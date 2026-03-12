He probado varias cafeteras de cápsulas automáticas y esta es mi favorita

Hemos probado cuatro modelos diferentes de cafeteras de cápsulas para que elijas la que más se adapta a ti.

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Cecotec Cecotec Power Caps 20 cream Nespresso Nespresso De’Longhi Inissia Create Create THERA STUDIO Philips PHILIPS Senseo Original Plus Valoración Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quien quiera una cafetera con la que pueda elaborar muchos cafés sin estar pendiente del depósito sin renunciar al buen sabor. Usuarios que busquen una cafetera de la marca Nespresso que prepare café rápido y de calidad. Para aquellas personas que quieran una cafetera multi cápsula. Hogares en los que sea de utilidad preparar dos cafés a la vez. Por qué lo recomendamos Depósito 700 cl, 10 cafés consecutivos, a elegir entre café corto o largo. Café listo en 25 segundos, 2 modos de café y apagado automático. Aquellas personas que quieran una cafetera multi cápsula. Para dos cafés al mismo tiempo, buena crema y dos tipos de cafés. Potencia 20 bares 19 bares 19 bares 1 bar Precio 54.99 € 69 € 57.9 € 81.55 €

La mejor cafetera de cápsulas Nuestra experta ha escogido el modelo Cecotec Power Caps 20 Cream como ganador de la comparativa gracias a su depósito de buena capacidad y sus prestaciones para elaborar buen café.

Las cafeteras de cápsulas se han convertido en una de las opciones más populares para disfrutar de un buen café en casa o en la oficina. Su éxito se debe a una combinación de comodidad y rapidez, ya que permiten preparar una taza de café en cuestión de segundos sin necesidad de conocimientos previos de barismo. Además, la amplia variedad de cápsulas disponibles en el mercado ofrece sabores, intensidades y tipos de café capaces de adaptarse a todos los gustos.

Cómo hemos elegido y probado los productos:

Me considero una amante del café y, por ello, he probado todo tipo de cafeteras: italianas , superautomáticas , de émbolo … Y, por supuesto, quería probar las cafeteras de cápsula, ya que me parecen una opción ideal para aquellas personas que tengan poco tiempo para elaborar su café pero no quieran renunciar a un buen sabor. Por ello, he dedicado un mes a probar las cafeteras que participan en esta comparativa: las instalé en mi casa y las he utilizado para preparar café 2 veces al día, por la mañana para desayunar y para espabilarme después de comer. Además, a la hora de analizarlas y valorarlas he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño . Es un producto pensado para estar a la vista, por lo que la estética es importante. También los materiales y su resistencia, el acabado, y las posibilidades para limpiarla.

Facilidad de uso. El número de opciones disponibles, cómo se seleccionan, si es intuitivo…

Capacidad del depósito. Cuánta agua es capaz de almacenar su depósito y cada cuánto hay que rellenarlo. También hemos valorado la facilidad de llenado o su facilidad de limpieza.

Cápsulas empleadas. No tanto la marca, sino la variedad de opciones (sólo café, otras bebidas…) y la compatibilidad con unidades de marca blanca.

Hasta 10 cafés consecutivos: Cecotec Power Caps 20 cream

La cafetera Power Caps 20 Cream de Cecotec dispone de calentamiento rápido con sistema Thermoblock y 1.400W de potencia. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien quiera una cafetera con la que pueda elaborar muchos cafés sin estar pendiente del depósito sin renunciar al buen sabor.

Por qué lo hemos elegido: tiene un tamaño compacto y una estética sencilla, con un diseño moderno para colocarla en cualquier rincón de la encimera sin que desentone. El primer café que preparé fue un espresso corto, y me sorprendió que la máquina estuviera ya lista para funcionar en apenas unos segundos gracias a su calentamiento rápido con sistema Thermoblock y sus 1400W de potencia.

El proceso de uso es simple: eliges tu cápsula –yo suelo alternar entre las compatibles con Nespresso para poder probar distintas marcas– la colocas, pulsas el botón y, en menos de un minuto, tienes el café listo. La presión de 20 bares se traduce en una crema bastante densa para ser una cápsula, y un aroma suficientemente intenso. El depósito de 700 ml me pareció bastante práctico, ya que permite preparar hasta 10 tazas consecutivas sin tener que estar rellenándolo cada dos por tres. Tiene dos modos de café: corto y largo.

