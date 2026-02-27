Analizamos las mejores cafeteras portátiles para disfrutar de un buen café en cualquier lugar

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Create Cafetera portátil Create Thera Move AeroPress Cafetera portátil AeroPress Go Wacaco Cafetera portátil Wacaco Nanopresso OutIn Cafetera portátil OutIn Nano Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Personas viajeras que quieren comodidad total Quienes buscan algo ultraligero y manual Amantes del café manual tipo espresso Usuarios que quieren espresso eléctrico potente Por qué lo recomendamos Es automática, calienta el agua, muy rápida y compatible con cápsulas y café molido Muy compacta, resistente y sin batería, ideal para llevar a cualquier sitio Buena presión, compacta y robusta, café de gran calidad Alta presión y batería recargable, buena construcción Medidas 7,3 × 7,3 × 23 cm 10,7 × 10,7 × 18,5 cm 6,2 × 7,1 × 15,6 cm 7 × 7 × 23 cm Precio 80.95 € 43.99 € 74.9 € 149.99 €

Mejor cafetera portátil Hemos elegido la cafetera portátil Create Thera Move como la mejor de la comparativa, ya que es eléctrica, eficiente y versátil.

En el trabajo, en una barbacoa en el campo, en la playa, en la montaña… Cualquier momento y lugar son buenos para disfrutar de un café recién hecho. El problema es que en algunos de estos lugares no es posible tener una cafetera, pues la mayoría de ellas necesitan estar enchufadas a la red eléctrica para funcionar. La solución son las cafeteras portátiles, diseñadas para elaborar café de manera manual o enchufadas al mechero del coche. En esta comparativa hemos analizado cuatro de ellas para comprobar cuál es la mejor cafetera portátil del mercado.

Características Create AeroPress Wacaco Outin Capacidad 80 ml 236 ml 82 ml 80 ml Presión 15 bares Manual 18 bares 20 bares Compatibilidad Café molido y cápsulas Café molido Café molido (cápsulas con accesorio extra) Café molido y cápsulas Funcionamiento Eléctrico Manual Manual Eléctrico

¿Qué cafeteras portátiles hemos elegido y cómo las hemos probado?

A la hora de realizar esta comparativa, hemos decidido escoger dos modelos completamente eléctricos —que no requieren enchufarse a la corriente— y otros dos completamente manuales. Aun así, durante la selección nos hemos encontrado con que la capacidad puede ser distinta, así como la compatibilidad con café molido o con cápsulas tipo Nespresso. Por lo tanto, las cuatro marcas elegidas son: Create, AeroPress, Wacaco y Outin.

Para poner a prueba estas cafeteras portátiles, hemos medido primero cuánto tardaban en calentar el agua o, en los modelos manuales, qué tan dependientes eran de una fuente externa. También hemos comprobado la cantidad mínima y máxima de agua que admiten, ya que esto condiciona tanto el tipo de café como el número de tazas que pueden prepararse. Durante la elaboración, hemos verificado si la bebida alcanzaba una temperatura adecuada para su consumo inmediato. Finalmente, hemos realizado una cata comparativa del café resultante, en la que hemos evaluado cuerpo, aroma y equilibrio del sabor en cada caso.

¿Cuál es la mejor cafetera portátil?

Viajar con café de verdad es justo lo que mejor resuelve la cafetera portátil Create Thera Move. Calienta el agua por sí sola, prepara el café en alrededor de un minuto y acepta tanto molido como cápsulas Nespresso. Es rápida, versátil y muy portátil, aunque exige mantenerla siempre en posición vertical para evitar derrames.

La cafetera portátil Create Thera Move es eléctrica, rápida y compatible con café molido y cápsulas. Escaparate El País

¿Cómo funciona?

Si hablamos de portabilidad, no cabe duda de que la cafetera portátil Create Thera Move ha sido mi favorita de la comparativa. Se trata de un modelo completamente eléctrico, pero que funciona con una batería interna recargable. De esta manera, es capaz de calentar el agua por sí misma —desde luego, entre más fría esté, más tarda en preparar la bebida y más energía gasta—, así es que no hace falta llevar agua caliente por separado. A esto se suma su capacidad de producir una presión de 15 bares, ideales para sustraer el mejor sabor del café.

Otro aspecto que me ha gustado mucho de esta cafetera portátil es que es apta para usarse tanto con café molido como en cápsulas de Nespresso, por lo que resulta sumamente versátil. De hecho, esta función permite preparar distintos sabores para varias personas de una forma muy sencilla. Lo mejor es que, durante las pruebas, ha sido el modelo más rápido, ya que tarda aproximadamente un minuto en tener listo el café. En este caso, es capaz de elaborar una taza de 80 ml.

