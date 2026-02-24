Comparamos los mejores candados antirrobo para patinetes eléctricos

Nuestras pruebas han incluido candados antirrobo de cable, en forma de U, con cerradura de llave y con combinación.

Ponemos a prueba cuatro sistemas de seguridad para mantener a salvo estos vehículos de movilidad personal en la ciudad

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo SpGood Candado antirrobo SpGood Rehkittz Candado antirrobo de combinación Rehkittz Master Lock Candado antirrobo Master Lock Dinoka Candado antirrobo Dinoka Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Ideal para uso diario y mejor calidad-precio Para quienes prefieren comodidad sin llaves Para quienes priorizan máxima seguridad Para usuarios que buscan un candado en U clásico Por qué lo recomendamos Muy ligero, cable de acero resistente, fácil de colocar y transportar Cierre por combinación, ligero, flexible y fácil de transportar Muy robusto, acero endurecido prácticamente imposible de cortar, ideal para zonas de alto riesgo Buena resistencia al corte y a la corrosión, cierre sencillo con llave Medidas 120 x 2 x 2 cm 120 x 1,2 x 1,2 cm 19 x 5 x 35 cm 30,6 x 17,5 x 5,2 cm Precio 8.99 € 9.49 € 63.99 € 23.99 €

Mejor candado antirrobo para patinetes eléctricos Hemos elegido el candado antirrobo SpGood como el mejor de la comparativa, ya que no sólo es seguro, sino que ofrece la mejor relación calidad-precio.

Un patinete eléctrico es rápido, cómodo y cada vez más habitual en la ciudad, pero también se ha convertido en un objetivo fácil si no se protege adecuadamente. Un buen candado antirrobo no sólo disuade intentos de robo, sino que permite dejarlo aparcado con mayor tranquilidad en el día a día. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos pensados específicamente para patinetes eléctricos, con el fin de comprobar cuáles combinan mejor seguridad real, practicidad y facilidad de transporte.

Características SpGood Rehkittz Master Lock Dinoka Material Acero con recubrimiento de PVC Acero con recubrimiento de PVC Acero laminado endurecido Aleación de acero zinc Cerradura Llave Combinación Llave Llave Grosor 12 mm 12 mm 7,6 cm 3 cm Peso 310 g 430 g 1,19 kg 1,2 kg

¿Qué candados antirrobo hemos elegido y cómo los hemos probado?

Entre los distintos candados antirrobo para patinetes disponibles en el mercado, hay varios factores a tener en cuenta. Los principales tienen que ver con el material con el que estén fabricados, ya que esa es la principal defensa ante intentos de robo, y con el grosor del mismo. Asimismo, resulta relevante el tipo de cerradura que utiliza y el peso del dispositivo, que son aspectos que impactan en la comodidad de uso. En esta comparativa hemos elegido cuatro modelos con diferencias en estas características: SpGood, Rehkittz, Master Lock y Dinoka.

Para evaluar estos candados antirrobo, hemos comenzado por pesar y valorar cómo influye su peso en el transporte diario en patinete. A continuación, hemos probado los sistemas de cierre, ya fuera con las distintas llaves o combinaciones, para comprobar su fiabilidad y suavidad de uso. También hemos verificado si cada modelo permitía asegurar patinetes de diferentes tamaños y diseños. Tras exponerlos a condiciones de humedad y suciedad, hemos buscado posibles signos de corrosión o desgaste. Por último, hemos intentado cortar la cadena o el cable con herramientas comunes para comprobar su resistencia real.

Comparamos los mejores candados antirrobo para patinetes eléctricos Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué candado antirrobo para patinete eléctrico ha sido el ganador?

Desde el primer uso, el candado antirrobo SpGood destaca por lo fácil que resulta convivir con él en el día a día. Es ligero, flexible y se adapta sin problema al patinete, pero sin renunciar a una sensación clara de seguridad. El cable de acero protegido y su precio ajustado lo convierten en una opción muy equilibrada.

Además de ser ligero y flexible, el candado antirrobo SpGood es casi imposible de romper. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es seguro?

Tanto por practicidad como por seguridad, el candado antirrobo SpGood ha sido mi gran favorito de esta comparativa para un uso específico con patinetes eléctricos. Lo primero que destaca es que está fabricado en un cable de acero de 12 mm de diámetro y protegido por una cubierta exterior de PVC. Esta combinación permite, por un lado, que sea prácticamente imposible de romper o cortar, ya que resiste el ataque de herramientas comunes, como pinzas, martillos o cizallas. En todo caso, lo único que sufre cortes es la capa externa, pero el cable se mantiene intacto.

