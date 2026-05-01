Un nuevo documental revelará audios inéditos de Lady Di sobre sus intentos de suicidio, su bulimia y el amor de Carlos de Inglaterra por Camila

‘Diana: The Unheard Truth’ se dividirá en tres capítulos centrados en cinco horas de grabaciones de la princesa. “Es hora de reconocer su legado como un ejemplo de empoderamiento, valentía y amor”, aseguran los productores

El estreno de la serie Diana: The Unheard Truth (Diana: La verdad silenciada) está previsto para el 31 de agosto de 2027, coincidiendo con el 30º aniversario de la muerte de la princesa en un accidente de coche en París. Sin embargo, los ecos de lo que está por ver ya están trayendo cola. La docuserie, dividida en tres capítulos, estará centrada en cinco horas de grabaciones de audio inéditas de Diana de Gales, incluidas algunas sobre la ruptura de su matrimonio con el entonces príncipe Carlos de Inglaterra —actual rey británico—.

Las grabaciones se realizaron en 1991 por el Dr. James Colthurst, un amigo íntimo de la entonces princesa de Gales. Las cintas salieron en secreto del palacio de Kensington y se entregaron al escritor Andrew Morton, cuya biografía resultante, Diana: Her True Story (Diana: su verdadera historia), publicada en 1992, cambió el curso de la historia de la realeza británica. En los años transcurridos desde la muerte de Diana, se ha escuchado públicamente menos de una hora de estas grabaciones. Love Monday TV ha conseguido acceso completo al archivo en colaboración con Morton y Colthurst, quienes también aparecen en la serie junto al editor Michael O’Mara. Los tres repasan las circunstancias en las que se produjo el libro de Morton, incluidos los riesgos que asumió Lady Di y el intenso escrutinio al que se vieron sometidos los tres durante el proceso.

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Las grabaciones recogen el relato de Diana de Gales sobre la vida dentro de la familia real, sus ambiciones de llevar una vida independiente de la Corona y sus predicciones sobre el futuro de Carlos de Inglaterra y Camila —actual reina de Inglaterra, casada con el monarca desde 2005—. También expresa pensamientos sobre sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, así como sobre Sarah Ferguson y Andrés Mountbatten-Windsor —hoy expríncipe, después de que su hermano le retirase el título por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein—.

Entre los demás participantes en el documental se encuentran su compañera de colegio Delissa Needham —en su primera aparición ante las cámaras—, su peluquero Sam McKnight, la astróloga Penny Thornton, el bailarín Wayne Sleep, su antiguo guardaespaldas Ken Wharfe, el secretario de prensa real Dickie Arbiter, el fotógrafo Kent Gavin y el periodista del Daily Mail Richard Kay.

Una foto de Sam McKnight y Lady Di dedicada por la princesa en 1990 cedida por el peluquero. Patrick Demarchelier

Sophie Todd es la editora de la serie, con Emily Hirst como productora y Justin Frahm como director de fotografía. El proyecto está financiado íntegramente por Rainmaker Films —dirigida por Clay Pecorin, Russell Geyser y Zak Tanjeloff— y Plymouth Films, dirigida por Kevin Weisberg.

La cadena ha prometido que esta docuserie cambiará la percepción pública de Diana, mostrando a una “joven resiliente, perspicaz y con la que el público puede identificarse, que se encuentra bajo los focos más brillantes del mundo y que afronta los desafíos con gracia, autoconciencia y determinación”. Los espectadores también podrán escuchar su “humor contagioso y su risa pícara” y descubrir lo “acertada que era al predecir el futuro”. “Lo más importante es que escucharemos sus sueños sobre un futuro que podría haber sido, un nuevo capítulo en el que Carlos se marcha hacia el atardecer con Camila, dejando a Diana libre para forjar su propio camino”, se adelanta en la nota de prensa sobre la docuserie.

Diana de Gales en una cena en la embajada británica en Washington D. C., en noviembre de 1985. Princess Diana Archive (Getty Images)

“En vida, cuando Diana hablaba, el mundo escuchaba. Estas grabaciones recientemente descubiertas ofrecen una oportunidad única para escuchar la perspectiva de Diana una vez más. Es hora de reconocer su legado como un ejemplo de empoderamiento, valentía y amor”, aseguran los productores. Según ellos, sus palabras ofrecen un retrato más completo: una mujer que afrontó la presión, redefinió su papel y siguió adelante con convicción. “Invita al público a conocer a Diana no solo a través de lo que le sucedió, sino también a través de cómo eligió reaccionar”, dicen. Y para ir abriendo boca, adelantan: “Mientras hablaba, hizo tres revelaciones asombrosas: sus intentos de suicidio, su trastorno alimenticio —bulimia nerviosa— y el amor de su marido por una mujer llamada Camila”.