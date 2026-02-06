Probamos los mejores calienta tazas baratos para el hogar

Ponemos nota a cuatro modelos que son ideales para mantener calientes tazas de leche, café e infusiones, entre otras bebidas

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo DoubleCare Calentador de tazas DoubleCare Accwork Calentador de tazas de café Accwork Oracer Calienta tazas eléctrico Oracer Lesipee Calienta tazas de café Lesipee Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes quieren que la bebida se caliente rápido y bien Para usuarios exigentes que quieren control de temperatura y más seguridad Para uso diario sencillo en escritorio u oficina Para presupuestos ajustados y usos muy ocasionales Por qué lo recomendamos Es el que más calienta y el más rápido; en pocos minutos mantiene la bebida caliente Calienta rápido, permite ajustar temperatura y tiene apagado automático con sistema de peso Funciona bien, tiene dos niveles de temperatura y apagado automático, aunque es algo básico Es económico, pero tarda más que el resto en calentar Medidas 12 × 12 × 1 cm 21,2 × 15,9 × 4,1 cm 14 × 13 × 1,8 cm 12,7 × 10,2 × 1,8 cm Potencia Hasta 80 °C Hasta 85 °C Hasta 65 °C Hasta 80 °C Precio 23.97 € 19.93 € 23.74 € 13.29 €

Mejor calienta tazas Hemos elegido el calienta tazas DoubleCare como el mejor de la comparativa, puesto que tarda poco en calentar y es resistente a los derrames accidentales.

Es probable que la siguiente situación te resulte familiar: estás trabajando o navegando tranquilamente por internet en tu ordenador y decides prepararte, por ejemplo, un café con leche, un colacao o una infusión. Pero te concentras en lo que estás haciendo y, al final, tu bebida acaba por enfriarse. ¿Qué puedes hacer para solventar este problema? La solución es adquirir un calienta tazas, ya que gracias a este tipo de accesorios, la bebida que tomes mantendrá el calor en todo momento. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos para elegir el mejor.

Características DoubleCare Accwork Oracer Lesipee Potencia 36 W 36 W 20 W 16 W Temperatura máxima 80 ºC 85 ºC 65 ºC 80 ºC Material Vidrio y plástico Plástico y aluminio Vidrio y plástico Plástico y aluminio Apagado automático 4 horas 4 horas 8 horas Ninguno

¿Qué calienta tazas hemos elegido y cómo los hemos probado?

Durante nuestra búsqueda para elegir los calienta tazas de esta comparativa, nos hemos enfocado en seleccionar modelos con diferencias en su potencia, los materiales con los que están construidos y también en su función de apagado automático. Todo esto con el fin de encontrar la mejor combinación de características. Las cuatro marcas elegidas, por lo tanto, son: DoubleCare, Accwork, Oracer y Lesipee.

Para las pruebas, hemos comparado el tiempo que tardaba cada producto en calentar una bebida a temperatura ambiente con el fin de identificar cuál lo hacía más rápido. También hemos revisado que cada modelo incluyera un manual de usuario en español, con instrucciones claras de uso. Por último, hemos comprobado que funcionaran de forma estable y sin anomalías eléctricas durante el uso, para asegurar que cumplían con los requisitos básicos de seguridad.

¿Qué calienta tazas ha sido el ganador?

El calienta tazas DoubleCare es el más potente de la comparativa y el único capaz de llevar una bebida fría hasta unos 80 grados en menos de 20 minutos. Además, tiene una buena resistencia al uso diario y equipa protección frente a derrames. A cambio, no permite ajustar temperaturas ni ofrece información más allá de un simple indicador luminoso.

Calentador de tazas de café DoubleCare. Cortesía de Amazon

¿Mantiene las bebidas calientes?

Al tratarse de uno de los modelos con más potencia de la comparativa, el calienta tazas DoubleCare es capaz de calentar las bebidas frías en un máximo de 15 a 20 minutos. Concretamente, puede alcanzar una temperatura de 80 grados, que en las pruebas han sido más que suficientes para disfrutar de un café como recién salido de la cafetera. En este sentido, ninguno de los competidores ha logrado igualarlo.

