Probamos los mejores termómetros digitales de cocina y elegimos nuestro favorito

Con pantalla digital y funciones variadas, estos accesorios domésticos son muy prácticos y ayudan a que los alimentos queden siempre en su punto

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Cirycase Termómetro digital de cocina Cirycase ThermoPro Termómetro digital de cocina ThermoPro TP603 Bomata Termómetro de cocina impermeable Bomata Doqaus Termómetro de cocina Doqaus Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Usuarios diarios. Usuarios exigentes y cocineros habituales. Uso intensivo, para barbacoas y parrillas. Usuarios diarios. Por qué lo recomendamos Cumple correctamente con las funciones del día a día. Es muy completo y fiable. Nos parece que es bastante rápido y fiable. Tiene una muy buena relación calidad/precio. Medidas 16 x 11 x 2 cm 15,8 x 4 x 1,8 cm 22,9 x 2,55 x 1,65 cm 15,6 x 3,8 cm Potencia Precio 16.99 € 11.99 € 9.99 € 9.99 €

Mejor termómetro digital de cocina Hemos elegido el termómetro de cocina Cirycase como el mejor de la comparativa, gracias a su precisión y su capacidad de programar una alarma por temperatura.

Cocinar al horno proporciona varias ventajas: por ejemplo, los nutrientes se conservan mejor y el sabor de los alimentos se ve potenciado. La duda surge cuando no se está completamente seguro de qué temperatura tiene que alcanzar la comida para que quede en su justo punto. Por suerte, existe un accesorio que resulta muy práctico para este tipo de situaciones: los termómetros digitales de cocina. Estos dispositivos están provistos de una o dos sondas que se introducen en el alimento en cocción y muestran su temperatura interna en tiempo real.

Es por ello que en EL PAÍS Escaparate hemos probado y comparado los resultados de cuatro termómetros de cocina, con el fin de evaluar cuál es el más completo y explicarte cómo pueden ayudarte en la cocina.

Características Cirycase Thermopro Bomata Doqaus Rango de medición -5 ºC a 300 ºC -5 ºC a 300 ºC -5 ºC a 300 ºC -5 ºC a 300 ºC Pantalla LCD retroiluminada LCD retroiluminada LCD retroiluminada LCD retroiluminada Material de sonda Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

¿Qué termómetros digitales de cocina hemos elegido y cómo los hemos probado?

Hay pocas diferencias entre los termómetros digitales de cocina que hemos encontrado en el mercado. Tanto en rango de medición como en el tipo de pantalla y el material de la sonda son prácticamente idénticos en todos los modelos disponibles. Por lo tanto, para hacer nuestra selección nos hemos dejado orientar por aquellos que tuvieran más y mejores valoraciones de los usuarios de Amazon. A partir de estas opiniones, los termómetros que hemos elegido son: Cirycase, Thermopro, Bomata y Doqaus.

Las pruebas de estos termómetros han consistido en utilizarlos durante distintos procesos de cocción para comprobar su facilidad de manejo y su ergonomía en un uso real. También he observado si las lecturas de temperatura se mantenían estables y coherentes a lo largo del tiempo, sin saltos ni variaciones injustificadas. Además, he evaluado la claridad de la pantalla tanto en condiciones de poca luz como a plena iluminación.

¿Cuál es el mejor termómetro de cocina?

El termómetro de cocina Cirycase ha sido mi favorito por su precisión y rapidez de respuesta, junto con un rango de temperatura muy amplio y una pantalla retroiluminada fácil de leer. Además, la función de alarma por temperatura objetivo lo hace especialmente práctico para cocinar sin estar pendiente constantemente.

Termómetro digital Cirycase. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Como ha ocurrido con el resto de modelos de esta comparativa, el termómetro de cocina Cirycase ha brindado lecturas muy correctas en todas mis pruebas. Las respuestas a los cambios de temperatura, asimismo, han sido satisfactorias. Esto tiene mucho que ver con su capacidad de registrar temperaturas de entre -5 y 300 grados, por lo que es ideal para usar con carnes, repostería, freidoras, líquidos y barbacoas.

Para tomar constancia de la temperatura, dispone de una pantalla LCD retroiluminada, lo que facilita la lectura en todo momento, incluso cuando hay poca luz. Su diseño también me ha parecido ergonómico, por lo que, a pesar de que es necesario sostenerlo siempre en la mano —no tiene algún soporte para mantenerlo en pie—, no resulta cansado.

La sonda de este termómetro tiene la longitud suficiente para que sea seguro acercarlo a alimentos calientes sin quemarse. Esta sección está fabricada en acero inoxidable 304, por lo que es resistente y apto para uso alimenticio. Sin embargo, lo que hace que este modelo destaque sobre el resto es que permite fijar una temperatura objetivo y, una vez que se llega a ese registro, emite un pitido, lo que resulta de mucha ayuda a la hora de cocinar.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Avisa cuando se alcanza la temperatura deseada.

Puede leer desde -5 hasta 300 grados.

Pantalla LCD retroiluminada.

