incluidas; de esta forma, no tienes que preocuparte por comprarlas antes de empezar. Al encenderla, la pantalla LCD se ilumina con dígitos claros y bien visibles para mostrar el peso del alimento que se coloque sobre ella.

Puede pesar artículos con precisión entre 3 g y 5 kg, en incrementos de 1 g, 1,4 g, 1 ml o 0,1 onza. Además, funciona con cinco unidades, como oz, fl’oz, lb:oz, ml o gramos. También dispone de función tara, muy útil para pesar diferentes alimentos sin necesidad de empezar el proceso desde cero. En general, me ha resultado muy cómoda de utilizar y bastante precisa. Además, tiene apagado automático (se apaga después de unos minutos para ahorrar batería).

Pero su punto fuerte, en mi opinión, es su lado inteligente: si se conecta con la aplicación Renpho Health es posible registrar el alimento (ingrediente, cantidad) y, a partir del peso, obtener parámetros nutricionales: calorías, macros… Está pensada para quienes siguen dietas como las de tipo keto o quieren llevar un control más detallado de lo que comen.

Solo hay que tener en cuenta que se trata de la báscula más cara de la comparativa, por lo que quizás no valga para todo el mundo pagar esos euros de más si no es un artículo que se vaya a utilizar con frecuencia. Además, hay que tener cuidado de no golpear accidentalmente la superficie de vidrio templado, ya que es más frágil que aquellas de acero inoxidable y puede quebrarse con un impacto fuerte.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Registro de alimentos y nutrientes en la app .

Pilas AAA incluidas.

Cinco unidades de medición.

Función de tara.

A mejorar:

Es el modelo más caro de la comparativa.

El vidrio templado de la superficie puede ser frágil.

Báscula digital de cocina Etekcity EK6015

La báscula de cocina Etekcity EK6015 me ha parecido una opción muy equilibrada, ya que ofrece una precisión comparable a modelos más caros, varias unidades de medida y una función de tara muy práctica. Todo esto, en un diseño de acero inoxidable robusto. Eso sí, se echa en falta un apagado automático completo.

Ahora con un 9% de descuento.

Báscula digital de cocina Etekcity. AMAZON

¿Ayuda en la cocina?

La báscula de cocina Etekcity EK6015 no tiene mucho que envidiar a los dos modelos anteriores de la comparativa. En cuanto a precisión, he encontrado que sus resultados son muy similares a los de la báscula Renpho, por lo que también son confiables. De hecho, también permite medir en cinco unidades distintas: g, ml, fl’oz, oz y lb: oz.

Por supuesto, está báscula incorpora la función de tara, de manera que se pueden ir pesando por separado diferentes ingredientes mientras los vamos sumando al mismo recipiente sobre la báscula. Su funcionamiento consta solamente de dos botones, por lo que me ha parecido muy sencilla de utilizar.

Está fabricada en acero inoxidable, así que me ha parecido muy sólida y resistente. Lo único que he echado en falta en esta báscula es que tuviera una opción de apagado automático, como el resto. Es cierto que, después de 30 segundos de inactividad, la iluminación de la pantalla se atenúa por sí sola. Esto, sin duda, ahorra energía, pero no tanta como si el aparato se apagara por completo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Cinco unidades de medición.

Función de tara .

Cuerpo de acero inoxidable.

A mejorar:

Falta una función de apagado automático.

Báscula de cocina con pantalla LCD Grifema

En cuanto a la báscula de cocina Grifema, destaco la variedad de unidades de medición que ofrece y también su precisión; esta es muy cercana a la del modelo ganador. Suma apagado automático y función de tara en un diseño de acero inoxidable sencillo, aunque tantas unidades de medida pueden resultar algo confusas.

Ahora con un 11% de descuento.

Báscula de cocina con pantalla Grifema. AMAZON

¿Ayuda en la cocina?

Lo que más me ha gustado de la báscula de cocina Grifema es que se trata del modelo con más unidades de medición de la comparativa. En total, dispone de estos seis registros: g, kg, lb, oz, ml y milk ml. Solo hay que considerar que tantas opciones pueden terminar siendo confusas para algunas personas. En cuanto a diseño, es muy parecida a la Etekcity, con un cuerpo de acero inoxidable y dos botones en la parte inferior para controlar todas sus funciones.

Esta báscula, en cambio, sí que incorpora un sistema de apagado automático, que se activa después de tres minutos de inactividad. También cuenta con función de tara para pesar ingredientes por separado. En cuanto a precisión, he encontrado que da resultados muy similares al modelo ganador de la comparativa. Se trata, por lo tanto, de una buena alternativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Seis unidades de medición.

Función de tara .

Cuerpo de acero inoxidable.

Apagado automático.

A mejorar:

Tantas unidades de medición pueden resultar confusas para algunas personas.

Preguntas frecuentes sobre básculas de cocina

¿Qué es una báscula de cocina inteligente?

Una báscula inteligente es una báscula digital que, además de medir peso, suele conectarse a una app (vía Bluetooth o Wi-Fi), permite registrar ingredientes y muestra información nutricional (calorías, macronutrientes, etc.) en tiempo real.

¿Cómo se utiliza la función tara de las básculas de cocina?

Se coloca primero el recipiente vacío sobre la báscula, se pulsa el botón tara para que indique cero, y luego se añaden los ingredientes. Con esto, la báscula mostrará solo el peso del contenido, sin sumar el recipiente.

¿En qué unidades de medida puede trabajar?

Por regla general, admiten gramos (g), kilogramos (kg), onzas (oz), libras (lb) y, en muchos casos, líquidos en mililitros (ml) o fluid ounces. Algunos modelos tienen funciones específicas para la conversión de peso a volumen.

¿Qué capacidad de peso tienen las básculas de cocina?

En las básculas domésticas inteligentes habituales, la capacidad suele estar entre 3 kg y 5 kg (algunas llegan más allá). Es importante verificar la capacidad máxima del modelo en cuestión.

¿Qué pasa si coloco un peso muy pequeño (menos de 1–2 g) en una báscula de cocina?

En muchos modelos, el peso mínimo medible está limitado. Si se coloca una cantidad muy ligera (especias, semillas finas), la lectura puede tardar en estabilizarse, fluctuar o indicar ‘0’. Con frecuencia existe un umbral por debajo del cual no es fiable.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de febrero de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.