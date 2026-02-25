Consigue la tortilla perfecta con el mejor vuelcatortillas: he probado cuatro y este es mi favorito

Pongo a prueba cuatro volteadores de tortilla que puedes comprar en Amazon y permiten cocinar este plato al punto y sin miedo a que los ingredientes se derramen por todas partes

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Ibili Tapa volteatortillas Ibili Westmark Volteatortillas Westmark MGE Doble sartén volteatortillas MGE LS Tapa volteatortillas LS Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que buscan un vuelcatortillas eficaz y económico. Para los que buscan un vuelcatortillas fácil de utilizar. Para los que buscan un vuelcatortillas con función de sartén. Para los que buscan un vuelcatortillas con tres tamaños. Por qué lo recomendamos Acero inoxidable, efectivo, ligero 26 centímetros, ergonómico, se puede lavar en lavavajillas Dos sartenes, revestimiento antiadherente, mangos ergonómicos Tres tamaños, asa atornillada, acero inoxidable Medidas 30 cm 26 cm 24, 26 y 28 cm 26, 28 y 30 cm Peso 300 gramos 137 gramos 1,04 kilos 200 gramos Accesorios Incluye receta en el embalaje Asa ergonómica y redondeada Mangos ergonómicos, aptas para gas, vitrocerámica e inducción Asa ergonómica, tres tamaños Precio 10.86 € 10.59 € 34.97 € 17.97 €

El mejor vuelcatortillas Nuestra experta ha elegido el vuelcatortillas IBILI por su tamaño, su facilidad de uso y su efectividad.

La tortilla de patatas es uno de nuestros platos más tradicionales y con ella siempre hay el mismo debate: ¿con o sin cebolla? Lo cierto es que se puede encontrar en cualquier bar o restaurante además de cocinarse en las casas de forma bastante común, y aunque su elaboración es muy sencilla, hay un paso en el que hay que tener mucho cuidado: el momento de darle la vuelta. Pero que no cunda el pánico, y al igual que los robots de cocina (como estos robots de cocina baratos) facilitan mucho la tarea de cocinar para las personas con poca experiencia, también hay tapas vuelcatortillas que hacen que ese temido momento sea ‘coser y cantar’.

Cómo hemos elegido y probado los productos

En esta comparativa he probado precisamente este tipo de productos, seleccionado cuatro modelos a la venta en Amazon que tienen en común su ligereza, su efectividad a la hora de dar la vuelta a la tortilla y su precio, bastante competitivo. Para ponerlos a prueba, he cocinado varias tortillas, de distinto grosor, cuando mi familia o amigos han venido a casa y también para cenar entre semana. Además, a la hora de analizarlas y valorarlas he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: de qué materiales está fabricado el vuelcatortillas, cómo es el mango, si tiene un buen agarre…

Ergonomía: ¿Es cómodo de utilizar?, ¿se resbala de las manos cuando se está usando?, ¿distribuye bien el peso?

Experiencia de uso: si con él se consiguen buenos resultados, si la tortilla no se rompe o se desparrama en ningún momento…

Limpieza: si es o no fácil de limpiar para eliminar los restos de patata y huevo.

30 centímetros: IBILI 715830

Para quién es: para los que buscan un vuelcatortillas eficaz y económico.

Por qué lo recomendamos: está fabricada en acero inoxidable y tiene 30 centímetros de diámetro, por lo que me resultó útil sobre todo para hacer tortillas de

buen tamaño, aunque también la he utilizado para darle la vuelta a tortillas más pequeñas. También existe la opción de comprar otro modelo más barato de 26 centímetros.

Nada más sacarla del envoltorio se puede comprobar que tiene muy buena calidad, con un peso muy ligero pero que es capaz de soportar una tortilla de hasta 8 huevos, y con un agarre que se adapta perfectamente a la mano. Además, no coge demasiada temperatura a no ser que lo dejes encima de la sartén durante varios minutos y, como el asa para darle la vuelta es de plástico, no se calienta. Durante las pruebas, me resultó muy cómoda de utilizar, ya que es ligera y se puede dar la vuelta a una tortilla para al menos 6 personas perfectamente. Es muy sencilla de limpiar: tan sólo hay que eliminar los restos con agua caliente y jabón.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

Ficha técnica Material: acero inoxidable y plástico (asa) Dimensiones: 30 cm de diámetro Peso: 300 gramos Otros: incluye receta en el embalaje

Ligero: Westmark

Este volteatortillas de Westmark pesa muy poco y tiene un diámetro de 26 cm. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un vuelcatortillas fácil de utilizar.

Por qué lo recomendamos: este modelo es de 26 centímetros, un poco más pequeño que el ganador, pero permite hacer tortillas de buen tamaño. Es de plástico resistente y bastante ligero. Una de las cosas que más me gustó de este vuelcatortillas es que no tiene bordes, por lo que la tortilla se desliza muy bien sin necesidad de hacer fuerza con el brazo.

