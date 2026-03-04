He probado los mejores sacaleches eléctricos ¡manos libres!

Hemos probado cuatro sacaleches manos libres para encontrar el que mejor se adapta a tus necesidades.

Con diseños discretos y sin cables, me han permitido extraerme leche en cualquier lugar

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Elvie Elvie Pump Perifit Perifit Pump Momcozy Momcozy M6 Haokoo Haokoo Electric Breast Pump Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para mujeres que buscan un modelo muy discreto y sin ningún cable Para lactantes que busquen un modelo sin cables y no quieran hacer una gran inversión Para mujeres que extraigan bastante leche en cada uso Para quienes hayan probado otros modelos de sacaleches y las copas no encajaran bien con su pecho Por qué lo recomendamos Discreto, sin ningún cable, distintos ajustes de succión Con tallas, app móvil, fácil configuración. Varias copas incluidas, facilidad de uso, gran autonomía. Adaptable, silencioso, modos de uso Accesorios Incluye dos botellas de 150 ml con tapa y bolsa de transporte Un recipiente, válvula y junta de repuesto Estuche de viaje, posibilidad de comprarlo individual o en pack de dos Almohadilla de silicona libre de BPA Precio 328.99 € 119.2 € 220.99 € 99.99 €

El mejor sacaleches eléctrico manos libres Tras meses de pruebas, el sacaleches que ha obtenido una mejor puntuación en la comparativa es el Elvie Pump. Es un modelo muy discreto, se maneja con una app (por lo que no hace falta tocarlo) y se limpia fácilmente.

La leche materna es el alimento esencial de los bebés durante sus primeros seis meses de vida y, según la Organización Mundial de la Salud, es recomendable combinarla con otros alimentos hasta los dos años. Pero en muchos casos no es posible que la madre y su bebé pasen suficiente tiempo juntos para hacerlo posible. Todas aquellas que desean continuar con la lactancia tras su vuelta al trabajo encuentran en los extractores de leche un gran aliado, ya que les permiten extraer la cantidad necesaria para que sus bebés sigan alimentándose con ella aunque no estén presentes.

Además, los sacaleches eléctricos ya no son lo que eran; lo último son los modelos manos libres, que no tienen que estar conectados a la corriente para funcionar, se llevan discretamente dentro de la ropa y te permiten seguir con tu vida normal mientras te sacas leche.

Cómo hemos elegido y probado los sacaleches eléctricos

Son los protagonistas de esta comparativa, en la que he probado tres modelos con este formato. No era la primera vez que lo hacía: en mi primera lactancia el Elvie Pump, uno de los primeros modelos de sacaleches inalámbricos, fue mi compañero inseparable durante meses; no solo para extraerme y que mi hijo comiera cuando yo no estaba, sino también para descongestionarme el pecho en mis jornadas fuera de casa. Además, también he sido usuaria de los sacaleches manuales, que utilizo sobre todo en casos puntuales.

Los sacaleches que he probado en esta ocasión me están sirviendo para lo mismo en mi segunda lactancia: los llevo utilizando casi dos años, el tiempo que hace que me incorporé a trabajar después de mi permiso de maternidad, ya que todavía continúo con la lactancia.

De ellos he valorado:

Diseño. En lo que se refiere a su ergonomía a la hora de sujetarlos, y a cómo se adaptan a los diferentes tipos de pecho y tamaño de pezón.

Limpieza. Cómo se ensamblan las piezas, si es fácil montarlos y desmontarlos y cómo se lavan.

Personalización. Posibilidad de elegir entre distintos programas y ajustes para adaptarse a las necesidades de cada mujer.

Otros. En este apartado valoro funciones adicionales, los complementos que incluyen…

Discreto: Elvie Pump

Vista del sacaleches eléctrico Elvie Pump. © Amazon

Valoración media del sacaleches eléctrico Perifit Pump.

Para quién es: mujeres que buscan un modelo muy discreto y sin ningún cable.

