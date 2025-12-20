Pruebo lo mejor en jarras filtrantes de agua para el hogar

Eliminan el cloro, las impurezas y la cal del agua, reduciendo el riesgo de enfermedades y potenciando su sabor. Además, son una alternativa sostenible

La jarra ganadora Nuestra experta ha elegido la jarra Brita Marella como la que aporta mayores prestaciones en relación con su precio de venta. Entre los aspectos más valorados están que su duración y la rapidez de filtrado.

¿Hay veces que el agua te sabe raro? Aunque el agua que llega a nuestros hogares es tratada para eliminar los productos químicos, partículas y bacterias que puede haber en ella, cuando sale del grifo todavía contiene algunos metales y agentes químicos como el cloro que pueden tener un efecto perjudicial para la salud y afectar a su sabor. Para evitar que esto ocurra existen las jarras filtradoras, una de las mejores opciones para mejorar la calidad de los líquidos que ingerimos y que utilizamos para cocinar.

Su funcionamiento es sencillo: el agua pasa por un cartucho filtrante incluido dentro de la jarra, que contiene materiales granulares que retienen compuestos no deseados, hasta llenar el depósito inferior de agua limpia. Además, este tipo de jarras tienen claros beneficios para el medio ambiente: reducen significativamente la compra de botellas y garrafas de plástico en el hogar.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Vivo en Madrid, por lo que el sabor del agua del grifo nunca ha sido un problema. No obstante, y aunque ‘sabe bien’, puede contener multitud de sustancias imperceptibles a la vista y al olfato que entran en nuestro organismo. Por esta razón, me animé a probar las jarras filtrantes, ya que son económicas y muy sencillas de utilizar. Durante las pruebas sí noté cambios en el sabor del agua e, incluso, parecía que estaba más limpia y fresca. Para probarlas y valorarlas, he tenido en cuenta las siguientes características:

Capacidad. Cantidad de litros de agua que puede almacenar.

Duración del cartucho/filtro. ¿Cada cuántos litros de agua o días es necesario cambiar el filtro para que el agua esté bien filtrada?

Diseño . El material con el que está fabricada, el color, el peso y la forma (si es apta para meterla en el frigorífico), así como el diseño del mango (facilidad de agarre y transporte).

Sabor del agua. Incoloro, sin sabor, fresco… Depende de si el filtro utilizado es más o menos capaz de eliminar las sustancias que alteran el sabor y el olor del agua.

Otros. Facilidad para limpiarlas, posibilidad de meterlas en el lavavajillas, indicadores para cambios de filtro…

2,4 litros de capacidad: Brita Marella

Jarra Brita Marella. © Amazon

Para quién es: para los que buscan una jarra grande y práctica.

Por qué lo recomendamos: con una capacidad de 2,4 litros de agua, esta jarra en color azul incluye tres filtros con los que se pueden filtrar hasta 150 litros de agua con un solo cartucho durante cuatro semanas, ya que, según el fabricante, hay que cambiarlo cada mes. Para hacerlo, la propia jarra avisa a través de un indicador digital. Durante las pruebas, y ya que no utilizaba ningún método para depurar el agua del grifo, sí noté un mejor sabor en el agua. El filtro, que contiene carbón activado y perlas intercambiadoras de iones, es capaz de eliminar impurezas de ciertos herbicidas, pesticidas y hasta productos farmacéuticos y reduce el cloro y la cal hasta un 50% con respecto a otras jarras, según el fabricante. Este modelo filtra el agua de forma muy rápida, por lo que si se llena al completo en menos de cinco minutos la ha filtrado. En cuanto al diseño, es bonito y el material parece bastante resistente. Entra perfectamente en la puerta del frigorífico y dispone de una tapa abatible y en forma de pico para evitar que entre polvo u otras partículas en su interior. En cuanto a la limpieza, se puede meter en el lavavajillas sin problema, a excepción de la tapa.

Sus puntos débiles: su precio es un poco elevado si nunca has utilizado ningún método filtrante y el agua de tu ciudad ‘sabe’ bien.

Ficha técnica Material: plástico. Capacidad: 2,4 litros (filtra 1,4 litros). Duración del cartucho: 1 mes. Número de cartuchos: 3. Limpieza en lavavajillas: sí.

Hasta 60 días de uso: AQUAPHOR

AQUAPHOR Jarra Filtradora de Agua Compact. © AMAZON

Para quién es: para los que buscan una jarra económica.

Por qué lo recomendamos: con 2,4 litros de capacidad, esta jarra es la más económica de toda la comparativa y dispone de un filtro que puede llegar a durar hasta 200 litros o unos 60 días de uso normal. Está disponible en tres colores y tiene un tamaño ideal para guardarla en la nevera, o en la puerta, si se quiere el agua fresca.

Para probarla, empecé con la colocación del filtro, que me pareció muy fácil de realizar. Después, y además de beber agua sola, probé a hacerme un té o café para comprobar si había cambios en el sabor del agua. Es cierto que se nota un mejor sabor aunque donde más lo noté fue en las bebidas calientes ya que percibí una ‘textura’ más suave. Llenarla me resultó muy fácil porque cuenta con una tapa abatible que permite que hasta mis sobrinos más pequeños la puedan llenar sin ayuda. Para lavarla se puede meter al lavavajillas a excepción de la tapa.

Sus puntos débiles: si se llena demasiado, la tapa no cierra bien y el agua que se queda en la parte superior no se filtra.

FICHA TÉCNICA Material: plástico. Capacidad: 2,4 litros (filtra 1,5 litros). Duración del cartucho: hasta 200 litros o 60 días de uso. Número de cartuchos: 1. Limpieza en lavavajillas: sí.

