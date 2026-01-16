Probamos las mejores botellas para hacer infusiones

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Wilford & Sons Botella Wilford & Sons Nerthus Termo para té Nerthus FIH 798 LeafLife Botella térmica de bambú LeafLife WeightWorld Termo de vidrio para té WeightWorld Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para usuarios prácticos que tengan que llevar una botella tanto para el gimnasio, trabajo con un diseño muy elegante Para los aficionados de tés, tisanas, infusiones y cafés a granel, que busquen un diseño bonito y que tenga buen rendimiento si es de uso diario Para un usuario más cuidadoso, tener esta botella en una oficina o en un lugar más fijo, que quiera algo muy funcional Para personas que amen el té y usen esa excusa como un momento de pausa, con el cristal puedes ver cómo poco a poco el agua se va coloreando Por qué lo recomendamos Hermética, elegante, capacidad perfecta para 2 tazas aproximadamente, muy resistente Nos ha parecido una botella muy completa y cómoda. Es de materiales resistentes e isotérmicos. Tiene variedad de diseños. Materiales de alta calidad y sostenibles Porque hemos tenido una buena experiencia de poder preparar nuestras infusiones y luego movernos por los espacios sin problema Esta botella da esa experiencia visual de calma con funcionalidad y practicidad. es la más delicada pero merece la pena Medidas 6,3 cm an. x 22,8 cm al. 7,3 cm an. x 7,3 cm al. 8,2 cm an. x 25,3 cm al. 8,2 cm an. x 26,4 cm al. Potencia Precio 21.99 € 15.14 € 17.99 € 17.99 €

Mejor botella para hacer infusiones Hemos elegido la botella para hacer infusiones Wilford & Sons, ya que mantiene muy bien la temperatura, filtra adecuadamente y no deja escapar líquidos por la tapa.

Pocas cosas reconfortan más que beber una infusión calentita en pleno invierno. Y para hacerlo, no es estrictamente necesario ir a una cafetería o prepararla en casa en una tetera, sino que gracias a productos como las botellas para hacer infusiones se pueden disfrutar en cualquier momento y lugar. En EL PAÍS Escaparate hemos analizado varias botellas de este tipo para comprobar cuál es la que mejores prestaciones ofrece.

Características Wilford & Sons Nerthus LeafLife WeightWorld Capacidad 450 ml 300 ml 500 ml 500 ml Material Acero inoxidable Acero inoxidable Bambú Vidrio Filtro Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Tapa hermética Sí Sí Sí Sí

¿Qué botellas para hacer infusiones hemos elegido y cómo las hemos probado?

En el caso de las botellas para hacer infusiones, hay una amplia variedad de modelos y diseños en el mercado. Una de las principales diferencias está en el material de construcción, y es por ello que hemos elegido tres tipos distintos en esta comparativa. Asimismo, hemos seleccionado envases de diferentes capacidades para evaluar el más conveniente para el día a día. Por todo lo anterior, las cuatro botellas elegidas son: Wilford & Sons, Nerthus, LeafLife y WeightWorld.

Las pruebas de estas botellas han consistido en preparar distintas infusiones en cada botella para comprobar que el sistema de filtrado funcionara correctamente y no dejara pasar restos de hojas o hierbas. A la par, he probado su rendimiento con diferentes tipos de tés e infusiones, tanto en caliente como en reposos prolongados. He llenado también las botellas y las he movido en distintos ángulos para verificar su hermeticidad. Por último, las he transportado dentro de una bolsa durante un viaje con el fin de evaluar su resistencia, comodidad de uso y practicidad en el día a día.

Las mejores botellas para hacer infusiones Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué botella para hacer infusiones ha sido la ganadora?

De todos los modelos que he probado en esta comparativa, me parece que la botella para hacer infusiones Wilford & Sons es la más completa. Mantiene muy bien el calor, no hay filtración de hierbas en la bebida y la tapa no presenta fugas a la hora de transportar la botella.

