He analizado seis cepillos de dientes eléctricos para niños y este es mi favorito

Cada uno de los seis cepillos de dientes eléctricos que hemos probado fue testado durante una semana.

Están pensados para inculcar a los más pequeños el hábito de cuidar y mimar sus dientes desde edades tempranas

El mejor cepillo de dientes eléctrico para niños Nuestra experta ha elegido el modelo Philips Sonicare Kids HX6352/42 que destaca sobre el resto por los resultados que ofrece (son los mejores) y su aplicación Sonicare For Kids para dispositivos móviles: abre la ventana a un nuevo modo de aprender a limpiarse los dientes que llama su atención desde el primer momento.

No todos los niños manifiestan una actitud positiva cuando llega el momento de lavarse los dientes. De hecho, para muchos padres esta rutina diaria se convierte en una auténtica batalla. Hay pequeños que se niegan en rotundo, otros que lo hacen a regañadientes y algunos que, simplemente, se limitan a pasar el cepillo sin prestar atención, lo que impide que el hábito de la higiene bucal se establezca adecuadamente. Esta actitud puede llegar a ser tan persistente que, por mucho que los adultos insistan, los resultados no siempre son los esperados.

Por suerte, el mercado ha evolucionado tanto que hoy día existen cepillos de dientes especialmente diseñados para captar la atención de los niños y las niñas. Son modelos que no solo se adaptan al tamaño de su boca y la sensibilidad de sus encías, sino que incorporan elementos visuales que convierten el cepillado en una experiencia mucho más amena, atractiva y divertida. A este respecto, es posible encontrar desde modelos manuales con diseños coloridos, empuñaduras ergonómicas y cabezales suaves, hasta cepillos eléctricos más avanzados. Suelen incluir funciones pensadas para incentivar la constancia y la técnica adecuada, como temporizadores que marcan el tiempo de cepillado recomendado por los dentistas; melodías o luces que guían al niño durante el proceso; sensores de presión que evitan un cepillado demasiado agresivo; y hasta conexión con aplicaciones móviles que convierten la rutina de higiene en un juego interactivo.

Así hemos elegido y probado los productos

Para realizar esta comparativa he seleccionado seis cepillos de dientes infantiles eléctricos. He contado para sus respectivos análisis con la colaboración de dos de mis sobrinos, Martín que acaba de cumplir 4 años y su hermana Olivia de 9. A cada uno de estos modelos se le ha dedicado una semana. Así, he podido conocer de primera mano sus impresiones: qué les ha parecido el diseño, cómo se sintieron usándolos, qué características les llamaron más la atención y cuánto les motivaron para mantener el hábito de cepillado.

Estos son los criterios que he tenido en cuenta en cada análisis:

Diseño: es un aspecto subjetivo, pero en el caso de los más pequeños cobra una relevancia especial. También la calidad de fabricación del cepillo de dientes.

Ergonomía: ¿es cómodo de utilizar?, ¿cómo se siente su agarre?

Cerdas : cómo son y sus características. En el caso de los cepillos para niños, las cerdas suelen ser más suaves y delicadas que en los modelos para adultos para proteger la sensibilidad de las encías infantiles y evitar irritaciones o molestias durante el cepillado. Además, el tamaño y la disposición de las cerdas están diseñados para adaptarse a bocas pequeñas, facilitando el acceso a todas las zonas, incluso las más difíciles como los molares posteriores.

Experiencia de uso: además de garantizar una óptima limpieza y facilitar la eliminación de la suciedad, ¿el modelo cuenta con características extra que lo diferencien de otras opciones infantiles?

Indicador de nivel de batería integrado: Philips Sonicare Kids modelo HX6352/42

Cepillo de dientes eléctrico para niños de Philips. AMAZON

Para quién es: ¿te gustaría comprarle a tu hijo pequeño un cepillo eléctrico con dos niveles de intensidad y que destaque por sus magníficos resultados? Este es el modelo que necesitas.

Por qué lo hemos elegido: los cepillos eléctricos para niños de Philips se caracterizan por poder vincularse a la aplicación Philips Sonicare For Kids, lo que permite a las familias transformar el cepillado diario en una experiencia interactiva y divertida. Mi sobrina Olivia, que tiene 9 años, me explicó que esta app le parece ‘molona’ por el personaje que la protagoniza: se llama Sparkly y a través del juego enseña cómo cepillarse correctamente. Si los niños siguen sus consejos, son recompensados con premios virtuales como alimentos saludables y accesorios para personalizarlo con sombreros, gafas o disfraces. Esta app incluye, además , un panel para los padres desde el que consultar el historial del cepillado, ver cuántas veces se ha cepillado el niño al día, cuánto ha durado cada sesión, y establecer recompensas personalizadas para motivar la rutina.

