Ponemos a prueba los mejores bastones de ‘trekking’

El uso de bastones de 'trekking' en rutas de montaña puede reportar numerosos beneficios para caminantes de todas las edades.

Mejores bastones de trekking Hemos elegido los bastones de trekking Cascade Mountain como los mejores de la comparativa, ya que son los más sólidos para un uso intensivo.

A la hora de practicar senderismo, es posible que relacionemos el uso de los bastones de trekking a las personas mayores. Sin embargo, utilizarlos cuando se realiza una ruta por la montaña puede reportar numerosos beneficios para caminantes de todas las edades. Por este motivo, en EL PAÍS Escaparate nos hemos dado a la tarea de probar y comparar cuatro modelos de bastones de trekking para elegir el mejor para la mayoría de las personas.

Características Cascade Mountain Trekkology Alpin Loacker Glymnis Material Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Empuñadura Corcho Corcho Corcho Espuma EVA Punta Carburo de tungsteno Carburo Carburo Carburo de tungsteno Puntas extra 4 4 4 4

¿Qué bastones de ‘trekking’ hemos elegido y cómo los hemos probado?

En el papel, son pocas las diferencias que hemos encontrado en los bastones de trekking disponibles en el mercado. La mayoría coinciden en materiales, capacidad de plegarse y las puntas extra incluidas. Por lo tanto, en esta ocasión nos hemos dejado guiar por las valoraciones de los usuarios de Amazon para seleccionar los cuatro modelos de esta comparativa: Cascade Mountain, Trekkology, Alpin Loacker y Glymnis.

Antes de comenzar las pruebas, hemos comprobado que cada producto se entregara correctamente en par y que ambos bastones estuvieran en buen estado. Hemos revisado con detalle su acabado para descartar defectos visibles en los segmentos, las empuñaduras o los sistemas de bloqueo. También hemos confirmado que incluyeran un instructivo de uso, algo clave para entender el montaje, el ajuste de altura y la colocación correcta de las puntas, especialmente en modelos plegables pensados para usuarios menos experimentados.

Los mejores bastones de ‘trekking’ Todos los bastones han sido probados con nuestras propias manos en diferentes terrenos y condiciones de suelo. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuáles son los mejores bastones de ‘trekking’?

Los bastones de trekking Cascade Mountain han sido los que más me han convencido de la comparativa, debido a su equilibrio entre ligereza, comodidad y resistencia. El ajuste es sencillo, el agarre de corcho resulta muy natural y el rendimiento es sólido en cualquier terreno. No son los más compactos, pero sí los más completos para un uso intensivo.

Consideramos que los bastones de ‘trekking’ Cascade Mountain son los más completos de la comparativa para un uso intensivo. Escaparate El País

¿Ayudan a caminar?

Después de probar todos los modelos, puedo decir que los bastones de trekking Cascade Mountain han sido mis favoritos. Desde el principio me han transmitido mucha calidad, ya que el ajuste de altura es muy sencillo de realizar y, una vez en la mano, son unos de los más ligeros —solamente 285 g. Por lo tanto, me han resultado muy cómodos después de una caminata prolongada. Están fabricados en aluminio y la punta en carburo de tungsteno, que me han transmitido mucha resistencia y durabilidad.

En parte, esto último se debe a que las empuñaduras —fabricadas en corcho— tienen un diseño muy ergonómico para que el agarre sea muy natural. Luego, el soporte lo he sentido firme en todo momento y sin importar el tipo de terreno sobre el que se camine. Para esto, además, incluyen un juego de cuatro pares de puntas intercambiables —gomas, botas, cestas de nieve y cestas de barro—, que facilitan la adaptación a las condiciones del suelo.

Desde luego, los bastones son plegables, por lo que su longitud se reduce a sólo 66 cm. Es cierto que no son tan compactos como otros modelos de la comparativa, pero incluyen una funda de transporte que facilita llevarlos a cualquier parte. Las empuñaduras, por su parte, incorporan correas para las muñecas, que evitan que los bastones se caigan por accidente durante la actividad física. Por todo lo anterior, me han parecido ideales para un uso intensivo en cualquier condición del terreno.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Ligeros, resistentes y con altura ajustable.

Incluyen funda de transporte.

Empuñaduras de corcho.