Para cargar la batería, incluye un cable USB-C compatible con la mayoría de los cargadores actuales o con baterías externas. Solamente hay que tener cuidado con un desperfecto que he encontrado durante las pruebas: a pesar de que la tapa cierra de forma correcta, es necesario que la cafetera se mantenga siempre de pie para evitar derrames. Lo que sí me ha gustado es que integra una pequeña pantalla frontal donde indica el nivel de calor para poder saber qué tan caliente se encuentra el aparato. Además, hay disponible una pack con funda para transportar la cafetera de manera más cómoda y segura.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Funcionamiento eléctrico.

Batería interna recargable.

Presión de 15 bares.

Prepara 80 ml de café.

Compatible con café molido y cápsulas Nespresso.

Pantalla para saber el nivel de calor.

A mejorar:

Riesgo de derrames si no está en posición vertical.

Otras alternativas a la mejor cafetera portátil

Mejor cafetera portátil calidad-precio: AeroPress Go

Para quienes disfrutan el ritual del café, la cafetera portátil AeroPress Go es una compañera casi perfecta. Es manual, sí, y sólo admite café molido, pero prepara varias tazas en poco tiempo y con muy buen resultado. Además, es ligera, compacta y viene con todos los accesorios necesarios para llevarla a cualquier parte.

Con un sistema de prensa francesa, la cafetera portátil AeroPress Go te servirá para hacerte un delicioso café en solo dos minutos. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

El método AeroPress es uno de los más novedosos y populares a la hora de preparar café de especialidad —si bien es adecuado para cualquier tipo de grano—. Es por ello que la marca ha decidido fabricar la cafetera portátil AeroPress Go, un modelo completamente portátil para poder elaborar café de forma manual en cualquier lugar. Funciona con un émbolo, como una prensa francesa, pero con la diferencia de que utiliza la presión del aire para filtrar la bebida.

Quizás su principal limitación frente al modelo ganador de la comparativa —más allá de que utiliza un método manual, y no eléctrico— es que solamente es compatible con café molido. Sin embargo, es capaz de preparar hasta 236 ml de café en una sola dosis —equivalente a tres tazas de espresso—, por lo que es ideal para compartirlo con más personas. Lo mejor es que apenas toma dos minutos en estar listo, lo que la coloca como una de las más rápidas de las que he probado.

Otro aspecto que me ha convencido de esta cafetera es que incluye todas las partes y accesorios necesarios para su funcionamiento: cámara y émbolo, tapa de filtro, cuchara, agitador, microfiltros de papel, un soporte de filtro y una taza y una tapa que funciona también como una funda de viaje. Desde luego, todas estas partes se pueden desmontar para facilitar su limpieza o, en caso de ser necesario, su reemplazo. Transportar, además, es muy sencillo, ya que es compacta y pesa solamente 318 gramos.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Uno de los métodos de filtración más populares de la actualidad.

Prepara hasta 236 ml de café.

Incluye todos los accesorios.

Muy compacta y ligera.

A mejorar:

Funcionamiento manual.

Compatible solamente con café molido.

Cafetera instantánea portátil Wacaco Nanopresso

Aquí la experiencia cambia: la cafetera portátil Wacaco Nanopresso apuesta por lo manual y prescinde por completo de baterías. Ofrece un café con buen cuerpo, es compacta y fácil de transportar, pero depende de agua caliente externa y de accesorios adicionales si se quieren usar cápsulas, lo que la hace menos autónoma que otras opciones.

La bebida que elabora la cafetera portátil Wacaco Nanopresso tiene mucho cuerpo. Escaparate El País

¿Cómo funciona?

Lo que más me ha gustado de la cafetera portátil Wacaco Nanopresso es que no utiliza ningún tipo de electricidad ni baterías para elaborar el café: tan sólo basta con café molido y agua caliente. Cuenta con una capacidad de 80 ml y su parte inferior se convierte en taza para poder servir el café con mayor comodidad y sin peligro de salpicaduras. Se elabora de manera manual, pulsando varias veces la válvula, que en este caso se encuentra en la parte central de la cafetera. A mi parecer, se consigue un café con buen sabor y textura.

En cuanto a su diseño, tiene un aspecto moderno y compacto, con unas dimensiones de ‎71 x 62 x 156 mm y un peso de 340 gramos. En general, me ha parecido muy cómoda para llevar a cualquier lado y, además, viene con una bolsa de transporte incluida. Se puede utilizar principalmente con café molido, aunque también es posible usar cápsulas, pero es necesario comprar por separado un adaptador. Sin embargo, tampoco incluye ningún recipiente de agua caliente, por lo que hace falta cargar con una botella termo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Café con buen sabor y textura.