2,5 litros: Waterdrop

Jarra Waterdrop. © Amazon

Para quién es: para los que quieren un diseño bonito y colorido.

Por qué lo recomendamos: disponible en varios colores, esta jarra tiene una capacidad de 2,5 litros y viene con un solo filtro. Es un modelo de un tamaño manejable y que también se puede situar en la puerta de la nevera sin problemas. Una vez instalado el filtro, que se coloca de forma muy sencilla, el filtrado del agua se hace de forma rapidísima: en menos de un minuto ya está el agua lista para consumir. Durante las pruebas también me pareció que cambiaba el sabor del agua, aunque de forma más atenuada que con el resto de jarras. En cuanto al cambio del filtro, este modelo dispone de un indicador no digital en la tapa que cambia de color cuando hay que sustituirlo: de azul pasa a un rojo suave si hay que hacerlo pronto y cambia a un rojo más intenso si hay que hacerlo inmediatamente. En los días de pruebas, y ya que la llené muchas veces al día para comprobar el filtrado, el indicador cambió a un rojo más suave debido al uso. El diseño de la jarra permite manejarla con facilidad, aunque el material parece un poco más endeble que el del resto de jarras de la comparativa. En cuanto a la limpieza, solo se puede lavar a mano.

Sus puntos débiles: es más endeble y el ‘sabor’ del agua se nota menos.

Ficha técnica Material: plástico. Capacidad: 2,5 litros (filtra 1,5 litros). Duración del cartucho: según indicación. Número de cartuchos: 1. Limpieza en lavavajillas: no.

Seis filtros: Jata HJAR1001

Jata HJAR1001. © Amazon

Para quién es: para los que quieren una jarra con muchos filtros.

Por qué lo recomendamos: Con una capacidad de 2,5 litros, esta jarra incluye 6 filtros con la compra, por lo que resulta muy práctico cuando hay que cambiarlos. Según el fabricante, cada filtro llega a depurar 180 litros de agua. De color azul metálico, cuenta con un indicador manual para saber en qué momento hay que cambiar el filtro, aunque lo recomendable es hacerlo a los 30 días aproximadamente. Durante los días de pruebas, me pareció una jarra robusta y resistente, que se puede colocar en el interior de la nevera, en la puerta, sin problemas y que filtra el agua de forma rápida. El agua sabe mejor, pero sobre todo parece mucho más limpia e incolora que con el resto de modelos. La tapa dispone de una abertura que resulta muy cómoda para llenar la jarra y también tiene una pequeña tapa por donde se sirve que evita que se introduzca polvo u otras partículas del aire. La base antideslizante resulta ideal para evitar problemas de derramamiento del agua.

Sus puntos débiles: hay que estar pendiente del indicador para hacer el cambio de filtro, ya que es un poco pequeño y no se ve a simple vista.

Ficha técnica Material: plástico. Capacidad: 2,5 litros (filtra 1,5 litros). Duración del cartucho: 1 mes. Número de cartuchos: 6. Limpieza en lavavajillas: no.

Vidrio: Tappwater PitcherPro

Jarra Tappwater PitcherPro. © Amazon

Para quién es: para los que buscan un modelo diferente.

Por qué lo recomendamos: es el modelo más caro de toda la comparativa y también el más diferente en cuanto al diseño. Con forma alargada y sin asa (se sujeta por el cuello de la botella), está fabricada en vidrio y filtra en el momento de echar el agua en el vaso. Con una capacidad de 1,4 litros, el filtro puede usarse hasta tres meses o 450 litros. El filtro de fibra de carbono y bolas alcalinas y de magnesio reduce la cal y distintos herbicidas que pueden estar presentes en el agua. En el momento de las pruebas, me pareció muy cómoda de utilizar, manejable y ligera (ya que tiene una forma más alargada y pequeña). También me gustó no tener que esperar prácticamente nada de tiempo para que se filtrara el agua, ya que se hace mientras se vierte el agua en el vaso. El sabor del agua mejora, aunque tampoco lo noté en exceso. Que sea de cristal también me pareció un plus, ya que es mejor material que el plástico, aunque hay que tener cuidado si hay niños en casa y la manipulan.

Sus puntos débiles: tiene un precio elevado y es pequeña para una familia numerosa, por ejemplo.

Ficha técnica Material: vidrio. Capacidad: 1,4 litros. Duración del cartucho: 3 meses. Número de cartuchos: 1. Limpieza en lavavajillas: no.

Otras jarras filtrantes interesantes

Si estás buscando una con filtros compatibles de otras marcas Wessper es compatible con el filtro de agua Brita Maxtra.

Si estás buscando una sin BPA Klar Water filtra los microplásticos y está fabricada sin BPA y ftalatos.

Preguntas frecuentes sobre las jarras filtrantes

¿Qué sustancias elimina el filtro?

Depende del modelo, pero en general reduce el cloro (olor y sabor), la cal (dureza del agua), algunos metales (como plomo, cobre), microplásticos y sedimentos y partículas.

¿Eliminan bacterias o virus?

Las jarras filtrantes convencionales no eliminan bacterias ni virus. Para eso se requieren sistemas más avanzados (osmosis inversa, UV, etc.).

¿Cada cuánto se debe cambiar el cartucho?

Normalmente cada 4 semanas o cada 100–150 litros, según el fabricante y el uso. Muchas jarras tienen un indicador que avisa cuándo cambiarlo.

¿Mejora el sabor del agua?

Sí, en la mayoría de los casos el agua sabe más ‘suave’ y sin olor a cloro.

¿Puedo usar agua caliente en la jarra?

No. El agua debe ser fría o templada, ya que el agua caliente puede dañar los filtradores y reducir su eficacia.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de diciembre de 2025.