A mejorar:

No cuenta con algún soporte para mantenerlo en pie.

Otras alternativas al mejor termómetro de cocina

Termómetro digital de cocina ThermoPro TP603

En este caso, lo que más me ha convencido del ThermoPro TP603 es su fiabilidad y facilidad de lectura: ofrece mediciones precisas, un amplio rango de temperatura y una pantalla retroiluminada muy clara. Es una alternativa sólida y bien construida, aunque sin la función de alarma por temperatura objetivo.

Termómetro digital ThermoPro. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Más allá de que también es muy preciso y puede leer temperaturas de entre -5 y 300 grados, el termómetro de cocina ThermoPro TP603 me ha parecido la mejor alternativa al modelo ganador de la comparativa. De igual manera, incorpora una pantalla LCD retroiluminada que permite leer fácilmente los resultados, incluso en la oscuridad. Además, es posible cambiar las unidades de medida entre grados celsius o fahrenheit.

La sonda de este termómetro está fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio, por lo que su uso es completamente seguro. Su diseño es ergonómico, solamente que también he echado en falta algún soporte para poder ponerlo en pie. La única desventaja que presenta frente al modelo ganador es que no tiene un sistema para programar una temperatura determinada y que avise cuando esta se haya alcanzado.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Puede leer desde -5 hasta 300 grados.

Pantalla LCD retroiluminada.

A mejorar:

No cuenta con algún soporte para mantenerlo en pie.

Falta un aviso cuando se llegue a una temperatura deseada.

Termómetro de cocina impermeable Bomata

La propuesta del termómetro de cocina Bomata me ha parecido correcta y funcional, especialmente por su práctica función “Hold”, que permite fijar la lectura sin acercarse al alimento caliente. Ofrece buena precisión y es impermeable, aunque se echan en falta un soporte y una alarma por temperatura objetivo.

Termómetro impermeable Bomata. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Lo más destacado que he encontrado en el termómetro de cocina Bomata es que dispone de una función “Hold”, que mantiene la lectura en la pantalla, aunque la sonda se mueva de lugar. Esto facilita mucho más su uso, ya que evita tener que acercar la cara a la comida caliente. Al igual que los modelos anteriores, puede medir temperaturas desde -5 hasta 300 grados y su sonda de acero inoxidable es apta para uso alimentario.

La pantalla LCD de este termómetro también está retroiluminada para facilitar su lectura. No obstante, ocurre lo mismo que con el resto de modelos, puesto que no dispone de un soporte para mantenerlo en pie y es necesario sujetarlo en la mano. La parte positiva es que es impermeable, pero falta una función de aviso cuando se alcance la temperatura deseada.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Función de “Hold” para mantener una lectura en la pantalla.

Resistente al agua.

Puede leer desde -5 hasta 300 grados.

Pantalla LCD retroiluminada.

A mejorar:

No cuenta con algún soporte para mantenerlo en pie.

Falta un aviso cuando se llegue a una temperatura deseada.

Termómetro de cocina Doqaus

Más que convencerme, el termómetro de cocina Doqaus me ha dejado una sensación correcta: cumple en precisión, rango de temperatura y lectura de pantalla, pero se queda corto en funciones y resistencia al agua. Es válido para un uso básico, aunque menos práctico que las alternativas.

Termómetro de cocina Doqaus. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

En cuanto a funciones básicas, el termómetro de cocina Doqaus ha cumplido satisfactoriamente con la mayoría de las pruebas que he realizado. Concretamente, es capaz de medir el mismo rango de temperaturas que la competencia (-5 a 300 grados) y su pantalla LCD retroiluminada se lee perfectamente. De igual manera, su sonda es larga para evitar quemaduras y está fabricada en acero inoxidable de grado alimentario.

Su principal problema es que, si bien es resistente a las salpicaduras de agua, no es capaz de resistir un chorro de agua, como el resto de modelos de la comparativa. Por lo tanto, no se puede enjuagar bajo el grifo, lo que complica un poco su limpieza. Tampoco tiene ningún soporte para mantenerse en pie ni una función para programar una temperatura deseada y recibir el aviso cuando esta se alcance.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Puede leer desde -5 hasta 300 grados.

Pantalla LCD retroiluminada.

A mejorar:

No cuenta con algún soporte para mantenerlo en pie.

Falta un aviso cuando se llegue a una temperatura deseada.

No es apto para enjuagarlo bajo el grifo.

Preguntas frecuentes sobre termómetros de cocina

¿Por qué se usan si el horno ya marca la temperatura?

El motivo es que muchos hornos no son exactos y pueden desviarse entre 20 y 30 °C; por eso, el termómetro permite verificar la temperatura real y garantizar que las recetas queden en su punto.

¿Dónde se coloca?

Lo ideal es en el centro de la rejilla donde se cocina habitualmente, ya que ahí se mide la temperatura más representativa.

¿Se puede dejar el termómetro dentro del horno mientras se cocina?

Sí, los termómetros diseñados para horno son resistentes al calor y pueden permanecer dentro durante todo el horneado.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.