Botella para hacer infusiones Wilford & Sons. Cortesía de Amazon

¿Prepara buenas infusiones?

Una característica esencial de este tipo de productos es que sean capaces de mantener separadas las hierbas del agua, de manera que la bebida final no contenga restos sólidos —o sean casi imperceptibles al beber—. Y esto lo cumple la botella para hacer infusiones Wilford & Sons a la perfección. Además, la tapa es hermética, por lo que evita que el calor se escape, pero también evita fugas para que se pueda transportar en un bolso o una mochila con seguridad.

La botella está fabricada en acero inoxidable, por lo que es muy resistente al calor y al uso diario. No obstante, hay que tener cuidado de no golpearla, puesto que se puede abollar. Asimismo, es normal que este material se vaya despintando con el paso del tiempo, tanto por el contacto con las manos como a la hora de lavar la botella. Esto es algo que ocurre con todos los modelos fabricados con el mismo metal, por lo que no consiste como tal en una desventaja.

Dispone de una boquilla muy ancha que hace más sencillo beber. Por su parte, el filtro se puede desmontar para lavar todas las partes con facilidad. Hay que tener en cuenta que solamente se puede lavar a mano, ya que no es apta para el lavavajillas. Por lo demás, nos parece un gran acierto para la finalidad que tiene una botella de este tipo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

El filtro no deja pasar partículas grandes.

Tapa hermética.

Acero inoxidable resistente.

Boquilla ancha.

A mejorar:

Puede abollarse con los golpes.

Se va despintando con el uso.

No es apta para el lavavajillas.

Otras alternativas a la mejor botella para hacer infusiones

Termo para té Nerthus FIH 798

Tanto los materiales como la construcción de la botella para hacer infusiones Nerthus FIH 798 son de muy buena calidad. La temperatura se mantiene por más tiempo y no hay filtración de hierbas en la bebida. El único problema es que su capacidad es baja.

Termo para té Nerthus FIH 798. Cortesía de Amazon

¿Prepara buenas infusiones?

En comparación con el modelo ganador de la comparativa, la botella para hacer infusiones Nerthus FIH 798 no tiene prácticamente nada que se eche de menos. También está construida en acero inoxidable de doble pared, de manera que mantiene el calor adecuadamente, mientras que el filtro está construido en este mismo material. Durante las pruebas, he podido comprobar que dicho infusor no deja escapar residuos de hierbas grandes o que se puedan percibir, por lo que la experiencia ha sido satisfactoria.

Lo único con lo que hay que tener cuidado, tal como ocurre con el modelo ganador, es proteger la botella de golpes fuertes o caídas, ya que el acero se puede abollar. Me ha gustado especialmente que su boca sea la más ancha de la comparativa, por lo que me ha resultado más cómoda para beber y para servir la infusión en una taza. No obstante, con el uso diario también es proclive a irse despintando en el exterior, si bien esto no afecta a sus funciones térmicas.

Más allá de lo anterior, lo que encuentro menos conveniente de esta botella es su tamaño, ya que es la más pequeña de la comparativa, con tan sólo 300 ml de capacidad. Esto reduce la cantidad de infusión que se puede preparar —aproximadamente una taza—, aunque también es cierto que es el modelo ideal para quienes buscan un diseño más fácil de transportar. Hay que tener en cuenta que no se puede lavar en el lavavajillas, sino solamente a mano.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Buen aislamiento térmico.

El infusor no deja pasar partículas grandes.

Boca ancha.

A mejorar:

Puede abollarse con golpes fuertes.

Se despinta con el uso diario.

Es la botella de menor capacidad.

Botella térmica de bambú LeafLife

A pesar de que la botella para infusiones LeafLife cumple con las funciones básicas que se esperan de ella (conservación de la temperatura y mantener la bebida sin filtraciones de hierba), está fabricada en bambú. Al lavarla, la madera se va manchando y desgastando inevitablemente.

Botella térmica de bambú LeafLife. Cortesía de Amazon

¿Prepara buenas infusiones?

