Pongo a prueba las mejores arroceras eléctricas para cocinar el arroz ideal

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Tristar Arrocera Tristar RK-6126 Russell Hobbs Arrocera Russell Hobbs 27080-56 Orbegozo Arrocera Orbegozo CO 3025 Philips Arrocera Philips serie 3000 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que buscan una arrocera económica y sencilla Para los que buscan una arrocera con complementos Para los que buscan una arrocera económica Para los que buscan una arrocera compacta Por qué lo recomendamos Compacta, funcional, antideslizante Con potencia, tapa bloqueable, 1,2 litros de capacidad 400 W, indicadores luminosos, vaporera Diseño bonito, pequeña, 5 menús de cocinado Medidas 28 x 24 x 23,5 centímetros 17,6 x 27,2 x 22,2 centímetros 23 x 30 x 28 centímetros 29 x 26,3 x 23 centímetros Potencia 400 W 500 W 400 W 366 W Precio 22.49 € 30.9 € 24.98 € 59.99 €

La mejor arrocera eléctrica Nuestra experta ha elegido la arrocera Tristar RK-6126 por su facilidad de uso, su tamaño compacto y su eficacia para hacer un arroz perfecto en minutos.

¿Eres de los que se les da bien hacer arroz o, por el contrario, siempre se le pasa o le queda poco hecho? Lo cierto es que, aunque es un ingrediente esencial en todas las cocinas, no es fácil dejarlo en su punto. Para ello lo más fácil es hacer uso de las arroceras eléctricas que, con tan solo verter el agua y el arroz necesarios, y ponerla en marcha, ya hace todo el trabajo por nosotros.

Cómo hemos elegido y probado los productos

A mí me gusta el arroz en todas sus vertientes: en paella, blanco, ‘a la cubana’, o como postre, pero no siempre me ha salido como quería. Por ello, me decidí a probar las arroceras eléctricas, que son muy fáciles de usar y suelen ofrecer muy buenos resultados. Las utilicé tanto para hacer arroz para dos como para reuniones familiares en casa. Para probarlas y valorarlas, he tenido en cuenta las siguientes características:

Diseño: ¿son cómodas de utilizar? ¿fáciles? ¿bonitas?

Cuánto pueden cocinar: este punto depende mucho de para qué necesites la arrocera y cuántos sean en tu casa. Una grande en una casa de una o dos personas no es muy funcional, lo mismo una mini para una familia numerosa...

Materiales: ¿está fabricada con materiales pesados o ligeros? ¿son cómodos para cocinar?

Limpieza y mantenimiento: ¿se limpian sin mucho esfuerzo? ¿son cómodas de almacenar?

Mantiene el calor: Tristar RK-6126

Arrocera Tristar RK-6126. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una arrocera económica y sencilla.

Por qué lo recomendamos: este modelo está disponible en distintas capacidades (desde los 0,6 litros hasta los 2,2). Yo elegí la intermedia, de un litro de capacidad, es decir, para unas 5 raciones, ya que no tengo una cocina muy grande. Con 400 W de potencia, es de acero inoxidable y cuenta con patas antideslizantes para que no se mueva mientras se está utilizando y una tapa transparente para poder ver el cocinado del arroz en todo momento. Su funcionamiento es muy sencillo: tan solo hay que llenar la olla con arroz y agua (viene con una taza medidora y una cuchara) y encenderla. Después, y una vez que ha terminado cuenta con una función para mantener el calor una vez que ya se ha apagado el aparato.

En los días que la estuve probando hice arroz para mí y para mi pareja y otro día para mis padres y para nosotros. En el último caso, hicimos paella y tenía un poco de miedo de que el arroz no saliera en su punto. En ambas situaciones salió perfecto, ni demasiado seco ni demasiado caldoso. Además, la olla interior de la arrocera cuenta con un revestimiento antiadherente para que el arroz no se pegue, lo que facilita su presentación en los platos y también la limpieza, ya que esa parte de la arrocera se puede meter en el lavavajillas.

Sus puntos débiles: aunque cuenta con la función para mantener el arroz caliente no se apaga de forma automática.

FICHA TÉCNICA Material: acero inoxidable Dimensiones y peso: 28 x 24 x 23,5 centímetros; 1,2 kilos Potencia: 400 W Capacidad: desde 0,6 hasta 2,2 litros Otros: función para mantener el calor, olla interior con revestimiento antideslizante

500 W: Russell Hobbs 27080-56

Arrocera Russell Hobbs 27080-56. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una arrocera con complementos.

Por qué lo recomendamos: con 1,2 litros de capacidad, esta arrocera tiene 500 W de potencia y con ella se puede cocinar unas 6 raciones (de unos 200 gramos cada una). Es un modelo bastante compacto y antiadherente en su interior. Incluye un vaso dosificador y una cuchara y también dispone de un accesorio para convertirse en vaporera. Una cuestión que me gustó es que la tapa está sujeta por un extremo a la arrocera y se puede bloquear para mantener todo el sabor durante la cocción. En el momento de las pruebas, la utilicé para una comida familiar ya que tenía algo más de capacidad que el modelo anterior. Su uso es también muy sencillo: se dispone del arroz y el agua necesarios, se tapa y se enciende. Para 6 personas es más que suficiente. En pocos minutos el arroz está hecho con muy buen punto. Cuenta con la función de mantenimiento caliente para que se acabe de hacer una vez apagado. El hecho de que ofrezca un complemento para cocinar al vapor también le da un extra al aparato. El cuenco del interior se puede lavar en el lavavajillas.