Este calienta tazas está fabricado en vidrio, lo que no sólo le da una apariencia elegante, sino que también lo hace resistente al desgaste y a los arañazos. Además, dispone de una protección impermeable que lo protege ante derrames accidentales. Como es de esperar, este aparato se calienta mucho, por lo que es recomendable colocarlo sobre superficies resistentes al calor o, en su defecto, utilizar un posavasos.

Otro de los aspectos que me han convencido de este producto es que incorpora un sistema de apagado automático tras cuatro horas. De esta manera, no tendrás que preocuparte del gasto energético ni de posibles accidentes si olvidas apagarlo. Lo único en lo que debería mejorar es que únicamente cuenta con una luz que indica cuando está encendido, pero nada más.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Es el producto que calienta más rápido.

Está fabricado en vidrio.

Construcción impermeable.

Apagado automático de cuatro horas.

A mejorar:

Solo tiene una luz de encendido como indicación.

Otras alternativas al mejor calienta tazas

Calentador de tazas de café Accwork

Ideal para tazas grandes, el calienta tazas Accwork destaca por ser el modelo más completo en lo referente a controles, con ajuste de la temperatura y selección del material de la taza. Asimismo, calienta muy rápido, pero su punto débil es su impermeabilidad limitada.

Calentador de tazas de café Accwork. Cortesía de Amazon

¿Mantiene las bebidas calientes?

Lo que más me ha gustado del calienta tazas Accwork es que es el de mayor tamaño de la comparativa y, por lo tanto, el que resulta más adecuado para tazas grandes. Esto también se traduce en que tiene la misma potencia que el modelo ganador de la comparativa, por lo que también calienta muy rápido, si bien en nuestras pruebas no ha sido tan veloz como el primer lugar.

Además, me ha parecido muy positivo que dispone de controles muy completos en la parte frontal, con los que se puede seleccionar la temperatura del aparato —hasta 85 grados—, pero también elegir el material de la taza para que sea más eficiente. Lo mejor es que cuenta con una pantalla —vidrio, cerámica o metal— donde se puede consultar toda la configuración; un detalle que no tiene ningún otro modelo de la comparativa.

A pesar de todas sus ventajas, hay un aspecto que no me ha gustado, y es el hecho de que no es completamente impermeable, sino que solamente la base sobre la que se apoya la taza es resistente al agua. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no derramar líquidos sobre los botones o la pantalla para no estropearlos. La buena noticia es que sí dispone de apagado automático pasadas cuatro horas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Apto para tazas grandes.

Calienta rápidamente.

Selección de temperatura y material de la taza.

A mejorar:

No es completamente resistente al agua.

Calienta tazas eléctrico Oracer

A pesar de ser sencillo y funcional, el calienta tazas Oracer tarda más tiempo en calentar y solo alcanza los 65 grados. Por si fuera poco, no es resistente al agua y su apagado automático me ha parecido poco eficiente.

Calienta tazas eléctrico Oracer. Cortesía de Amazon

¿Mantiene las bebidas calientes?

Si bien el calienta tazas Oracer ha cumplido con su cometido durante las pruebas, en realidad, me ha parecido muy básico. La razón principal es que tarda más que los modelos anteriores en calentar, a pesar de que el calor se puede regular en dos niveles. De hecho, a diferencia de su competencia, solamente alcanza una temperatura de 65 grados. Además, no es resistente al agua, por lo que hay que usarlo con mucho cuidado para prevenir derrames.

Su uso, sin embargo, es muy sencillo, puesto que únicamente dispone de un botón en la parte frontal, tanto para encenderlo como para ajustar el nivel de calor —cambia de color entre azul y rojo—. Aun así, también me parece menos conveniente su sistema de apagado automático: aunque se apaga tras cinco minutos de inactividad, tarda hasta ocho horas cuando está en uso, es decir, el doble que otros modelos.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Calor ajustable en dos niveles.

