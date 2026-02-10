Los 10 cafés en grano con mejor relación calidad-precio disponibles hoy en Amazon

Los más cafeteros están de enhorabuena: reunimos varios lotes top ventas de esta bebida tan popular y de marcas de referencia, como Lavazza, Marcilla o Bonka

Dar con el mejor café en grano depende de muchos factores, entre ellos, de cuánto es lo que estamos dispuestos a pagar por él. Siendo una de las tres bebidas más populares a nivel mundial y teniendo una legión de seguidores, nunca está de más echar un vistazo a la forma más natural posible de tomarlo cada día (en comparación con los que se venden ya molidos). Tanto es así que en EL PAÍS Escaparate hemos profundizado en el amplio catálogo de Amazon para conocer qué cafés en grano obtienen la mejor relación calidad-precio del momento. Todos ellos son de marcas prestigiosas y reúnen calificaciones medias abultadas, así como el reconocimiento de centenares o miles de valoraciones.

Beneficios del café en grano

El café, además de contener numerosos nutrientes para el organismo y una gran lista de antioxidantes, es todo un placer tomarlo en los momentos del día que más lo necesitamos. Sin embargo, muchos desconocen las ventajas adicionales que tiene el café en grano, entre las que se encuentran las siguientes:

Su textura es superior: su densidad y espesor están muy vinculados.

Se conserva más tiempo: su aroma no se pierde tan rápido.

Se respeta más el medio ambiente: no se aumenta el número de plásticos.

La experiencia al degustarlo es muy completa: su aroma al molerlo en casa no tiene comparación con otras formas de presentarlo, como almacenado en cápsulas.

Se mantiene más fresco: su intensidad es mayor y tarda más en oxidarse.

Se ejerce un control absoluto sobre la molienda: con independencia del método utilizado. Todo ello mejora el proceso y también el resultado final.

Café en grano natural gourmet arábico, de Novell (250 gramos)

Presenta un tostado medio-alto muy uniforme y una intensidad elevada. Es, además, toda una revolución en Amazon: no solo por su precio, también por las más de 3.000 unidades vendidas solo el mes pasado. Además, aporta una dulzura natural junto con una personalizada fuerte. El paquete garantiza una frescura y calidad superior una vez abierto.

Café en grano natural gourmet arábico, de Novell (250 gramos). CORTESÍA DE AMAZON

Café en grano natural Marcilla Gran Aroma (500 gramos)

Intenso, cremoso y con cuerpo: su sensación en boca deja un gran retrogusto tostado. Su sabor es más denso y aporta un aroma envolvente. Ofrece una intensidad elevada y todos sus granos son de la variante arábica. Es un producto ideal tanto para moler en una cafetera superautomática como en un molinillo . Su nota media es de 4,4 sobre 5 estrellas.

Café en grano natural Colombia, de L’OR Espresso. CORTESÍA DE AMAZON

Café en grano natural Colombia, de L’OR Espresso

Con más de 1.800 valoraciones y una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas, L’OR es una de las marcas más importantes del mercado cafetero. Destacan sus toques de miel y cítricos que se combinan muy bien con las notas de regaliz y cereza. Su intensidad asciende a 8, y los usuarios mencionan su buen aroma y el gusto que deja en boca.

Café en grano L’OR Espresso.

Café en grano tostado natural superior, de Bonka (1 kg)

Se trata de un café con notas aromáticas tostadas y un cuerpo redondo, procedente de la combinación de granos de las dos categorías principales, como son la robusta y la arábica. Su intensidad se complementa con un toque de acidez que permite degustar notas ligeras notas afrutadas en boca. Se recomienda guardar en un recipiente hermético tras abrir el paquete. Su nota media es de 4,4 sobre 5 estrellas y reúne más de 3.000 valoraciones.

Café en grano tostado natural superior, de Bonka (1 kg). CORTESÍA DE AMAZON

Café en grano mezcla de intensidad máxima, de Delta (1kg)

Gracias a una mezcla equilibrada entre los mejores granos arábicos y robustos, este café en grano está lleno de vitalidad y de sutiles notas de miel y de fruta madura. Su tueste natural y lento, junto con un sabor único e intenso, logra una experiencia armoniosa y placentera en cada sorbo. Presenta más de 3.000 valoraciones y una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas.