A Olivia también le gustó mucho su diseño: es colorido, compacto y con una empuñadura más ancha de lo habitual, pensada para manos pequeñas. Además, se puede personalizar con las pegatinas que vienen incluidas en la caja. El botón de encendido no requiere de una fuerza excesiva y la base de carga es muy estable, lo que evita que el cepillo se caiga con facilidad de la repisa del baño. Otro punto fuerte es su temporizador progresivo, llamado KidTimer, que aumenta poco a poco el tiempo de cepillado hasta alcanzar los dos minutos recomendados por los dentistas. A esto se suman los KidPacer, pequeños sonidos que indican cuándo cambiar de cuadrante en la boca. Puede parecer un detalle menor para un adulto, pero en niños es clave para establecer una rutina efectiva.

La tecnología sónica de Philips realmente logra buenos resultados. Las cerdas son suaves y agradables al tacto, pero limpian eficazmente, eliminando placa incluso en zonas de difícil acceso. La sensación tras el cepillado es de limpieza profunda, pero nada agresiva, ideal para bocas infantiles. Su batería se recarga mediante una pequeña base de carga y ofrece una autonomía de más de ocho días.

Sus puntos débiles: nada importante que señalar.

FICHA TÉCNICA Edad: a partir de 3 años. Motor: tecnología sónica. Otros: pegatinas intercambiables, temporizador de 2 minutos y al contador de 30 segundos, batería con una duración de hasta dos semanas según fabricante, app Sonicare for Kids, dos niveles de intensidad (alta y baja), nivel de indicador de la batería, segundo cabezal, mango de goma reforzado.

Funda de viaje: Oral-B iO Kids Disney Stitch

El cepillo Oral-B iO Kids Disney Stitch tiene un temporizador de dos minutos con música. Cortesía de Amazon

Para quién es: si buscas un cepillo eléctrico infantil que garantice una sensación de limpieza y cerdas especialmente suaves.

Por qué lo hemos elegido: a mi sobrino Martín le encantan las películas de Disney, pero a su hermana Olivia todavía más. Por eso sabía que probar este cepillo le iba a hacer muchísima ilusión… y no me equivoqué. Nada más verlo, con el personaje de Stitch dibujado en el mango, se le iluminó la cara. ¡Su expresión lo decía todo! Además, me contó que le había resultado muy cómodo utilizarlo porque no es nada pesado y que el mango tiene el tamaño perfecto para su mano. Tampoco se le resbaló en ningún momento.

Cuando le pregunté qué le había parecido la experiencia me dijo que ‘muy chula’ y me explicó que el cepillo posee un temporizador musical de dos minutos que sonaba mientras se cepillaba y que pulsando un botón puedes elegir entre tres modos de cepillado: uno más fuerte para limpieza diaria y otros dos más suaves para cuando las encías están más sensibles. Las cerdas son super suaves, eliminan muy bien la suciedad sin hacer daño y pudo llegar sin problemas a la parte de atrás, que siempre es la que le cuesta más.

Visualmente, la app Disney Magic Timer, vinculada al cepillo, transforma el cepillado en una experiencia divertida. Cada sesión se acompaña de animaciones coloridas y dinámicas, y al finalizar se desbloquean pegatinas digitales que se van acumulando en álbumes temáticos. Además, la app incluye recompensas y un sistema de recordatorios que avisa cuándo es el momento de limpiar los dientes o cambiar el cabezal del cepillo.

Sus puntos débiles: la duración de su batería es ajustada.

FICHA TÉCNICA Edad: a partir de 6 años Tecnología: iO(cabezal redondo de Oral-B con la tecnología oscilante rotacional con suavesmicrovibraciones) Otros: funda de viaje, porta recambios, tres modos de limpieza (limpieza diaria, suave y extrasuave), temporizador musical de dos minutos, appDisney MagicTimer, reducción automática de velocidad e indicador de batería

¡Su primer cepillo!: Foreo Issa Mikro

Cepillo de dientes eléctrico para niños de Foreo. GETTY IMAGES

Para quién es: ¿Quieres un cepillo de dientes innovador para tu hijo pequeño? ¡Sigue leyendo!

Por qué lo hemos elegido: su diseño es totalmente diferente al resto porque está fabricado en una sola pieza y esto hace que cuerpo y cabezal no se separen en ningún momento. Pero esta no es la única característica que le hace distinto. Sus cerdas son de silicona, mucho más suaves que las de nylon tradicionales; además, mantienen su forma y funcionalidad por más tiempo. Otra característica a tener en cuenta en este tipo de cerdas es que no son porosas y se secan más rápido, lo que limita mejor la proliferación de bacterias y moho en comparación con los cepillos convencionales.