Uso sencillo con un solo botón.

A mejorar:

Tarda más en calentar.

El apagado automático tarda muchas horas.

Calienta tazas de café Lesipee

Además de ser pequeño, el calienta tazas Lesipee es lento y ofrece una potencia muy limitada. Aunque puede llegar a 80 grados, su mayor desventaja es la ausencia de apagado automático, lo que obliga a extremar las precauciones durante su uso.

Calienta tazas de café Lesipee. Cortesía de Amazon

¿Mantiene las bebidas calientes?

El calienta tazas Lesipee no sólo es el más pequeño de la comparativa —lo que reduce mucho el tipo de tazas que admite—, sino que también es el que más tiempo tarda en calentar. De hecho, ni siquiera permite elegir el nivel de calor, como el modelo anterior, y es el que menos potencia ofrece. Aun así, es capaz de alcanzar una temperatura de 80 grados; si bien requiere mucha paciencia para llegar a esa medida.

A pesar de lo anterior, me parece que la peor parte de este calienta tazas es que no dispone de ningún sistema de apagado automático. Esto obliga a prestar mucha atención de no dejarlo encendido por equivocación, ya que correría el riesgo de sobrecalentarse. Es cierto que la base para la taza es resistente al agua, pero no así el resto del aparato. Por tanto, hay que tener cuidado de no derramar líquidos por accidente.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Alcanza 80 grados de temperatura.

A mejorar:

Solo sirve para tazas pequeñas.

Tarda mucho tiempo en calentar.

No tiene apagado automático.

No es completamente resistente al agua.

Preguntas frecuentes sobre calienta tazas

¿Cómo funcionan los calienta tazas?

Este pequeño electrodoméstico utiliza una resistencia eléctrica interna para generar energía térmica. El componente transmite el calor a través de una placa conductora, fabricada en vidrio templado o metal. Al colocar la taza sobre la superficie, se produce una transferencia por contacto que mantiene el líquido a una temperatura constante. Algunos modelos avanzados incluyen sensores de presión que activan el circuito sólo bajo el peso del objeto, lo cual optimiza el consumo energético en el escritorio o la oficina.

¿Qué tener en cuenta al comprar un calienta tazas?

La potencia resulta el factor determinante, ya que un voltaje elevado asegura un calentamiento más rápido. Es vital verificar el tipo de conexión; las versiones con enchufe de pared ofrecen mayor rendimiento que las alimentadas por puerto USB. Asimismo, se deben buscar funciones de seguridad como el apagado automático tras un periodo de inactividad. El tamaño de la base debe coincidir con el diámetro de la vajilla habitual para garantizar una estabilidad total. Por último, hay que considerar los materiales impermeables, puesto que facilitan la limpieza ante posibles derrames accidentales de café o té.

¿Es seguro utilizar calentadores de café?

El empleo de estos aparatos es fiable bajo normas de uso básicas. Los fabricantes diseñan las placas con aislamiento térmico lateral para evitar quemaduras al tacto de manera fortuita. No obstante, conviene mantener el dispositivo lejos de materiales inflamables como papeles o cortinas. No se debe sumergir la unidad en agua ni manipular el cable con las manos húmedas. La mayoría de productos cuentan con certificaciones de seguridad que previenen la aparición de cortocircuitos, hecho que otorga tranquilidad durante largas jornadas laborales frente al ordenador.

¿Se puede usar una taza normal en un calentador de tazas?

La mayoría de recipientes de cerámica, vidrio o metal son aptos para este sistema. Sin embargo, la eficiencia depende de la forma del fondo, puesto que las bases planas transmiten el calor con mucha más eficacia que las superficies cóncavas. Se debe evitar el uso de recipientes plásticos, poliestireno o vasos desechables de cartón, puesto que el material podría deformarse o liberar sustancias nocivas ante el incremento térmico. Para obtener resultados óptimos, es necesario emplear recipientes de pared fina que faciliten el paso de la energía hacia la bebida (sin obstáculos excesivos).

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.