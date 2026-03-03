Evaluamos los mejores cortapelos de nariz y orejas

Ponemos a prueba cuatro máquinas recortadoras de vello facial para elegir la mejor en funcionamiento, comodidad y seguridad

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Panasonic Recortadora de vello facial Panasonic Remington Máquina cortapelos de nariz Remington BaByliss Recortadora BaByliss Super-X Metal Philips Cortadora de pelo Philips NT3650/16 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quienes buscan precisión y limpieza fácil Usuarios que quieren equilibrio entre precisión y limpieza Quienes valoran durabilidad y ergonomía Usuarios que buscan funcionalidad básica y económico Por qué lo recomendamos Doble hoja de acero, sistema Vortex, muy intuitivo, seguro y fácil de mantener Cabezal desmontable, cuchillas de acero inoxidable, resistente al agua Cuchillas de acero aleado, cabezal extraíble, cómodo y resistente Económico, ligero y seguro, aunque la precisión depende de la presión Medidas 13,2 x 3,3 x 7,1 cm 10 x 4 x 18 cm 2,1 × 2,1 × 13,5 cm 19,2 x 4 x 10,3 cm Potencia Con pilas AA Con pilas AA Con pilas AA Con pilas AA Precio 16.5 € 13.56 € 26 € 13.99 €

Mejor cortapelos de nariz y orejas Hemos elegido la máquina cortapelos Panasonic ER-GN30-K503 como la mejor de la comparativa, gracias a su eficacia y a su innovador sistema de limpieza.

El vello en la nariz y las orejas forma parte del crecimiento natural, pero cuando se vuelve visible puede resultar incómodo y poco estético. Un cortapelos de nariz específico permite eliminarlo de forma rápida, segura y sin dolor, de manera que se evita el uso de tijeras u otros métodos imprecisos que pueden causar cortes. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos para comprobar cuáles ofrecen un corte eficaz, un manejo cómodo y un mantenimiento sencillo en el uso diario.

Características Panasonic Remington Babyliss Philips Material Acero al carbono Acero inoxidable NanoSilver Acero aleado Acero aleado Energía 2 pilas AA 2 pilas AA 2 pilas AA 2 pilas AA Desmontable Sí Sí Sí Sí

¿Qué cortapelos hemos elegido y cómo los hemos probado?

Después de repasar la oferta de cortapelos de nariz y orejas disponible en el mercado, nos hemos encontrado con que la principal diferencia entre unos y otros está en el material de las cuchillas. Así es que, para esta comparativa, hemos elegido modelos con diferente construcción para comprobar su eficacia. Por lo tanto, las cuatro marcas seleccionadas son: Panasonic, Remington, Babyliss y Philips.

Las pruebas de cada cortapelos han consistido en poner a prueba su funcionamiento en situaciones reales de eliminación del vello nasal y auricular. De esta manera, hemos podido comparar no sólo su eficacia, sino también su comodidad y seguridad, ya que se trata de zonas sensibles del cuerpo.

Probamos los mejores cortapelos de nariz y orejas Foto: Para las pruebas de estos cortapelos hemos repasado también zonas de las cejas para comprobar su eficacia. | Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuál es el mejor recortador de vello nasal?

Definitivamente, el cortapelos Panasonic ER-GN30-K503 es el que más me ha convencido por su eficacia y facilidad de mantenimiento. El sistema de limpieza Vortex marca la diferencia, mientras que su doble hoja ofrece un corte preciso y seguro. Está bien construido, es intuitivo y aguanta sin problemas un uso frecuente.

El sistema de limpieza de la máquina cortapelos Panasonic ER-GN30-K503 es el más avanzado que hemos encontrado.

¿Cómo funciona?

Más allá de su buen funcionamiento, del que ya hablaré posteriormente, lo que más me ha gustado de la máquina cortapelos Panasonic ER-GN30-K503 es que implementa un sistema de limpieza llamado Vortex. Gracias a esta tecnología, basta con enjuagar el aparato debajo del chorro de agua del grifo para eliminar todos los restos de pelo que hayan quedado acumulados en el cabezal. Por lo tanto, no hace falta desmontarlo y facilita mucho su mantenimiento.