No requiere electricidad ni baterías.

La parte inferior se convierte en taza.

Muy compacta y ligera.

Compatible con cápsulas (el adaptador se vende por separado).

A mejorar:

Funcionamiento manual.

Es necesario cargar con un termo con agua caliente.

Cafetera espresso eléctrica portátil OutIn Nano

El principal obstáculo de la cafetera portátil OutIn Nano es que promete más de lo que entrega por su precio. Calienta el agua sola y logra una buena crema gracias a sus 20 bares, pero es lenta, pesada y sólo prepara un espresso pequeño. Frente a alternativas más ágiles y económicas, cuesta justificarla.

La cafetera portátil OutIn Nano es compatible con café molido o con cápsulas Nespresso, pero solo prepara una taza de 80 ml por cada dosis. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Ya de inicio, el precio de la cafetera portátil OutIn Nano echa para atrás, pues cuesta casi el doble que la siguiente más cara de la comparativa. El problema es que no me ha parecido que su funcionamiento justifique lo costosa que resulta, en comparación con el resto de las que he probado. Es cierto que es compatible con café molido o con cápsulas Nespresso, pero solamente prepara una taza de espresso de 80 ml por cada dosis, cuando hay opciones más capaces. Esto a pesar de que es un aparato grande y relativamente pesado —671 g—.

De lado positivo, hay que reconocer que su funcionamiento eléctrico es muy práctico y sencillo, ya que es capaz de calentar el agua por su cuenta. Eso significa que no hace falta cargar con un termo de agua caliente. No obstante, esta cafetera tarda entre tres y seis minutos en preparar un café, lo que la convierte en la más lenta de la comparativa. Lo que sí me ha gustado realmente es que consigue una presión de 20 bares, que ayudan a elaborar una bebida cremosa y llena de sabor.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Compatible con café molido y cápsulas Nespresso.

Calienta el agua por sí sola.

Presión de 20 bares.

A mejorar:

Es mucho más cara que otras.

Grande y pesada.

Tarda más en hacer el café que las demás.

Otros modelos de cafeteras portátiles interesantes

Cafetera eléctrica portátil Cera+ Muy similar al modelo de Outin, la cafetera portátil Cera+ es eléctrica y capaz de producir una presión de 20 bares. Su capacidad también es de 80 ml, además de que es compatible tanto con café molido como con cápsulas Nespresso. La gran ventaja es que su precio es considerablemente menor.

Preguntas frecuentes sobre cafeteras portátiles

¿Puedes utilizar cualquier café en una cafetera portátil?

La versatilidad de estos dispositivos depende del diseño específico de cada modelo. La mayoría de máquinas compactas admiten café molido universal, lo que otorga libertad para elegir tu marca favorita o variedades de especialidad. No obstante, muchas variantes modernas incluyen adaptadores compatibles con cápsulas rígidas, una opción ideal si buscas limpieza y rapidez durante un viaje. Es vital que revises la molienda, puesto que un grano demasiado fino puede obstruir el filtro interno, mientras que uno grueso resultará en una bebida insípida. Consulta siempre el manual técnico para confirmar qué formato acepta tu equipo antes de la compra.

¿Cuánto tarda en cargarse una cafetera portátil?

El tiempo de espera varía según la capacidad de la batería interna y el tipo de conexión empleada. Por lo general, un ciclo de carga completo mediante un cable USB-C requiere entre dos y cuatro horas. Si el aparato utiliza un adaptador de corriente para coche de 12V, el proceso suele ser algo más lento debido al voltaje inferior. Una vez que la energía llega al máximo, estos dispositivos permiten preparar entre tres y cinco tazas de espresso caliente. Algunos modelos funcionan sin acumuladores eléctricos y dependen exclusivamente de agua hirviendo externa, lo cual elimina por completo la necesidad de enchufes o esperas previas.

¿Cuál es el método más saludable para preparar café?

Desde un punto de vista nutricional, la elaboración mediante filtros de papel destaca como la opción más beneficiosa. Este sistema retiene los diterpenos, unas sustancias grasas presentes en el grano que pueden elevar los niveles de colesterol en sangre. Las cafeteras portátiles de prensa o émbolo conservan más aceites esenciales, pero si buscas pureza absoluta, los métodos de goteo son superiores. Además, evita siempre añadir azúcares refinados o edulcorantes artificiales para mantener intactas las propiedades antioxidantes naturales de la infusión. El consumo de café negro recién extraído proporciona la mayor cantidad de polifenoles con el mínimo aporte calórico.

