Probamos los mejores molinillos de café eléctricos para un café de calidad

Analizamos cuatro modelos para comprobar su capacidad de moler el grano y su comodidad de uso para el día a día

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Aigostar Molinillo de café eléctrico Amazon Basics Molinillo de café eléctrico Krups Molinillo de café eléctrico Bosch Molinillo de café eléctrico Valoración Recomendación 9.8 Muy bien Recomendación 9.4 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para personas que les gusta moler su café a diario, que buscan, comodidad y durabilidad Para aquellos que buscan simplicidad extrema y funcionamiento básico Para usuarios que quieren un molinillo clásico, robusto y fiable Para personas que desean un molinillo compacto, duradero y con buena potencia para un uso regular en casa Por qué lo recomendamos Duradero y eficiente Básico, pero hace el trabajo Fiable y útil Compacto y para uso diario Precio 14.99 € 18.39 € 27.6 € 27.87 €

Mejor molinillo de café eléctrico Hemos elegido el molinillo de café eléctrico Aigostar como el mejor de la comparativa, gracias a sus resultados homogéneos y a su fácil limpieza.

Aunque hoy en día es posible conseguir el café molido, los amantes de esta bebida también optan por comprar el café en grano y molerlo en casa con un molinillo de café eléctrico. En esta comparativa nos hemos propuesto probar cuatro modelos con miles de valoraciones positivas para tratar de dilucidar cuál es el mejor del momento. Los hemos analizado durante varias semanas y hemos observado las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

¿Qué molinillos de café eléctricos hemos elegido y cómo los hemos probado?

En esta comparativa, hemos buscado molinillos de café eléctricos que presentaran diferentes características en cuanto a capacidad y potencia. De esta manera, hemos podido comprobar cuál de ellas es más importante a la hora de elegir el mejor modelo. Por lo tanto, las marcas seleccionadas en esta ocasión son: Aigostar, Krups, Amazon Basics y Bosch.

Para valorar su rendimiento real, hemos utilizado distintos tipos de café en grano —tuestes claros, medios y oscuros, con tamaños y durezas variables— con el fin de comprobar la uniformidad de la molienda y la capacidad del motor para adaptarse a cada caso. Además, hemos sometido cada molinillo a un funcionamiento continuo de cinco minutos para evaluar su resistencia, estabilidad y posible sobrecalentamiento. Tras cada sesión, hemos procedido a limpiarlos a fondo para analizar qué tan sencillo resulta retirar los restos de café del interior y de las cuchillas o muelas sin dejar residuos acumulados.

¿Cuál es el mejor molinillo de café?

Sin complicaciones ni artificios, el molinillo Aigostar cumple con lo esencial: muele rápido y con un resultado homogéneo gracias a sus cuchillas de acero inoxidable. Es cómodo de usar y fácil de limpiar, ya que incluye cepillo. No está pensado para grandes cantidades y obliga a mantener pulsado el botón, pero para uso doméstico moderado es el más equilibrado.

¿Cómo muele el grano?

Lo que más me ha gustado del molinillo de café eléctrico Aigostar es que tiene un mecanismo sencillo a base de cuchillas de acero inoxidable, pero eficaz. El botón y la tapa, por su diseño, me han parecido más cómodos y ergonómicos que, por ejemplo, el otro modelo de similar tamaño de Bosch. El resultado es que el café se muele rápido y a un buen tamaño.

Para limpiarlo, también me ha resultado muy práctico, ya que incluye un pequeño cepillo que ayuda a eliminar los restos de la parte de las cuchillas, mientras que la tapa se limpia muy bien con agua.

Como desventaja, debo mencionar el hecho de tener que mantener presionado el botón para que funcione. Su capacidad, además, no es tan alta como la de otros modelos de la comparativa, por lo que no es el más recomendable en el caso de estar buscando un molinillo para moler mucho café en una sola tanda.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Molido rápido y de buen tamaño.

Mecanismo sencillo.

Cuchillas de acero inoxidable.

Diseño ergonómico.

Fácil de limpiar.

A mejorar:

Hay que mantener el botón presionado para que funcione.

Menos capacidad que otros modelos.

Otras alternativas al mejor molinillo de café eléctrico

Molinillo de café eléctrico Krups

Aquí ya entramos en otra categoría. El molinillo Krups apuesta por muelas —no cuchillas— y ofrece 17 niveles de molienda con funcionamiento automático, lo que le da un perfil más profesional. Es limpio, preciso y el más completo en prestaciones. Sin embargo, ocupa más espacio y su precio elevado lo penaliza frente al ganador en términos de relación calidad-precio.

¿Cómo muele el grano?

Sin duda, el molinillo de café eléctrico Krups es el que mayores prestaciones ofrece y su diseño es el más bonito. Me ha gustado especialmente el depósito que incluye en la parte baja, donde cae el café sin ensuciar el entorno. Pero su principal diferencia frente al resto es su sistema de molienda que, en este caso, es a través de muelas —extraíbles para una mejor limpieza—, lo que le confiere un acabado más profesional.