La limpieza y el mantenimiento son bastante sencillos: el depósito de agua es extraíble y la bandeja antigoteo también por lo que pueden lavarse cómodamente a mano. El contenedor de hasta 10 cápsulas usadas también ayuda a que no tenga que vaciarlo a cada momento.

Sus puntos débiles: el café largo a veces queda un poco aguado si la cápsula es de marca blanca.

FICHA TÉCNICA Tazas al mismo tiempo: 1 Capacidad de depósito: 700 ml Limpieza y mantenimiento: a mano Otros: bandeja de goteo desmontable y depósito de agua extraíble, autoapagado 9 minutos… Consumo de energía de preparación: 1400 W Tiempo de preparación: 5 segundos Presión de la bomba: 20 bares

Lista para usar en 25 segundos: Nespresso De’Longhi Inissia

La cafetera Nespresso De'Longhi Inissia es muy compacta y destaca por su facilidad de uso. Cortesía de Amazon

Para quién es: usuarios que busquen una cafetera de la marca Nespresso que prepare café rápido y de calidad.

Por qué lo hemos elegido: es una máquina pequeña, muy fácil de colocar en cualquier rincón de la cocina, incluso en espacios reducidos. En cuanto a su uso, solo tiene dos botones, uno para espresso y otro para lungo, y en unos 25 segundos está lista para preparar café. Además, la bomba de 19 bares proporciona una crema bastante consistente para tratarse de una cafetera doméstica de cápsulas, y el sistema Thermoblock calienta el agua rápidamente.

La utilicé con cápsulas originales Nespresso y también con algunas compatibles de marca blanca, y en ambos casos el resultado fue bastante bueno y con un sabor rico. Me gustó especialmente la función de autoapagado tras unos minutos de inactividad, que da cierta tranquilidad si te olvidas de apagarla, y el depósito de agua desmontable, que facilita mucho la limpieza y el rellenado.

Sus puntos débiles: no tiene funciones avanzadas y tarda algo más en preparar el café que el modelo de Cecotec.

FICHA TÉCNICA Tazas al mismo tiempo: 1 Capacidad de depósito: 700 ml Limpieza y mantenimiento: a mano Otros: bandeja de goteo desmontable y depósito de agua extraíble, autoapagado… Consumo de energía de preparación: 1260 W Tiempo de preparación: 25 segundos Presión de la bomba: 19 bares

Multicápsula: Create THERA STUDIO

La cafetera Create Thera Studio cuenta con un sistema multicápsula. Cortesía de Amazon

Para quién es: aquellas personas que quieran una cafetera multi cápsula.

Por qué la hemos elegido: tiene un diseño extremadamente compacto y moderno; es tan pequeña (comparando con el resto) que no ocupaba casi espacio en mi encimera. También me resultó interesante el sistema multi cápsula, porque permite cambiar de formato con adaptadores, algo que la hace más versátil que muchas otras cafeteras que solo permiten utilizar un único tipo de cápsula.

Puede preparar espresso y café largo, y su tiempo de calentamiento es rápido. Además, es sencilla de utilizar gracias a su panel táctil de tres botones y a la posibilidad de programar la cantidad de café. En cuanto al resultado, la presión de unos 19 bares proporciona un café intenso y con buena crema, y la potencia de alrededor de 1450 W garantiza que el agua alcance la temperatura adecuada sin esperar demasiado. El depósito de agua es desmontable, lo que facilita el control del nivel y la limpieza, tiene sistema de apagado automático.

Sus puntos débiles: tiene menos capacidad de depósito que los otros modelos.

FICHA TÉCNICA Tazas al mismo tiempo: 1 Dimensiones: 600 ml Limpieza y mantenimiento: a mano Otros: Bandeja de goteo desmontable y depósito de agua extraíble, autoapagado… Consumo de energía de preparación: 1450 W Tiempo de preparación: 25 segundos Presión de la bomba: 19 bar

Para dos cafés a la vez: PHILIPS Senseo Original Plus

La cafetera Philips Senseo Original Plus permite preparar dos cafés a la vez. Cortesía de Amazon

Para quién es: hogares en los que sea de utilidad preparar dos cafés a la vez.