En cuanto a su capacidad de corte, también he disfrutado durante las pruebas de su doble hoja de acero al carbono. Con esta configuración, el cortapelos es capaz de realizar un corte muy preciso, seguro y sin esfuerzo, por lo que me ha resultado muy práctico. Además, su uso es muy intuitivo, por lo que es adecuado para usuarios con o sin experiencia con este tipo de aparatos.

Fabricado en acero al carbono, este cortapelos también me ha parecido muy positivo en cuanto a su construcción. Las sensaciones que me ha transmitido en todo momento han sido de calidad, por lo que considero que es muy resistente al uso frecuente. De hecho, debido a la buena calidad de su corte, no hace falta presionar mucho, por lo que su desgaste también es menor.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Sistema de limpieza Vortex.

Corte preciso y seguro.

No requiere mucha presión.

Resistente y duradero.

A mejorar:

No he encontrado aspectos negativos.

Otras alternativas al mejor cortapelos de nariz y orejas

Máquina cortapelos de nariz Remington

La precisión y la seguridad del corte son lo que más me ha convencido del Remington, muy cercanas a la del modelo ganador. Su construcción resistente y el recubrimiento antibacteriano suman puntos, pero el sistema de limpieza es menos práctico que el de Panasonic, lo que explica que quede un escalón por debajo.

El cortapelos de Remington hace gala de una gran precisión y seguridad en el corte.

¿Cómo funciona?

Con la máquina cortapelos Remington he disfrutado de una experiencia casi tan buena como con el modelo ganador de la comparativa. Durante las pruebas, cada sesión ha demostrado una precisión muy buena en el corte y también mucha seguridad. De hecho, tampoco hace falta presionar demasiado contra la piel, por lo que la experiencia completa ha sido muy satisfactoria.

En este caso, el cortapelos está fabricado con material NanoSilver, que le aporta mucha resistencia al uso exigente, así como un revestimiento antibacteriano e hipoalergénico. Asimismo, su mango es antideslizante para que el agarre sea seguro y cómodo. Todas estas configuraciones, sin duda, lo colocan como uno de los modelos más atractivos.

Por su parte, las cuchillas de este cortapelos están fabricadas en acero inoxidable para garantizar una mayor durabilidad. Es cierto, además, que sus principales componentes se pueden desmontar para facilitar la tarea de limpieza. No obstante, si tenemos en cuenta el sistema avanzado del modelo ganador, es en este apartado donde el Remington se queda un paso por detrás.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Corte preciso y seguro.

No requiere mucha presión.

Resistente y duradero.

Desmontable para una mejor limpieza.

A mejorar:

La limpieza no es tan sencilla como en el modelo ganador.

Recortadora de precisión BaByliss Super-X Metal

El cortapelos BaByliss Super-X Metal me ha parecido correcto por su precisión y sensación de seguridad al cortar pelos de nariz y orejas. Cumple bien gracias a sus cuchillas resistentes y cabezal específico, pero su mayor tamaño y su precio más alto la hacen menos práctica frente a opciones más simples y mejor equilibradas.

La recortadora de BaByliss es un modelo completísimo que aporta muy buenos resultados.

¿Cómo funciona?

Sin duda, la principal fortaleza de la máquina cortapelos BaByliss Super-X Metal es que se trata de una todo en uno. Y es que, además de incluir un cabezal de precisión para nariz, orejas y cejas, también incorpora una cuchilla y varios peines guía para cortar el cabello. Sin embargo, en esta ocasión nos hemos enfocado solamente a lo que se refiere al corte de pelos de nariz y orejas, como con el resto de modelos de la comparativa.

Las cuchillas de este cortapelos están fabricados en acero aleado, por lo que los resultados han sido muy satisfactorios en condiciones de precisión, y sin necesidad de ejercer demasiada presión. En las pruebas, la he sentido muy segura y resistente. Sus partes, además, son desmontables para que la limpieza sea mucho más sencilla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por su naturaleza, se trata del modelo más grande y también más caro de la comparativa.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Corte preciso y seguro.