Por otro lado, la ventaja de su diseño es que el PVC mantiene al acero protegido contra el desgaste del medio ambiente, pues evita que le afecte la corrosión del agua y la humedad, así como del polvo y la suciedad en general. Me ha gustado, además, su estructura en espiral y su composición flexible, que facilitan mucho sujetarlo a cualquier parte del patinete. Lo mejor es que pesa solamente 310 gramos, por lo que es muy cómodo de llevar en un bolso o una mochila.

Este candado funciona con una cerradura de llave —incluye dos llaves para tener una de repuesto—, por lo que únicamente hay que tener cuidado de no perderlas. En las pruebas, me ha resultado muy fácil de abrir y cerrar, sin que se atascara o endureciera en ningún momento. Y, a pesar de todas sus ventajas, se trata del modelo más barato de la comparativa, por lo que su relación calidad-precio es excelente.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Cable de acero casi imposible de romper o cortar.

Cubierta de PVC para protegerlo de la intemperie.

Estructura flexible en espiral.

Pesa solamente 310 gramos.

Cerradura de llave con repuesto.

Mejor relación calidad-precio.

A mejorar:

Hay que tener cuidado de no perder las llaves.

Otras alternativas al mejor candado antirrobo para patinetes eléctricos

Candado antirrobo de combinación Rehkittz

La gran baza del candado antirrobo Rehkittz está en la comodidad de su cerradura de combinación, que evita depender de llaves. Es flexible, fácil de transportar y responde bien frente a intentos de corte habituales. Aunque su grosor genera opiniones encontradas sobre la robustez, en uso real resulta práctico y fiable para el día a día.

Candado Rehkittz para patinete eléctrico. Cortesía de Amazon

¿Es seguro?

Sin duda, la principal ventaja que ofrece el candado antirrobo Rehkittz es que cuenta con una cerradura de combinación. Esto hace que no haya que preocuparse por cuidar que no se pierdan las llaves —solamente por recordar la contraseña—, lo que aumenta su practicidad. Además, está fabricado con un núcleo de aleación de acero de alta calidad, con varias capas de protección y un recubrimiento de PVC que le aporta resistencia al desgaste, la corrosión y otros elementos de la intemperie.

Desde luego, durante las pruebas ha demostrado su capacidad de soportar los intentos de corte con herramientas comunes —pinzas, martillos o cizallas—, ya que la cubierta de PVC ha sido lo único que ha sufrido daños. No obstante, entre las distintas personas que hemos tenido el candado en las manos ha habido distintas opiniones respecto a la fiabilidad de su grosor de 12 mm; para algunos se siente robusto, pero otros han opinado que se siente más endeble que otros modelos de la comparativa.

De lo que no ha quedado duda es de su practicidad para transportarlo, gracias a su peso de solamente 430 gramos, ligeramente por arriba del modelo ganador. Asimismo, su longitud resulta muy adecuada para ajustar el candado a cualquier parte del patinete. La cerradura, por su parte, ha resultado siempre fácil de abrir y cerrar, sin que se atascara o endureciera en ninguna ocasión.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Cerradura de combinación.

Cable de acero casi imposible de romper o cortar.

Cubierta de PVC para protegerlo de la intemperie.

Pesa solamente 430 gramos.

A mejorar:

El grosor del cable no parece tan sólido como el del modelo ganador.

Candado antirrobo con bloqueo Master Lock

Aquí el equilibrio se rompe por el lado de la portabilidad. El candado antirrobo Master Lock transmite una sensación de seguridad superior, con un sistema de bloqueo muy sólido y una resistencia claramente por encima de la media. Sin embargo, su peso elevado y un precio muy alto lo convierten en una opción poco práctica para el uso diario en patinete.

¿Es seguro?

Una de las características más prácticas del candado antirrobo Master Lock es que incluye cuatro llaves, de manera que es muy conveniente para no quedarse sin repuestos en caso de perder alguna. Eso, sumado a su estructura de eslabones giratorios y un cable de 7,6 cm de grosor lo hacen altamente seguro, al menos mucho más que los dos modelos anteriores. En las pruebas lo he encontrado prácticamente imposible de cortar con cualquier herramienta común, por lo que me ha transmitido mucha confianza para patinetes de gama alta.