Mi sobrino Martín de 4 años fue el encargado de probarlo. Al tener la costumbre de morder el cabezal, su madre me explicó que no le quedó más remedio que limpiarle ella misma la boca. El botón central del cepillo le parece que está bastante duro para un niño pequeño, en cambio le encantó la posibilidad de elegir entre sus dos modos: el ‘cepillado’, aunque ella prefiere llamarlo normal y el ‘masaje’ que produce cierto alivio en las encías.

Con temporizador integrado, cada 30 segundos, se detiene para indicar que hay que cambiar de zona en la boca. Además, al completar los dos minutos recomendados, una carita feliz aparece en la parte delantera del cepillo, un detalle que a Martín le hizo gracia. Eso sí, si transcurren más de 12 horas sin que el menor se cepille, una carita triste se ilumina, recordando a los pequeños que tienen que lavar sus dientes. Se apaga automáticamente después de tres minutos para evitar un uso excesivo y así ampliar la duración de su batería. El fabricante promete hasta 480 usos con una sola carga; la batería se recarga con el cable USB incluido y en proceso de completa en una hora aproximadamente.

Sus puntos débiles: tiene un precio elevado.

FICHA TÉCNICA Edad: hasta los 4 años. Motor: tecnología de pulsaciones sónicas, hasta 6.000 por minuto. Otros: disponible en otros colores, modos ‘Cepillado’ y ‘Masaje’, silicona, base antideslizante, resistente al agua 100%, puerto de carga sellado, temporizador, apagado automático, apto para lavavajillas, cable USB.

Con dos cabezales de recambio: Dada-Tech Kid`s Sonic Toothbrush DT-K7

Cepillo de dientes eléctrico para niños de Dada-Tech. AMAZON

Para quién es: familias que buscan un cepillo eléctrico infantil muy económico, pero que ofrezca resultados fiables.

Por qué lo hemos elegido: mi sobrina Olivia me comentó que, desde el primer momento, su diseño colorido, con un divertido motivo de unicornio, captó su atención. También destacó lo bien que se acopla a su mano, con un mango antideslizante que mantiene el agarre firme incluso en condiciones de humedad gracias a su resistencia al agua (IPX7).

En cuanto a la calidad de sus cerdas y la eficacia de limpieza, el cepillo posee un cabezal pequeño que se adapta bien a la boca y es posible llegar a zonas más difíciles, como el interior de las muelas, sin demasiado esfuerzo o dificultad. Las cerdas están fabricadas con nylon extrafino y tienen las puntas redondeadas. Olivia me dijo que no sintió molestias en ningún momento durante el cepillado.

Me insistió, por otro lado, en su luz LED integrada, la cual no solo añade un elemento visual atractivo para los niños, sino que también permite a los padres inspeccionar la boca de sus hijos de forma rápida durante el cepillado. Esta luz se activa automáticamente al encenderlo y proyecta una iluminación directa sobre el interior de la boca, lo que facilita esta supervisión. Gracias a ella, es posible, por ejemplo, comprobar si hay restos de comida entre los dientes; si las encías presentan enrojecimiento o inflamación; o si el menor está cepillando todas las zonas por igual.

Sus puntos débiles: se alimenta de pila, pero hubiera preferido una batería interna porque me parece más cómodo. El compartimento de acceso ofrece algo de resistencia.

FICHA TÉCNICA Edad: de 2 a 12 años. Motor: 24.000 vpm. Otros: disponible en otros colores y versiones, luz arcoiris, fabricado con materiales de grado alimenticio, cerdas con filamentos DuPont, mango antideslizante sin BPA, luz LED, temporizador de dos minutos con recordatorios cada 30 segundos, impermeable IPX7.

Certificación IPX7 contra el agua: Seago Kids Sonic

Cepillo de dientes eléctrico para niños de Seago. AMAZON

Para quién es: con ocho cabezales incluidos, es una opción práctica para quienes prefieren no estar pendientes de reponerlos a menudo.

Por qué lo hemos elegido: como sucede con el resto de cepillos que he elegido para esta comparativa, ‘entra por los ojos’ a los más pequeños nada más verlo. Olivia probó la versión con el dibujo de una jirafa en azul, aunque también está disponible en verde, rosa y violeta. Al igual que el cepillo para niños de Dada-Tech, posee luces LED que captan la atención de los niños. También comparte el detalle de que el cabezal se puede separar del mango, lo que permite a los padres utilizar la luz proyectada para revisar el interior de la boca. En este modelo, la luz LED es algo más tenue, pero sigue siendo funcional y práctica.

