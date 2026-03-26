Así son las 5 cafeteras italianas con mejor relación calidad-precio de Amazon: café de barista en casa

Bialetti, Jata o Cecotec están entre las marcas detrás de estas cafeteras de diferentes tamaños, con capacidad para hacer de 12 a 3 tazas

Probablemente, las cafeteras italianas sean un must en la mayoría de las casas. Aunque, en su día, las cafeteras superautomáticas o las cafeteras de cápsulas tuvieron su momento de esplendor, relegando a las clásicas cafeteras a un armario de la cocina. Hoy en día, con el auge del café de especialidad de gran calidad, mucha gente valora más las cafeteras tradicionales, ya que ayudan a conservar mejor el sabor del café y a mantener el aroma que impregna la cocina a primera hora de la mañana. Las cafeteras italianas son muy útiles y famosas, ya que su mecanismo es la forma más sencilla de conseguir un espresso con cuerpo, de esos que te activan para afrontar el día a primera hora de la mañana.

Si estás buscando una cafetera italiana con una buena relación calidad-precio, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado cinco modelos de diferentes tamaños para que puedas elegir la que más se adapta a ti y a las necesidades de tu casa, dependiendo del número de miembros de la familia que toman café.

Cafetera italiana de 12 tazas

Actualmente, esta es la cafetera italiana más vendida de Amazon. Es un modelo de aluminio diseñado para el uso diario en hogares donde todos sus miembros toman café, ya que, gracias a su gran capacidad, no es necesario hacer una cafetera tras otra para satisfacer las ganas de café de toda la familia. Además, es apta para cocinas eléctricas, de gas y vitrocerámica, aunque no es compatible con placas de inducción.

Cortesía de Amazon.

Cafetera italiana de 9 tazas

Este modelo cuenta con un increíble 43% de descuento y es un poco más pequeño que el modelo anterior: su capacidad es para nueve tazas de café. Su cuerpo combina el aluminio en la parte superior, mientras que la base está hecha de acero inoxidable para que puedas usarla en cualquier tipo de cocina, incluida la inducción.

Cortesía de Amazon.

Cafetera italiana Bialetti Moka Express de 6 tazas

La marca que dio origen al modelo de cafetera italiana sigue siendo, a día de hoy, considerada como una de las mejores del mercado. Este modelo clásico, con capacidad para seis tazas de café, es perfecto para esas personas que dan especial valor a los modelos icónicos de marcas reconocidas. Además, por tiempo limitado, cuenta con un 21% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Cafetera italiana de 4 tazas

Este modelo de la marca Jata está fabricado en acero inoxidable, lo que la hace una cafetera muy resistente al paso del tiempo y al uso diario. Encaja perfectamente en hogares donde el café se toma de vez en cuando y en muy pequeñas cantidades, como en el desayuno antes de salir o cuando vienen invitados.

Cortesía de Amazon.

Cafetera italiana de 3 tazas

La cafetera italiana de Cecotec es perfecta si vives solo o en pareja y no tomas mucho café. Es una cafetera pequeña, muy fácil de limpiar y resulta muy práctica para hacer un par de cafés rápidamente cuando apetecen y no quieres que sobre mucho.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de café debes usar en una cafetera italiana?

Puedes utilizar el café que más te guste, siempre y cuando esté molido previamente, con un grosor medio, ya que, si es demasiado fino, puede que el café sepa más amargo.

¿Cuántas tazas salen realmente?

Las tazas que indica el fabricante son una medida estándar para calcular el tamaño de la cafetera. Cuando hablamos de tazas, nos solemos referir al formato de taza de café tipo espresso.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de marzo de 2026.

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