No requiere mucha presión.

Resistente y duradero.

Desmontable para una mejor limpieza.

Apto también para cortar el cabello.

A mejorar:

Es la máquina más grande.

Cuesta el doble que otros modelos.

Aparato para cortar el pelo de la nariz Philips NT3650/16

El principal problema del cortapelos Philips NT3650/16 es que requiere aplicar más presión para cortar bien, lo que aumenta las rozaduras y el desgaste del aparato. Aunque es cómodo, fácil de limpiar y resistente, esa menor eficiencia lo deja por detrás de opciones más precisas y seguras.

La desventaja de la máquina cortapelos Philips NT3650/16 es que requiere aplicar más presión que las demás.

¿Cómo funciona?

Si bien es cierto que los resultados que pueden obtenerse con la máquina cortapelos Philips NT3650/16 son casi tan buenos como con el resto de modelos de la comparativa, tiene una desventaja importante frente al resto: es necesario hacer más presión para eliminar todo el vello. Por lo tanto, no sólo genera más rozaduras en la piel, sino que también se fuerza más el aparato y, en consecuencia, se reduce su durabilidad.

A pesar de lo anterior, este cortapelos está fabricado en acero aleado, por lo que soporta el desgaste del uso diario con garantías. Asimismo, se puede enjuagar directamente debajo del grifo para que su limpieza sea más sencilla. En las manos, me ha parecido una máquina muy cómoda y segura, así como intuitiva, por lo que resulta fácil de usar.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Corte preciso y seguro.

Resistente.

Lavable bajo el grifo.

A mejorar:

Es necesario aplicar más presión.

Su durabilidad puede ser menor.

Preguntas frecuentes sobre cortapelos de nariz y orejas

¿Cómo cortar los pelos de la nariz?

Sigue estos consejos para cortar los pelos de la nariz con un cortapelos:

Sitúate frente a un espejo con iluminación potente. Limpia bien la zona antes de iniciar el proceso.

Utiliza específicamente un cortapelos, ya que sus cuchillas protegidas evitan cortes accidentales en la mucosa.

Introduce el cabezal con suavidad y realiza movimientos circulares lentos sin presionar en exceso.

Es fundamental que recortes solo los filamentos visibles que asoman por fuera del orificio nasal; nunca busques una limpieza total del conducto interno, pues los capilares cumplen una función protectora vital.

¿Es bueno cortarse el vello de la nariz?

Resulta totalmente seguro siempre que realices un recorte superficial por estética. Estas fibras actúan como un filtro natural frente al polvo, polen y otros agentes patógenos del aire. Por ello, el mantenimiento debe limitarse exclusivamente a la parte externa. Si eliminas la barrera protectora por completo, incrementas el riesgo de sufrir alergias o infecciones respiratorias. Un aseo moderado garantiza una apariencia impecable sin comprometer la salud de tu sistema inmunitario.

¿El vello de la nariz vuelve a crecer más grueso después de recortarlo?

Existe un mito muy extendido sobre este tema, pero la ciencia ha desmentido tal afirmación. El recorte mecánico no altera el folículo ni modifica la estructura del tallo capilar. Al usar una máquina, el extremo de la fibra queda achatado, lo cual genera una falsa sensación de dureza al tacto durante los primeros días. Sin embargo, el grosor real permanece idéntico al original. Tu vello mantendrá siempre su textura natural independientemente de cuántas veces uses el cortapelos.

¿Cuáles son los métodos más efectivos para depilar la nariz?

El mercado ofrece diversas opciones, pero no todas resultan recomendables. Las recortadoras eléctricas destacan como la alternativa más eficaz y cómoda por su rapidez. Por otro lado, las tijeras de punta redonda sirven para retoques puntuales si mantienes un pulso firme. Evita siempre las pinzas o la cera; arrancar la raíz provoca heridas internas, vellos encarnados y posibles hemorragias. La tecnología rotativa actual es, sin duda, la vía más higiénica para lucir un rostro despejado.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.