En los días de pruebas, hice una tortilla para mí, mi pareja y mis padres, que venían a cenar. Como éramos 4, cociné una tortilla de 6 huevos bastante gordita y al dar la vuelta me pareció un modelo bastante firme, que se sostiene muy bien gracias al asa redondeada, lo que permite dar la vuelta a la tortilla de una sola vez con total éxito. Para limpiarla, se puede lavar a mano o en el lavavajillas.

Sus puntos débiles: al ser de plástico me pareció un material menos resistente al paso del tiempo.

Ficha técnica Material: plástico Dimensiones: 26 cm de diámetro Peso: 137 gramos Otros: asa ergonómica y redondeada

Dos sartenes en una: MGE

Esta doble sartén para voltear tortillas es apta para cocinas de inducción. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un vuelcatortillas con función de sartén.

Por qué lo recomendamos: este vuelcatortillas es un poco diferente al resto porque es una doble sartén que las une por uno de los extremos. Se encuentra disponible en tres tamaños diferentes (24, 26 y 28 centímetros de diámetro). Yo elegí el más pequeño, el de 24. Ambas sartenes cuentan con revestimiento antiadherente por lo que las tortillas no se pegan mientras se están cocinando y se pueden usar en cocina de gas, vitrocerámica o inducción.

En el momento de las pruebas, y ya que se pueden usar juntas o por separado, utilicé una de ellas para hacer la tortilla. Aunque es una sartén mediana se pueden hacer tortillas gruesas sin ningún problema. Yo tengo cocina de inducción y en cuestión de segundos la sartén se calentó. Durante el cocinado, la tortilla no se pegó nada y cuando llegó el momento de darle la vuelta, la uní a la otra sartén. Una vez cerradas, encajan a la perfección y, al contar con dos mangos, me resultó fácil aunque hay que hacerlo con un poco de cuidado, sobre todo las primeras veces, porque da la sensación de que se puede salir la tortilla por los lados si está muy poco cocinada. No obstante, y en cuanto lo haces varias veces, se coge el truquillo rápido y es muy cómodo de utilizar. Son aptas para el lavavajillas aunque el fabricante recomienda lavarlas a mano, y es la opción que he elegido yo.

Sus puntos débiles: tiene un precio más elevado que el resto de modelos y pesa un poco más.

Ficha técnica Material: aluminio Dimensiones: 24 cm de diámetro Peso: 1,04 kg Otros: mangos ergonómicos, aptas para gas, vitrocerámica e inducción

Asa atornillada: Space Home LS

La tapa volteatortillas LS es apta para sartenes de hasta 26 cm de diámetro. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un vuelcatortillas con tres tamaños.

Por qué lo recomendamos: es de acero inoxidable y está disponible en tres tamaños: 26, 28 y 30 centímetros. Lo ideal es coger la siguiente talla al diámetro de tu sartén, para que no quede muy justa en la sartén. Yo elegí la de 26 para una sartén de 24 centímetros. El asa, que va atornillada, es bastante ergonómica, aunque demasiado compacta si tienes las manos grandes, sobre todo para hacer el volteo.

Por otro lado, es bastante ligera y puedes poner la mano en el centro de la tapa porque apenas se calienta. El volteo salió bastante bien a la primera, aunque tuve que agarrarla bien porque en algún momento se movió. Las siguientes veces que la utilicé me dio la misma impresión por lo que tenía que hacer bastante fuerza con la mano para que se quedara firme encima de la sartén. Mi pareja, que también la probó, tuvo la misma sensación.

Sus puntos débiles: el asa es un poco pequeña y hay que hacer algo de fuerza para que se quede firme encima de la sartén.

Ficha técnica Material: acero inoxidable Dimensiones: 26 cm de diámetro Peso: 200 gramos Otros: asa ergonómica, tres tamaños

Otros vuelcatortillas interesantes

Si estás buscando una de madera El vuelcatortillas de Acan es de madera, resistente y duradero, y tiene 27,4 centímetros de diámetro.

Si estás buscando una tapa multiusos El modelo de Bricomiras sirve para dar la vuelta a la tortilla pero también para tapar los platos que se meten en el microondas.

Preguntas frecuentes sobre los vuelcatortillas

¿De qué materiales están hechas?

Normalmente se fabrican en acero inoxidable, son resistentes y fáciles de limpiar; en silicona, un material resistente al calor, flexible y antiadherente; o de plástico apto para alimentos para uso a baja temperatura, aunque es menos común.

¿Se pueden usar en todo tipo de sartenes?

Sí, siempre que la tapa cubra bien la superficie y no toque el borde caliente de la sartén. Algunas tapas vuelcatortillas son más adecuadas para las sartenes antiadherentes para evitar rayones.

¿Se pueden meter en el lavavajillas?

Depende del material. Generalmente el acero inoxidable sí se puede, la silicona también si es resistente a altas temperaturas mientras que el plástico hay que revisar las instrucciones del fabricante.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.