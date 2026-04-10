Estos son los hervidores de agua eléctricos por debajo de 20 euros mejor valorados en Amazon

Hervidores de agua eléctricos de hasta 1,7 litros de capacidad que superan las 4 estrellas de valoración en Amazon

Seguramente, al igual que yo, ya tengas muchos aparatos en la cocina y una de las últimas cosas que quieres es seguir llenando la encimera de cosas. Aunque es cierto que lo mismo pensábamos de las freidoras de aire y ahora es difícil volver a vivir sin ellas. Pues lo mismo pasa con la tostadora, el microondas con ‘grill’ o el hervidor de agua: parece que podríamos vivir sin ellos hasta que nos acostumbramos a tenerlos a mano. Cada electrodoméstico en la cocina satisface una necesidad única que nos permite hacer el día a día más cómodo. Seguro que, si ya has probado un hervidor de agua antes y solo estás buscando renovarlo, no te planteas volver a calentar el agua para hacerte un té en una olla.

Por suerte, estos pequeños electrodomésticos son cada vez más accesibles y es muy fácil hacerte con uno de gran calidad por menos de 20 euros. Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado los 5 hervidores eléctricos más destacados de Amazon por su gran valoración media después de una gran cantidad de reseñas.

Hervidor de agua eléctrico Russell Hobbs

Con un descuento superior al 40%, este hervidor Russell Hobbs es una de las ofertas más destacadas en su categoría. Con una capacidad de 1,7 litros, una velocidad de calentamiento que llega a su punto de ebullición rápidamente, su base de 360 grados y su filtro extraíble lo hacen especialmente cómodo para usar a diario.

Cortesía de Amazon.

Hervidor de agua eléctrico Aigostar

Este modelo no cuenta con ningún descuento, pero su valoración media de 4,5 estrellas, después de casi 3.000 reseñas y tras superar las 100 unidades vendidas durante el último mes, hace que los usuarios de Amazon avalen su eficacia, considerándolo una opción muy duradera que es perfecta para usar a diario, gracias a su acabado de acero inoxidable y potencia suficiente para hervir agua en pocos minutos.

Cortesía de Amazon.

Hervidor de agua eléctrico H.Koenig

Este modelo es algo más pequeño que los anteriores; solo tiene una capacidad de 1,2 litros, pero es igual de rápido y efectivo. Si prefieres algo más compacto y con una estética más clásica, este modelo encajará a la perfección en tu cocina. Sus más de 12.000 reseñas avalan su calidad, con una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas en Amazon.

Cortesía de Amazon.

Hervidor de agua eléctrico Cecotec

Cecotec es la marca española que poco a poco se va colando en todas las cocinas gracias a los buenos resultados que dan sus diferentes electrodomésticos. Este hervidor es una alternativa más pequeña y ligera; tan solo tiene capacidad para 1 litro de agua. Esto lo convierte en la opción más adecuada para espacios reducidos o para quien busca algo básico y fácil de guardar.

Cortesía de Amazon.

Hervidor de agua eléctrico Tristar

Este hervidor es el más barato de la selección, pero eso no lo convierte en el peor, ni mucho menos. Al igual que los primeros modelos, también tiene una capacidad de 1,7 litros y es muy funcional si buscas comprar el mejor hervidor eléctrico al mejor precio posible. Su uso es intuitivo y su mantenimiento, muy sencillo.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en hervir el agua un hervidor eléctrico?

Depende de la potencia y de la cantidad de agua, pero en la mayoría de estos modelos suele tardar entre 1 y 3 minutos. Si no tienes mucho tiempo y solo quieres calentar agua para una taza de té, cuanta menos agua pongas, más rápido calentará.

¿Se puede usar para algo más que agua?

Se recomienda usarlo solo para hervir agua. Aunque pueda parecer atractivo para calentar otros líquidos como leche o café, a la larga eso puede afectar al funcionamiento del aparato.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de abril de 2026.

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