Probamos y comparamos los mejores peladores de verduras

Para probar esto peladores de verduras, hemos utilizado vegetales de diferentes formas y grosores de piel.

Ponemos a prueba cuatro de estos utensilios para remover la piel de frutos y vegetales con el fin de evaluar su comodidad, su seguridad y su practicidad

Este es el mejor pelador de verduras Hemos elegido el pelador de verduras Oxo Good Grips como el mejor de la comparativa, ya que corta sin dejar residuos y su diseño es muy seguro.

Un buen pelador de verduras puede marcar la diferencia en la cocina: no sólo por la rapidez con la que se trabaja, sino también por la cantidad de alimento que se aprovecha, la comodidad en la mano y la seguridad durante su uso. Aunque a simple vista muchos parecen iguales, las diferencias en diseño, cuchillas y materiales se notan en el día a día. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro peladores de verduras para comprobar cuál es el de más ayuda en la cocina.

¿Qué peladores de verduras hemos elegido y cómo los hemos probado?

El diseño de un pelador de verduras es tan antiguo que es complicado encontrar diferencias sustanciales entre unos y otros. Por lo tanto, en esta comparativa hemos decidido elegir modelos que tuvieran miles de valoraciones positivas de los clientes de Amazon, con el fin de descubrir las razones de popularidad. Las marcas elegidas han sido: Oxo Good Grips, Lantana y Tefal. Excepcionalmente, hemos incluido también uno de la marca Fackelmann, ya que su mango es de madera y hemos querido comprobar su efectividad.

Para esta comparativa, hemos utilizado cada pelador de forma continuada con distintos tipos de frutas y verduras —desde las de piel fina hasta las más duras— para valorar su eficacia real y el aprovechamiento del alimento. Tras cada sesión, los hemos lavado según las indicaciones del fabricante para comprobar lo sencillo que resulta su mantenimiento y si el material se deteriora con facilidad. Por último, hemos prestado especial atención a la seguridad durante el uso, con pruebas en diferentes posiciones y en situaciones habituales en la cocina para detectar posibles deslizamientos, cortes accidentales o problemas de agarre.

¿Cuál es el mejor pelador de verduras?

El pelador de verduras Oxo Good Grips es el que mejores sensaciones me ha dado en la cocina por su equilibrio entre eficacia, comodidad y seguridad. Pela con precisión sin desperdiciar alimento, es muy manejable gracias a su diseño ergonómico y sus cuchillas de acero inoxidable mantienen el filo con el uso. Además, su mango antideslizante y el protector de cuchilla lo hacen práctico y seguro para el día a día.

¿Ayuda en la cocina?

Definitivamente, el pelador de verduras Oxo Good Grips es con el que mejor he podido trabajar en la cocina, ya que es el que realiza un trabajo de mayor calidad. Es verdad que, de primeras, su diseño lo hace parecer muy básico, pero ha resultado ser el modelo más completo y equilibrado de los que he probado. Me ha gustado que no desperdicia ningún resto de los alimentos y que se puede usar prácticamente con cualquier fruta o verdura.

Tiene una forma en Y muy ergonómica que, en combinación con sus materiales ligeros, lo hacen fácil de manejar. A esto se suman sus cuchillas, fabricadas en acero inoxidable resistente a la corrosión, lo que sin duda asegura que tiene una gran durabilidad y resistencia al uso diario. De hecho, he podido comprobar que mantiene el filo durante mucho tiempo.

Por último, este pelador también me ha convencido por su seguridad. El mango, por un lado, tiene un diseño antideslizante que ayuda a sostenerlo con firmeza. Además, incluye un protector de cuchilla que lo hace muy seguro a la hora de almacenarlo o para evitar accidentes, especialmente cuando hay niños cerca. Para mayor practicidad, se puede lavar en el lavavajillas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Corta sin dejar residuos.

Diseño ergonómico y antideslizante.

Cuchillas resistentes a la corrosión.

Protector de cuchilla.

A mejorar:

No es el más económico.

Otras alternativas al mejor pelador de verduras

Pelador de verduras multifuncional Lantana

El pelador de verduras Lantana destaca por su versatilidad, ya que combina tres funciones en un solo utensilio: pelado recto, microdentado y corte en juliana. Es eficaz, aprovecha bien el alimento y ofrece buenos niveles de seguridad gracias a su mango antideslizante y al protector de cuchilla. Aunque mantiene bien el filo y resulta resistente, no es tan cómodo ni ergonómico en la mano como el modelo ganador.

¿Ayuda en la cocina?

Sin duda, lo más llamativo del pelador de verduras Lantana es que funciona como un utensilio tres en uno: filo recto, microdentado y cortador de julianas. Por lo tanto, no solamente sirve para remover la cáscara de la mayoría de frutas y verduras, sino también para rebanarlas. Lo mejor es que no deja residuos que se desperdicien, por lo que también me ha resultado de mucha ayuda en la cocina.

En cuanto a seguridad, este pelador tampoco se queda atrás con respecto al modelo ganador. Su diseño, además de ser muy atractivo, cuenta con un recubrimiento antideslizante en el mando que le aporta mucha seguridad. En este sentido, también es de gran ayuda el protector de cuchilla incluido, lo que evita accidentes a la hora de almacenarlo o cuando hay niños cerca.