También hay que valorar positivamente su avanzado sistema de bloqueo, que consiste en un botón de presión que evita la liberación por la fuerza del candado. ¿Cuál es, entonces, la razón de haberlo colocado en tercera posición? Primero, sin duda, que todas sus características avanzadas tienen un precio, ya que se trata del modelo más caro de la comparativa con mucha diferencia. Además, tiene un peso total de 1,19 kg, que lo hace menos amigable para transportarlo, sobre todo en jornadas largas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Cable de eslabones giratorios y 7,6 cm de grosor.

Cerradura de cuatros llaves de repuesto.

Sistema de bloqueo por botón.

A mejorar:

Menos práctico por su mayor peso.

Es el más caro de la comparativa.

Candado ​​antirrobo en forma de U Dinoka

El candado antirrobo Dinoka destaca más por su enfoque en la seguridad que por la comodidad. El formato en U protege muy bien el patinete y el cable adicional amplía las opciones de anclaje, pero su tamaño y peso hacen que resulte poco práctico de transportar. Es una buena elección si se prioriza protección sobre movilidad.

Si bien es seguro, el candado antirrobo Dinoka es el más grande y pesado de la comparativa. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es seguro?

Si bien es cierto que el candado antirrobo Dinoka me ha parecido muy seguro, también hay que decir que no me ha dado la impresión de ser el más práctico para un patinete. Y no es porque no ofrezca una buena protección, sino todo lo contrario, ya que su diseño en forma de U se ajusta perfectamente al manillar de cualquier patinete eléctrico y lo mantiene a salvo. Además, viene acompañado de un cable de acero de 120 cm de largo que facilita aún más el enganche a cualquier punto de anclaje.

Sin embargo, las propias dimensiones del candado —16 x 28 cm—, sumado a su peso de 1,2 kg, en mi opinión, resultan mucho menos prácticas para transportarlo cuando se viaja en patinete, especialmente en jornadas largas. La cerradura, en este caso, es de llave, e incluye solamente dos repuestos, por lo que es importante cuidarlas para que no se pierdan. Durante las pruebas, ha probado ser resistente a cualquier herramienta común de rompimiento o corte, por lo que no deja de ser una buena elección si el peso y las dimensiones no representan un problema.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Diseño en forma de U que se adapta a cualquier manillar.

Cable de acero de 120 cm.

Cerradura de llave con repuesto.

A mejorar:

Menos práctico por su tamaño y su peso.

Precio un poco elevado.

Preguntas frecuentes sobre candados antirrobo para patinetes eléctricos

¿Cómo hacer para que no te roben el patinete eléctrico?

La prevención es el pilar fundamental para proteger tu patinete eléctrico:

Estaciona siempre en lugares concurridos, bien iluminados y bajo la vigilancia de cámaras si existe esa posibilidad.

Nunca confíes en la ligereza del chasis; emplea al menos dos sistemas de sujeción diferentes para complicar la tarea a los amigos de lo ajeno.

Un anclaje sólido a mobiliario urbano diseñado para este fin marca la diferencia entre conservar tu transporte o perderlo.

Guarda siempre la factura de compra y anota el número de serie por si necesitas realizar una denuncia oficial ante las autoridades.

¿Cómo puedo bloquear mi patinete eléctrico?

Existen múltiples métodos para inmovilizar tu equipo con eficacia. Los candados en forma de U ofrecen una resistencia superior frente a cizallas debido a su estructura de acero endurecido. También puedes optar por cierres de disco con alarma integrada, los cuales emiten un sonido potente ante cualquier intento de manipulación. Muchos modelos actuales incorporan funciones digitales mediante aplicaciones móviles que desactivan el motor de forma remota. No obstante, la combinación de una barrera física robusta junto con el bloqueo electrónico del software constituye la protección más fiable en el entorno urbano actual.

¿Es posible rastrear un patinete eléctrico robado?

La tecnología actual permite localizar el vehículo con gran precisión si instalas dispositivos de seguimiento ocultos. Los localizadores GPS o etiquetas inteligentes tipo AirTag son herramientas excelentes que se esconden fácilmente dentro del mástil o la base de la batería. Estos emisores envían la ubicación exacta a tu teléfono móvil en tiempo real. En caso de sustracción, esta información resulta vital para que la policía recupere el objeto con rapidez. Sin un localizador previo, las probabilidades de éxito disminuyen drásticamente una vez que el infractor se aleja del lugar del incidente.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de febrero de 2026.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.