Mi aspecto favorito de la botella para infusiones LeafLife es que está fabricada en bambú en la cara exterior. Esto le da un toque natural y ecológico. Por su parte, en su interior se encuentra el filtro, fabricado en acero inoxidable, con el que infusionar las hierbas deseadas, y también dispone de un tapón antigoteo.

Las prestaciones y resultados me han resultado satisfactorias, puesto que las infusiones tienen buen sabor y mantiene el calor y el frío de manera correcta durante bastantes horas. El problema es que, como absolutamente todo el cuerpo de la botella está fabricado en bambú, no puede lavarse, y si se producen fugas de líquido, la madera se resiente.

Botella termo de vidrio para té WeightWorld

La botella para hacer infusiones WeightWorld también me ha gustado mucho en cuanto a sus prestaciones para preparar bebidas herbales. Sin embargo, está fabricada en vidrio, y eso la hace más delicada antes golpes o caídas accidentales.

Botella termo de vidrio para té WeightWorld. Cortesía de Amazon

¿Prepara buenas infusiones?

En cuanto a funcionamiento, no he encontrado ningún problema en la botella para hacer infusiones WeightWorld. El filtro de acero inoxidable que incluye no deja pasar ningún residuo grande o que sea perceptible a la hora de beber, por lo que las bebidas quedan perfectas. Asimismo, presenta una tapa hermética para ayudar a mantener la temperatura y que no haya ningún tipo de fuga, que está fabricada en bambú, por lo que es muy elegante.

Esta elegancia se combina con la fabricación de la botella en vidrio, que sin duda la hace lucir muy bien. El problema es precisamente que se trata de un material mucho más sensible a los golpes y caídas. Es cierto que incluye una funda de neopreno para mejorar las prestaciones térmicas, pero también para protegerla de algún impacto; aun así, no deja de ser menos resistente que el resto de modelos de la comparativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Diseño elegante.

El filtro no deja pasar partículas grandes.

Tapa hermética.

Funda de neopreno.

A mejorar:

El vidrio es poco resistente a golpes fuertes.

Preguntas frecuentes sobre botellas para hacer infusiones

¿Qué es una botella con infusor?

Este recipiente constituye una solución innovadora para quienes desean disfrutar de bebidas naturales en cualquier lugar. Se trata de un envase diseñado con un compartimento interno extraíble, donde el usuario deposita frutas, hierbas o té a granel. El mecanismo permite que el agua adquiera sabor de forma constante sin que los residuos sólidos fluyan por la boquilla. Estos termos suelen fabricarse en materiales libres de BPA, como el tritán o el vidrio borosilicato, que resisten temperaturas elevadas y evitan la transferencia de olores extraños al líquido.

¿Cómo se llama el aparato para hacer infusiones?

En el ámbito doméstico, el utensilio tradicional recibe el nombre de tetera o infusionador. No obstante, cuando el proceso ocurre dentro de un recipiente portátil, el accesorio técnico se denomina filtro o canastilla de infusión. En las tiendas especializadas de España, también encontrarás estos artículos bajo la designación de botellas detox. Este nombre comercial resalta la función del objeto: transformar un simple trago de agua en una experiencia aromática saludable mediante un sistema de rejilla metálica o plástica de alta densidad.

¿Cuáles son los beneficios de las botellas con infusor?

Las ventajas de emplear estos productos son múltiples y variadas. En primer lugar, fomentan una hidratación superior al mejorar el gusto del agua de manera orgánica, lo cual reduce la ingesta de refrescos azucarados o procesados. Además, suponen un ahorro económico considerable y un gesto ecológico vital, puesto que eliminan la necesidad de comprar envases de un solo uso. La versatilidad del diseño facilita la creación de recetas personalizadas con menta, limón o jengibre, ingredientes que aportan antioxidantes y vitaminas esenciales para el organismo durante la jornada laboral o el entrenamiento deportivo.