Por qué lo hemos elegido: con un diseño moderno acabado en un llamativo color rojo mate, esta cafetera de cápsulas se caracteriza porque no es presurizada como las tipo Nespresso, sino que utiliza monodosis blandas (pads), lo que se nota desde el primer uso: el sistema es más simple, el café se prepara con menos presión y el resultado se parece más a un café filtrado que a un espresso intenso.

Durante la prueba, me gustó especialmente la posibilidad de preparar una o dos tazas al mismo tiempo. En casa vivimos dos personas, y es algo muy práctico para la hora del desayuno o cuando tenemos visitas o queremos llenar una taza grande sin repetir el proceso. El tiempo de calentamiento es bastante rápido y, en menos de medio minuto, la máquina ya está lista para servir café. Tiene un depósito de agua extraíble de unos 0,7 litros y apagado automático. En cuanto al sabor, es mucho más ligero que el de los otros modelos y con una crema fina gracias a las tecnologías Coffee Boost y Crema Plus.

Sus puntos débiles: tiene mucha menos presión que el resto (1 bar), por lo que limita la intensidad del café.

FICHA TÉCNICA Tazas al mismo tiempo: 2 Capacidad de depósito: 700 ml Limpieza y mantenimiento: a mano Otros: bandeja de goteo desmontable y depósito de agua extraíble, autoapagado… Consumo de energía de preparación: 1450 W Tiempo de preparación: 30 segundos Presión de la bomba: 1 bar

Otro modelo de cafetera de cápsulas interesante:

Si estás buscando el modelo más vendido de Amazon

Con 15 bares de potencia, esta cafetera de KRUPS prepara cafés intensos y cremosos. Cortesía de Amazon

La cafetera de cápsulas de la marca KRUPS es la más vendida de Amazon gracias a su presión de 15 bares y su potencia de unos 1600 W, que permiten preparar cafés intensos y con buena crema. Su depósito de 0,8 litros es suficiente para un uso doméstico moderado y su manejo es muy sencillo. También incorpora apagado automático y bandeja ajustable para diferentes tamaños de taza.

Preguntas frecuentes sobre cafeteras de cápsulas

¿Qué es una cafetera de cápsulas y cómo funciona?

Es una máquina que prepara café utilizando cápsulas o monodosis preenvasada: inserta la cápsula, perfora el envase y hace pasar agua caliente a presión para extraer el café.

¿Qué presión es recomendable?

Para espresso se recomiendan al menos 9 bares, siendo común entre 15 y 19 bares. Modelos como Senseo trabajan a 1 bar porque no están pensados para espresso sino para café largo.

¿Cuánta electricidad consumen?

La potencia suele estar entre 1200 y 1600 W, pero el consumo real por café es bajo porque solo funcionan a máxima potencia durante pocos segundos.

¿Qué diferencia hay entre cápsulas y monodosis blandas (pads)?

Las cápsulas (Nespresso, Dolce Gusto) trabajan con alta presión y producen espresso; las monodosis blandas (Senseo) funcionan con baja presión y producen café tipo filtro.

¿Son caras las cápsulas?

Sí, el coste por taza suele ser mayor que con café molido o en grano. Sin embargo, ofrecen comodidad y calidad constante.

¿Puedo usar cápsulas compatibles?

En la mayoría de sistemas sí, pero la calidad puede variar y algunas máquinas funcionan mejor con cápsulas originales.

¿Qué mantenimiento necesitan?

Limpieza del depósito y bandeja, descalcificación periódica y vaciado del contenedor de cápsulas usadas.

¿Cuánto dura una cafetera de cápsulas?

Depende del uso y mantenimiento, pero normalmente entre 3 y 8 años en uso doméstico.

¿Son ecológicas?

Tienen impacto ambiental por los residuos de cápsulas, aunque existen cápsulas reciclables o reutilizables y programas de reciclaje de fabricantes.

¿Se puede preparar leche o cappuccino?

Algunas tienen sistema de leche integrado, pero muchas requieren un espumador externo.

¿Qué capacidad de depósito suelen tener?

Normalmente entre 0,6 y 1,2 litros, suficiente para varias tazas antes de rellenar.

¿Hacen ruido?

Sí, especialmente durante la extracción, aunque el nivel varía según la bomba y la calidad del modelo.