Por qué lo recomendamos: es muy silencioso y su forma redondeada hace que sea bastante discreto. Aunque Elvie tiene otro modelo de sacaleches inalámbrico (Stride) de grado hospitalario, me gusta mucho más Pump porque no hay ningún cable por ninguna parte. Con respecto a este otro modelo pierdo algo de capacidad de extracción, aunque en mi caso no es importante.

El montaje es sencillo (aunque tiene bastantes piezas) y conseguir que extraiga todo lo posible me costó un poco; tiene ‘truco’: lo mejor es colocarlo desmontado para ver la posición del pezón. Además, he notado también que funciona mejor cuando el sujetador no queda demasiado apretado. Tiene distintos ajustes de la succión (7 niveles diferentes; normalmente uso 4 o 5) y siempre se inicia con un par de minutos de estimulación.

Se puede controlar al completo desde una app, y es más cómodo que pulsar los botones físicos cuando está colocado. Desde ella, por ejemplo, puedo saber sin tener que mirar el dispositivo cuánta leche llevo extraída, consultar un histórico, cambiar las preferencias… Viene con embudos de dos tamaños y botellas sin BPA de 150 ml aptas para lavavajillas.

Sus puntos débiles: tiene un precio bastante elevado, y hay versiones similares por la mitad de su coste.

FICHA TÉCNICA Aplicación móvil: Pump with Elvie Funciones: dos modos de estimulación, 7 ajustes de intensidad Tamaños: 3 tamaños de embudo; la caja incluye dos (24 mm y 28 mm) Otros: incluye dos botellas de 150 ml con tapa y bolsa de transporte

Mejor relación calidad-precio: Perifit Pump

Este es el sacaleches eléctrico Perifit Pump © Perifit

Valoración media del sacaleches eléctrico Perifit Pump.

Para quién es: lactantes que busquen un modelo sin cables y no quieran hacer una gran inversión.

Por qué lo recomendamos: es extremadamente parecido al Elvie Pump, pero por la mitad de precio. La forma es redondeada y se adapta muy bien al contorno del pecho. Cuando eliges el producto, tienes que pedirlo ya con tu talla de pezón, y para saberla puedes imprimir una plantilla que hace que lo sepas a la perfección. Yo, por lo menos, no me equivoqué. Aunque en su parte superior tiene los controles básicos para controlarlo, se vincula con una app en la que además se puede verificar cuánta leche llevas extraída, con poco margen de error.

Me ha gustado que es muy silencioso, y que todas las opciones de configuración son clarísimas. Por ejemplo, para empezar tuve que seleccionar el tiempo de extracción entre tres opciones (entre 21 y 60 minutos) en las que se combina de forma automática la estimulación y la extracción.

Para mí lo ideal fue el modo clásico, que dura 30 minutos y tiene dos al principio de estimulación. Y, además, elegí una succión lenta (también se puede moderada o rápida). He podido usarlo unas 5 veces antes de tener que volver a cargarlo y me ha gustado especialmente que unos 20 minutos a la corriente son suficiente para usarlo una vez.

Sus puntos débiles: es algo grande y un poco más pesado que otras opciones.

FICHA TÉCNICA Aplicación móvil: Perifit Funciones: tres tipos de extracción y tres tipos de succión Tamaños: a elegir en el momento de la compra: 15, 18, 21, 24 y 28 mm Otros: potencia de succión 300 mmHg, 1 recipiente, válvula y junta de repuesto

Solo o en ‘pack’ de dos: Momcozy M6

Este sacaleches de Momcozy tiene nueve ajustes de intensidad.

Para quién es: mujeres que extraigan bastante leche en cada uso (hasta 180 ml) y vayan a utilizarlo varias veces al día.

Por qué lo recomendamos: tiene controles intuitivos que permiten ajustar la succión, y el hecho de que sea fácil de limpiar y tenga pocas piezas lo hizo más atractivo a la hora de integrarlo en mi rutina diaria. En mis pruebas pude notar que la bomba extraía leche de forma constante y conseguí extraer más leche en menos tiempo que con otros modelos. En mi caso, de entre los 9 ajustes de intensidad y 3 modos que tiene, elegí el patrón mixto (que combina succiones lentas y rápidas) y la intensidad 6; así conseguí los mejores resultados sin grandes molestias. Tardé varios días en cogerle el truco a la posición en mi pecho para conseguirlo, eso sí, aunque tenía claro que el tamaño que necesitaba era 21 mm —viene con dos copas más pequeñas—.