Durante las pruebas también he podido comprobar que las cuchillas de este pelador mantienen bien el filo con el paso del tiempo y del uso. Y, al estar fabricadas en acero inoxidable, no han mostrado señas de dañarse por la corrosión. Lo que sí he percibido es que no es tan ergonómico ni cómodo en la mano como el modelo ganador.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Corta sin dejar residuos.

Tres cuchillas en una.

Diseño antideslizante.

Cuchillas resistentes a la corrosión.

Protector de cuchilla.

A mejorar:

No es tan ergonómico como el modelo ganador.

Pelador de verdura y fruta Fackelmann

El pelador de verduras Fackelmann es una opción sencilla y económica que cumple con lo básico, aunque se queda por detrás en comodidad y seguridad. Su mango de madera —procedente de fuentes responsables— ofrece un buen agarre, pero la ausencia de protector de cuchilla y la imposibilidad de lavarlo en el lavavajillas le restan practicidad.

¿Ayuda en la cocina?

En el pelador de verduras Fackelmann he encontrado dos fallos principales: no tiene ningún tipo de protección en las cuchillas y el fabricante no recomienda meterlo al lavavajillas. Por un lado, resulta menos seguro que los dos modelos anteriores, pero también es menos práctico a la hora de lavarlo. No obstante, este pelador tiene algo que lo distingue: el mango está fabricado en madera, que además proviene de fuentes responsables.

Lamentablemente, pese al atractivo de sus materiales, tampoco he encontrado que sea el que mejor realice su trabajo. Aun así, pela bien en la mayoría de las situaciones y su mango ha resultado ser muy antideslizante. Las cuchillas, además, son de acero inoxidable, por lo que también resiste perfectamente la corrosión. Lo mejor es que se trata del modelo más barato de la comparativa.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Mango antideslizante de madera de fuentes sostenibles.

Cuchillas resistentes a la corrosión.

Muy barato.

A mejorar:

No incluye protector de cuchillas.

Pela un poco peor que otros modelos.

No se puede meter al lavavajillas.

Pelador de verduras Tefal Ingenio

El pelador de verduras Tefal Ingenio me ha parecido cómodo y eficaz en el uso diario: pela bien sin desperdiciar alimento, es fácil de manejar y sus cuchillas mantienen el filo durante bastante tiempo. Cumple además en seguridad y limpieza, gracias a su mango antideslizante, el protector de cuchilla y la posibilidad de lavarlo en el lavavajillas. Eso sí, la menor resistencia a la corrosión de sus filos genera dudas sobre su durabilidad a largo plazo.

¿Ayuda en la cocina?

Con el pelador de verduras Tefal Ingenio también he podido trabajar sin que queden restos de alimentos. De hecho, es compatible con la mayoría de frutas y verduras, y me ha resultado muy fácil de manejar. Durante las pruebas, además, he comprobado que las cuchillas mantienen el filo por mucho tiempo. Sin embargo, su principal problema es que también he notado que sus filos no son del todo resistente a la corrosión, por lo que su durabilidad me ha producido dudas.

Si se tiene cuidado con este contratiempo, el resto de elementos de este pelador me han parecido muy correctos. El mango es antideslizante e incluye un protector para la cuchilla, de manera que cumple muy bien con la seguridad. Desde luego, se puede meter al lavavajillas para que su limpieza sea mucho más sencilla.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Corta sin dejar residuos.

Diseño ergonómico y antideslizante.

Protector de cuchilla.

A mejorar:

Las cuchillas parecen poco resistentes a la corrosión.

Preguntas frecuentes sobre peladores de verduras

¿Cuántos tipos de peladores hay?

La oferta de herramientas para retirar la piel de los alimentos es amplia y variada. El modelo en forma de Y destaca por su ergonomía, ideal para piezas voluminosas. Por otro lado, la versión pivotante o vertical recuerda a un cuchillo tradicional y ofrece una precisión superior en zonas curvas. También existen ejemplares con hoja de sierra, diseñados específicamente para frutos de superficie resbaladiza como el tomate o el pimiento. Finalmente, los dispositivos eléctricos automatizan la tarea mediante un brazo mecánico, mientras que los diseños de doble filo permiten el movimiento en ambas direcciones para acelerar el proceso.

¿Cuál es la diferencia entre un pelador de patatas y un pelador de verduras?

Aunque ambos conceptos parecen idénticos, la distinción reside en la especialización de sus cuchillas. Un accesorio para patatas suele poseer una hoja fija y robusta, acompañada de una punta metálica lateral para extraer “ojos” o imperfecciones del tubérculo. En cambio, el pelador de verduras genérico presenta una lámina móvil que se adapta a las irregularidades del calabacín o el pepino con suavidad. Esta flexibilidad garantiza que la pérdida de pulpa sea mínima, un factor clave para aprovechar los nutrientes presentes justo bajo la capa exterior.

¿Cómo se usa un pelador de zanahoria?

Para emplear este instrumento con éxito, sujeta la hortaliza por su extremo superior contra una tabla de madera. Apoya la cuchilla sobre la superficie naranja y desliza el metal hacia abajo con una presión constante y firme. Repite este gesto de forma longitudinal tras rotar la pieza unos pocos grados hasta completar la circunferencia total. Es fundamental que la dirección del movimiento sea siempre opuesta a tu cuerpo para evitar cortes accidentales. Al terminar, lava el filo bajo un chorro de agua fría para eliminar restos de fibra y mantén el acero seco para prolongar su capacidad de corte.