Cuatro puntas para distintos terrenos.

A mejorar:

No son los más compactos cuando se pliegan.

Otras alternativas a los mejores bastones de ‘trekking’

Bastones plegables para senderismo Trekology Trek-Z

En el caso de los bastones Trekology Trek-Z, lo que más me ha convencido es su fiabilidad y, sobre todo, lo compactos que quedan plegados, ideales para mochilas pequeñas. Funcionan muy bien en distintos terrenos y son cómodos de agarrar, pero transmiten una sensación de menor robustez que el ganador, lo que los deja como una excelente alternativa para uso ocasional.

A pesar de su buena calidad, los bastones de ‘trekking’ Trekology Trek-Z son más adecuados para un uso ocasional. Escaparate El País

¿Ayudan a caminar?

Sin lugar a dudas, los bastones de trekking Trekology Trek-Z me han parecido igual de fiables que el modelo ganador de la comparativa. El ajuste de altura también ha sido muy sencillo y, lo que es más destacado, su medida cuando están plegados es de solamente 38 cm, por lo que son perfectos para llevarlos en mochilas pequeñas.

Desde luego, su soporte me ha resultado muy convincente en cualquier terreno, sumado a que incluye cuatro juegos de puntas para adaptarlos a las condiciones del suelo: gomas, botas, cestas de nieve y cestas de barro. Además, las empuñaduras son de corcho y tienen un diseño ergonómico, lo que, junto a las correas para las muñecas que incorpora, hacen que el agarre sea muy firme en todo momento.

Es cierto que estos bastones están fabricados en aluminio, con puntas de carburo y empuñaduras de corcho. Todo esto los hace muy fiables. Sin embargo, durante las pruebas me han parecido un poco más frágiles que el modelo ganador, por lo que me han dado la impresión de estar pensados para salidas más ocasionales.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Ligeros y con altura ajustable.

Compactos cuando se pliegan.

Empuñaduras de corcho.

Cuatro puntas para distintos terrenos.

A mejorar:

No parecen tan resistentes como el modelo ganador.

Bastones de ‘trekking’ de aluminio Alpin Loacker

En general, los bastones Alpin Loacker me han parecido correctos por su ligereza y versatilidad de uso en distintos terrenos, gracias a las cuatro puntas incluidas. Sin embargo, su elevado precio, el tamaño poco compacto al plegarse y un agarre de corcho más rígido hacen que resulte menos equilibrado que las opciones mejor posicionadas.

Estos bastones de 'trekking' de Alpin Loacker están hechos de aluminio y destacan por su ligereza. Escaparate El País

¿Ayudan a caminar?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los bastones de trekking Alpin Loacker son los más caros de la comparativa. Están fabricados con aluminio, que se nota bastante en la ligereza, y ofrecen un ajuste de altura que va desde los 105 hasta los 135 centímetros. Sin embargo, cuando se pliegan, miden 65 centímetros, casi el doble que otros modelos.

Durante las pruebas, me han parecido muy manejables. Pero, si bien el mango es de corcho, al tacto me ha parecido más incómodo y rígido que otros modelos. Eso sí, son totalmente antideslizantes en cualquier situación. Asimismo, el ajuste me ha parecido fácil de manipular, pero hay que aplicar bastante fuerza para fijar los segmentos correctamente.

Uno de los aspectos más destacados de estos bastones es que incorporan cuatro tipos de puntas: goma para asfalto, hierba, tierra y nieve. Por lo tanto, son unos de los más versátiles para caminar en terrenos de todo tipo y época del año.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Ligeros y con altura ajustable.

Material resistente.

Cuatro puntas para distintos terrenos.

A mejorar:

Muy costosos.

Plegados siguen siendo grandes.

Empuñadura de corcho algo incómoda.

El ajuste de altura requiere más fuerza.

Bastones de ‘trekking’ plegables Glymnis

La menor estabilidad de los bastones Glymnis es lo que me ha generado más dudas. Son muy ligeros, compactos y fáciles de transportar, y el material transmite buena resistencia, pero la empuñadura se siente algo inestable en terrenos exigentes. Funcionan bien para rutas sencillas, aunque no inspiran la misma confianza que otros modelos.

Los bastones de 'trekking' de Glymnis son ligeros y de altura ajustable. Escaparate El País

¿Ayudan a caminar?