Sus puntos débiles: la cuchara que viene incluida es de plástico y la arrocera es un poco más pesada que el modelo anterior.

FICHA TÉCNICA Material: acero inoxidable Dimensiones y peso: 17,6 x 27,2 x 22,2 centímetros; 2,76 kilos Potencia: 500 W Capacidad: 1,2 litros Otros: función para mantener el calor, olla interior con revestimiento antideslizante, accesorio vaporera

Acero inoxidable: Orbegozo CO 3025

Arrocera Orbegozo CO 3025. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una arrocera económica.

Por qué lo recomendamos: este modelo es uno de los más económicos de la comparativa al estar rebajado, tiene un litro de capacidad y dispone de una vaporera que se puede utilizar al mismo tiempo que la arrocera. De acero inoxidable y con tapa de cristal, posee un botón de encendido y apagado, y también la función de apagado automático por si de forma manual se te olvida. Con vaso medidor y cuchara para el arroz, la utilicé para hacer un poco de arroz blanco acompañado de unas verduras al vapor.

Para dos personas tiene un tamaño ideal y el arroz sale en su punto, al igual que las verduras de la vaporera. Otra cuestión que me gustó es que dispone de un sistema de protección contra ebullición en seco que evita que el arroz se queme cuando ya no hay agua en la olla. También dispone de dos modos: el ‘cook’, que es para cocinarse de forma automática y el ‘warm’ que mantiene caliente el arroz durante un rato más. En mi caso, siempre lo he dejado en el modo ‘warm’ algunos minutos más porque el otro modo salta antes de los 20 minutos y el arroz queda un poco duro.

Sus puntos débiles: con el modo automático el arroz se queda un poco entero.

FICHA TÉCNICA Material: acero inoxidable Dimensiones y peso: 23 x 30 x 28 centímetros; 1,74 kilos Potencia: 400 W Capacidad: 1 litro Otros: función para mantener el calor, apagado automático, accesorio vaporera

5 modos: Philips serie 3000

Arrocera Philips serie 3000. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una arrocera compacta.

Por qué lo recomendamos: este modelo es el que tiene el diseño más llamativo. A simple vista no parece una arrocera ya que no tiene el típico tamaño redondo. También es de las más pequeñas en cuanto a capacidad (540 mililitros) y el modelo con el precio más elevado de toda la comparativa. Una de las cuestiones que más me llamó la atención es que dispone de cinco modos de cocción automáticos que permiten preparar diferentes tipos de arroz. El de cocción rápida cuece el arroz en 30 minutos, pero también se puede cocinar arroz para sushi, arroz integral o, incluso, un porridge para el desayuno con avena.

En este caso, y al tener un tamaño más compacto, la usé solo para cocinar en casa para mí y para mi pareja. En primer lugar, hice arroz blanco para comprobar la cocción y la verdad es que lo cocina totalmente en su punto con el modo de cocción rápida. Además, la olla interior cuenta con 5 capas con revestimiento antiadherente que funciona de maravilla para que el arroz no se pegue en ningún momento. También probé a hacer sushi con arroz especial para ello y también arroz integral para otro plato, que necesita algo más de cocinado que el normal. Con ambos tipos de arroz y haciendo uso de los modos preestablecidos, el arroz se cocina perfectamente y sin tener que estar pendiente del cocinado en ningún momento. Cuando está hecho, la arrocera te avisa y se queda en modo ‘caliente’ para que no se enfríe rápidamente.

Sus puntos débiles: es para dos personas y el precio es un poco elevado en comparación con los otros modelos.

FICHA TÉCNICA Material: acero inoxidable Dimensiones y peso: ‎29 x 26,3 x 23 centímetros; 2,74 kilos Potencia: 366 W Capacidad: 540 mililitros Otros: función para mantener el calor, 5 menús de cocinado para distintos tipos de arroz

Otras arroceras eléctricas interesantes

Si estás buscando una con muchas funciones Midea es una arrocera con 11 funciones multicocción, pantalla LED y temporizador.

Si estás buscando una con olla de cerámica Yum Asia dispone de un cuenco interior de cerámica y 4 funciones diferentes para cocinar el arroz.

Preguntas frecuentes sobre las arroceras eléctricas

¿Cómo funciona una arrocera eléctrica?

Calienta el agua y el arroz hasta que el líquido se absorbe o evapora. Cuando detecta que ya no hay agua, cambia automáticamente a modo ‘mantener caliente’.

¿Solo sirve para cocinar arroz?

No. Muchas arroceras permiten preparar quinoa, pasta, sopas, verduras al vapor, legumbres, avena e incluso postres.

¿Consume mucha electricidad?

No. Son bastante eficientes y consumen menos energía que cocinar arroz en una olla tradicional durante el mismo tiempo.

¿Es fácil de limpiar?

Sí. La mayoría tiene una olla interior antiadherente y desmontable, apta para el lavado manual o en el lavavajillas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de enero de 2026.