Café en grano mezcla de intensidad máxima, de Delta (1kg). CORTESÍA DE AMAZON

Café en grano mezcla Clásico, de Lavazza (1 kg)

Sus más de 20.000 valoraciones en el gigante del comercio electrónico y una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas lo avalan como uno de los cafés en grano más populares. Se trata de una mezcla perfecta entre la excelente variedad arábica procedente de Brasil y la Robusta, originaria del sudeste asiático. Sus notas especiadas elevarán a otro nivel este ritual gastronómico tan cotidiano.

Café en grano mezcla Clásico, de Lavazza (1 kg). CORTESÍA DE AMAZON

Café en grano natural Lavazza Qualità Oro (1 kg)

Este café en grano de la marca italiana Lavazza es el más vendido en Amazon. Sus notas aromáticas de frutas y flores, además de una selección de café arábica procedente de la región Centro y Sudamérica, lo convierten en uno de los cafés predilectos de este listado. Su intensidad y tueste son medios. En Amazon, ya supera las 23.000 valoraciones.

Ahora, con un 11% de descuento.

Café en grano natural Lavazza Qualità Oro (1 kg). CORTESÍA DE AMAZON

Café en grano Melita (1 kg)

Suave, cremoso y con un aroma a finas notas de nuez muy adecuado: este café en grano 100% arábico es perfecto para preparar especialidades con crema y leche. Su tostado es medio y ha sido tostado bajo los más altos estándares de calidad alemanes. Registra una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas y más de 2.600 valoraciones.

Café en grano Melitta.

Lote de dos botes de café en grano Saula

“Aroma intenso, sabor equilibrado y nada amargo. Nos encanta para el desayuno y también para expreso”, comenta, satisfecho, un comprador. Este café se ha formado con una selección arábica de las mejores plantaciones: presenta una fina acidez, pero unos toques muy aromáticos. Con una intensidad media-alta, es un producto ideal para preparar en cafeteras Moka, de filtro, francesas y también superautomáticas.

Lote de dos botes de café en grano, de la marca Saula. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de seis cafés en grano, de Starbucks

Saborea un café más suave y delicado con esta mezcla especial de granos de café de Latinoamérica que aporta un cuerpo más ligero. Para su preparación se recomienda moler 10 gramos de café por cada 180 mililitros de agua filtrada (una taza).

Este lote incluye seis paquetes y los usuarios destacan la buena relación calidad-precio del producto. Cuenta con una nota media de 4,4 estrellas sobre 5 y más de 2.500 valoraciones.

Pack de seis cafés en grano de Starbucks.

Preguntas frecuentes sobre cafés en grano

¿Qué diferencia hay entre la variedad arábica y la robusta?

Son las dos variantes de café más extendidas y vendidas del mercado. En la primea impera una mayor suavidad en boca y su sabor retiene grandes matices, con notas florales y afrutadas. Sin embargo, el café robusta tiene mayor fuerza y también más cafeína: aporta toques a frutos secos y con reminiscencias al chocolate.

¿Cuántas intensidades tiene el café en grano?

Aunque no exista una medida única y universal, sí se pueden enumerar varias escalas numéricas comúnmente aceptadas, como son la intensidad baja (del 1 al 3), la media (del 4 al 7) y la más alta (del 8 al 12).

¿Qué representa la intensidad en el café?

Mide, entre otros parámetros, el tueste, la sensación de boca (también denominado cuerpo), el amargor o la persistencia del sabor.

¿Por qué el precio del café ha subido en los últimos tiempos?

El cambio climático, el aumento de la demanda y la transformación del café en un producto especulativo ha hecho que este alimento haya disparado su valor. Los aranceles últimos promovidos por algunos países, como Estados Unidos, tampoco han ayudado a que su precio se modere.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de febrero de 2026.