Plegables y con una bolsa de tela para guardarlos, los bastones de trekking Glymnis me han parecido ligeros —pesan unos 270 gramos cada uno— y fáciles de manejar. Plegados miden 36 centímetros y entran a la perfección en una mochila de tamaño normal. Además, la altura puede ajustarse entre los 110 y los 130 centímetros. Están fabricados en aleación de aluminio 7075 —una mezcla de aluminio, zinc, magnesio y cobre—, por lo que también me han parecido resistentes.

Durante las pruebas, me han resultado muy fáciles de unir, aunque hay que estar atento para que el botón que funciona como tope de los segmentos no quede presionado y que el conector cierre correctamente. La empuñadura, de espuma EVA, es antideslizante e, incluso, absorbe el sudor de las manos, mientras que la muñequera incluida me ha dado mayor seguridad al caminar. A pesar de ello, es importante remarcar que la empuñadura me bailaba un poco en ocasiones, especialmente cuando el terreno se ponía más complicado.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Ligeros y con altura ajustable.

Material resistente.

Bolsa de transporte incluida.

Empuñadura de EVA y muñequera.

A mejorar:

La empuñadura baila un poco cuando el terreno se complica.

Preguntas frecuentes sobre bastones de ‘trekking’

¿Cómo caminar con bastones de ‘trekking‘?

El uso correcto de este equipo mejora el equilibrio y reduce el impacto en las articulaciones. Para avanzar con eficiencia, coordina el movimiento de forma alterna: adelanta el brazo derecho junto con el pie izquierdo y viceversa. Esta técnica imita la marcha natural del cuerpo humano, pero añade dos puntos de apoyo extra que brindan estabilidad en terrenos irregulares. En ascensos pronunciados, clava ambas puntas simultáneamente para impulsarte hacia arriba. Por el contrario, durante los descensos, sitúa los apoyos ligeramente frente a ti para frenar la inercia y proteger tus rodillas de cargas excesivas.

¿Cómo ajustar la altura de los bastones de ‘trekking‘?

La medida ideal garantiza una postura ergonómica y evita dolores de espalda. Para lograr la configuración perfecta, sigue estos consejos:

Colócate de pie sobre una superficie plana y sujeta la empuñadura. Modifica la longitud del tramo extensible hasta que tu codo forme un ángulo recto de 90 grados. Asegúrate de bloquear firmemente los cierres de rosca o de clip para evitar que el accesorio colapse bajo tu peso. Si enfrentas una subida prolongada, acorta unos centímetros la estructura; si el camino es cuesta abajo, en cambio, alárgalos para alcanzar el suelo con mayor facilidad sin encorvar la columna.

¿Cómo elegir las puntas de los bastones de ‘trekking‘?

La punta es el contacto directo con el sendero y su elección depende del firme que pises. La mayoría de modelos incluyen un extremo de tungsteno o carbidio, materiales extremadamente duros ideales para caminos de tierra, roca o hielo debido a su gran capacidad de agarre.

Por otro lado, para transitar por asfalto o vías empedradas, utiliza siempre las puntas de goma. Estos capuchones evitan el ruido molesto, impiden el desgaste prematuro del metal y absorben las vibraciones. Si tu ruta atraviesa zonas con lodo o nieve blanda, instala las rosetas circulares. Estos discos de plástico aumentan la superficie de apoyo y evitan que el bastón se hunda profundamente en el terreno flojo.

¿Cuál es la diferencia entre los bastones de ‘trekking‘ y los de marcha nórdica?

Aunque no lo parezca, sí existen ciertas diferencias entre los bastones de trekking y los de marcha nórdica. Y eso se nota en cada uno de sus elementos: tanto en el tipo de agarre como en las correas, sin olvidar el área de las puntas o el cuerpo del bastón. Los de trekking se caracterizan por ser perfectos para usar en el día a día y ofrecen estabilidad y equilibrio en distintas superficies. Los segundos, en cambio, están diseñados para entrenamientos físicos determinados.

¿Los niños pueden usar bastones de ‘trekking’?

No son recomendables para niños pequeños ni adolescentes. Una de las causas reside en que el uso de este tipo de bastones limita el desarrollo natural de articulaciones en zonas como la rodilla.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de febrero de 2026.