Además, una vez que se aprieta el botón de encendido, el proceso es automático y no es necesario mantenerlo presionado, como ocurre con el modelo ganador de la comparativa. Dispone de dos mecanismos para elegir el tipo de molienda —más o menos gruesa entre 17 posiciones— y la cantidad, de acuerdo con las tazas de café que se vayan a preparar en el momento.

Aunque el diseño, a mi gusto, es el más atractivo, es también el que más espacio ocupa. Su precio, además, es más elevado, sobre todo si se tiene en cuenta que los otros modelos más baratos ofrecen un molido similar del grano. Por lo tanto, pierde en la batalla de la mejor relación calidad-precio.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Sistema de molienda a través de muelas.

Funcionamiento automático.

Molienda en 17 niveles diferentes.

Las muelas se extraen para facilitar la limpieza.

Depósito para el café.

A mejorar:

Precio elevado.

Ocupa más espacio que otros.

Molinillo de café eléctrico Amazon Basics

El molinillo Amazon Basics apuesta por la simplicidad: basta con presionar la tapa para que empiece a moler, un sistema más práctico que el del ganador, aunque menos refinado que el de muelas. Es compacto y estéticamente atractivo, pero su menor potencia y capacidad lo limitan si se busca rapidez o preparar varias tazas de una sola vez.

¿Cómo muele el grano?

Para evitar lo poco práctico que resultan los botones en este tipo de dispositivos, el molinillo de café eléctrico Amazon Basics solamente requiere rellenar el depósito de granos, cerrar la tapa y presionarla para que empiece a funcionar. No es un sistema tan cómodo como el del modelo anterior, pero sí me ha resultado más práctico que el del ganador de la comparativa. Lo malo es que su potencia real es menor, lo que obliga a moler por más tiempo para obtener buenos resultados.

La mejor parte de este molinillo es, sin duda, su diseño: es bonito y minimalista, por lo que combina bien en cualquier cocina. Sin embargo, también hay que aclarar que su tamaño compacto tiene impacto directo en su capacidad, ya que es el más pequeño en este sentido de la comparativa. Para limpiarlo, además, basta con levantar la tapa y sacudir el interior de forma sencilla.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Funciona al presionar la tapa.

Diseño atractivo y minimalista.

Buena capacidad de molienda.

Limpieza sencilla.

A mejorar:

Menos potencia.

Es el modelo de menor capacidad.

Molinillo de café eléctrico Bosch

Finalmente, el molinillo Bosch convence por su tamaño compacto y su eficacia: muele con rapidez y encaja bien en cocinas pequeñas. La limpieza no presenta complicaciones, pero su botón resulta el menos cómodo de todos y obliga a mantenerlo presionado, lo que le resta ergonomía frente a otros modelos mejor resueltos.

¿Cómo muele el grano?

El molinillo de café eléctrico Bosch tiene un tamaño muy compacto y, al ser el más pequeñito de los cuatro —en conjunto, no por la capacidad de café para moler—, es perfecto para cocinas pequeñas. En las pruebas, el café se ha molido con solvencia en poco tiempo. Su limpieza, además, es relativamente sencilla, ya que la tapa se puede lavar con agua y jabón, mientras que el interior requiere un cepillo o una bayeta seca.

Por el contrario, el principal problema que he encontrado en esta cafetera es que el botón de encendido-apagado me ha parecido el más incómodo de todos porque, a veces, se escurre un poco el dedo y hay que sujetarlo con ambas manos para que no pierda estabilidad. Y, como ocurre con el botón del modelo ganador, hay que mantenerlo presionado durante todo el proceso.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Muele con solvencia.

Tamaño compacto.

Limpieza sencilla.

A mejorar:

Botón de encendido incómodo que hay que mantener presionado.

Preguntas frecuentes sobre molinillos de café eléctricos

¿Qué tener en cuenta al elegir un molinillo de café eléctrico?

En el mercado existe una amplia gama de molinillos eléctricos, por lo que al elegirlos nos hemos fijado especialmente en la calidad de materiales empleados en la fabricación, la potencia que ofrecen (en los tres casos analizados es buena), el tipo de cuchillas o si ofrecían la posibilidad de ajustar la molienda.

Esto último solo lo incluye, de manera automática, el molinillo de café de Krups. En los otros dos modelos solo se puede jugar con el tiempo para conseguir un café más o menos fino. Quienes busquen preparar cafés de distinto tipo, apreciarán esta característica. En mi caso, el café resultante solo lo he utilizado para preparar café espresso en cafetera italiana.

¿Qué diferencia hay entre unas cuchillas de acero inoxidable o un sistema de muelas?

Suele ser aconsejable decantarse por un molinillo de café eléctrico con cuchillas o muelas cónicas. Estas últimas muelen de manera más uniforme y evitan resultados de distinto tamaño. Durante la molienda, el sistema de muelas también genera menos calor, lo que puede hacer que el sabor último del café sea mejor.

En el caso de los molinillos eléctricos con cuchillas, tienden a ser más rápidos y económicos. Los que hemos probado tenían cuchillas de acero inoxidable, un material recomendable por su durabilidad e higiene.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de marzo de 2026.

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