La ergonomía está bien resuelta: el mango resulta cómodo para manos pequeñas y su diseño resistente al agua es otro punto a su favor. La vibración es suave, adecuada para niños que se inician en el cepillado eléctrico, aunque no siempre es constante. En algunas ocasiones, tras unos segundos, se percibe que la intensidad de la vibración disminuye ligeramente.

Como otros modelos de esta gama, incorpora un temporizador de dos minutos y una señal cada 30 segundos que indica cuándo cambiar de cuadrante bucal. Un detalle simple, pero muy útil para establecer una rutina de cepillado efectiva.

Sus puntos débiles: la calidad de sus cerdas es algo justa. Tras las pruebas, me dio la impresión de que limpian con menor eficacia si el niño no acompaña este proceso con movimientos manuales adicionales.

FICHA TÉCNICA Edad: a partir de 3 años. Motor: 24.000 vibraciones por minuto. Otros: disponibilidad en varios colores, temporizador, recordatorio 30 segundos, batería a pilas, LED de colores y blanco con ocho cabezales de recambio, certificación IPX7.

El más económico: Vicloon Sonic Electric Toothbrush

El cepillo eléctrico Vicloon es el más económico de los que hemos probado.

Para quién es: familias que desean que sus hijos empiecen a utilizar un cepillo eléctrico infantil sin gastarse mucho dinero y que además incluya varios cabezales.

Por qué lo hemos elegido: Martín fue mi ayudante para probar este cepillo eléctrico infantil, que está disponible en varios colores como azul, rojo, amarillo o verde, entre otros. Como era de esperar, lo primero que captó su atención fue lo colorido y ‘simpático’ que le parecía el diseño. Viene con cuatro modos de limpieza que se pueden cambiar con el botón de encendido, y las primeras veces le encantó probar mientras yo le explicaba para qué servía cada uno de ellos.

Con un diseño resistente al agua (certificación IPX6) y varios cabezales extra incluidos, esto nos vino bien para enseñarle y explicarle que, como recomiendan los dentistas, hay que cambiar este cabezal cada cierto tiempo. Para tratarse del modelo más económico de la comparativa, la calidad de las cerdas es bastante buena.

También le gustó la sensación de vibración suave al encenderlo y cómo el temporizador de dos minutos le indica cuándo ha terminado de cepillarse. Además, se divertía con el recordatorio automático cada 20 segundos, que le ayudaba a saber cuándo pasar a la siguiente zona de la boca.

Puntos débiles: el proceso para recargar la batería a plena capacidad es largo: tardé más de cuatro horas. Y, aunque el cepillo cuenta con cuatro modos, solo el estándar merece la pena por sus resultados; con los otros no notamos diferencias significativas.

FICHA TÉCNICA Edad: de 5 a 12 años Tecnología: sónica Otros: disponibilidad en varios colores, temporizador, recordatorio 20 segundos, seis cabezales de recambio, certificación IPX6, cuatro modos (limpieza, blanqueamiento, pulido y cuidado de encías), en varios colores

Otros modelos de cepillos de dientes infantiles eléctricos interesantes

Si estás buscando un cepillo de dientes eléctrico para niños en forma de U El modelo Elotame cumple con esta característica. Incluye seis cabezales de cepillado para adaptarse a diferentes edades, tiene la certificación IPX7 e integra un temporizador.

Preguntas frecuentes sobre cepillos de dientes eléctricos infantiles

¿A partir de qué edad se recomienda su uso?

Los cepillos eléctricos infantiles están recomendados, en general, a partir de los 3 años. Eso sí, en esas edades tempranas es fundamental que el uso se haga siempre bajo la supervisión de un adulto. A medida que crecen —entre los 6 y 7 años— muchos niños ya adquieren la destreza suficiente para utilizarlos con una mayor autonomía.

¿Son más eficaces que los cepillos manuales?

Los cepillos eléctricos resultan más eficaces a la hora de eliminar la placa, sobre todo en niños que aún no dominan del todo la técnica manual. Su movimiento automático facilita una limpieza más completa y ayuda a crear una rutina sólida de higiene dental.

¿Cuándo es recomendable cambiar el cabezal?

Lo ideal es sustituir el cabezal del cepillo cada tres meses. No obstante, si las cerdas se ven abiertas o deformadas antes de ese tiempo, es mejor adelantar el cambio. Algunos modelos incorporan indicadores de desgaste que avisan visualmente cuándo es momento de renovarlo.

¿Cuál es la diferencia entre un cepillo con vibración y otro con tecnología sónica?

Los cepillos con vibración tradicional ofrecen movimientos suaves, pero los modelos sónicos trabajan con vibraciones mucho más rápidas, lo que ayuda a eliminar mejor la placa. Estos suelen encontrarse en modelo de mayor calidad y precio.