En la actualidad me saco leche de forma esporádica, pero durante las pruebas de este dispositivo lo utilicé varios días varias veces para comprobar bien su autonomía. Aunque no es exacto porque varía mucho en función de la potencia de succión y el modo elegidos, conseguí usarlo 5-6 veces durante unos 20 minutos con una sola carga. Viene con una funda de transporte para poder llevarlo cómodamente.

Sus puntos débiles: si extraes mucha leche y está muy lleno, hay que tener especial cuidado al quitártelo, porque es fácil que se caiga. Tampoco me resulta especialmente cómodo verterla desde el sacaleches a un tarro.

FICHA TÉCNICA Aplicación móvil: no Funciones: 3 modos (estimulación, extracción y mixto) y 9 niveles Tamaños: 17, 19 y 21 mm Otros: estuche de viaje, posibilidad de comprarlo individual o en pack de 2, hasta 180 minutos de autonomía, 180 ml de capacidad

Con cuatro tamaños: Haokoo Electric Breast Pump

El sacaleches Haokoo Electric Breast Pump Es más discreto que otros modelos. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes hayan probado otros modelos de sacaleches y las copas no encajaran bien con su pecho; este viene con cuatro diferentes para poder probar.

Por qué lo recomendamos: es ligero y compacto, así que me resultó bastante discreto para llevarlo debajo de la ropa: podía responder correos, jugar con mi hijo mayor o incluso preparar algo de comida mientras me sacaba leche. Aunque tiene varias piezas, encajan bien y el montaje me resultó sencillo. Tiene tres modos diferentes (masaje, estimulación y extracción) y 12 niveles de succión ajustables, pensados para imitar la succión natural de un bebé y adaptarse a diferentes necesidades de extracción. En la práctica, las primeras dos o tres veces que lo usé pasé un poco de tiempo probando diferentes niveles hasta encontrar uno que fuera cómodo sin resultarme demasiado fuerte o muy ligero. ¿El elegido? El 5, ya que con él consigo un buen flujo de leche, pero sin ninguna incomodidad. Además, es algo más discreto en cuanto al sonido. Un detalle más: viene con cuatro tamaños distintos de copas. Yo conocía el mío de la experiencia con otros modelos, pero si no, no queda más que prueba-error: no hay detalles de cómo elegir la correcta.

Sus puntos débiles: en un par de sesiones noté ligeros escapes cuando el sellado no había quedado perfecto.

FICHA TÉCNICA Aplicación móvil: no Funciones: 3 modos (masaje, succión y estimulación), 12 niveles de succión Tamaños: 4 tamaños (17/19/21/24 mm) Otros: almohadilla de silicona libre de BPA, 160 ml de capacidad

Otros modelos de sacaleches inalámbricos interesantes

Si estás buscando una alternativa con dos copas

Vista del sacaleches eléctrico Elvie Stride. © Amazon

Elvie Stride está disponible con versión de una sola copa o dos copas, tiene potencia de rango hospitalario y un diseño muy discreto. Se controla tanto desde un mando como desde la app móvil.

Si estás buscando un modelo de Medela

Un buen sacaleches eléctrico de la marca Medela. © Amazon

Su sacaleches manos libres es el Solo Hands-free, muy ligero (pesa solo 76 gramos) y un diseño anatómico, además de mando de control.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona un sacaleches manos libres?

Estos sacaleches se colocan directamente sobre el pecho y extraen la leche de manera automática, sin necesidad de usar las manos. Muchos modelos permiten ajustar la succión y el ritmo para mayor comodidad.

¿Puedo usarlo mientras trabajo o realizo otras actividades?

Sí, la ventaja de los sacaleches manos libres es que te permiten moverte o trabajar mientras extraes leche. Sin embargo, conviene evitar actividades que requieran mucha concentración o movimientos bruscos que puedan desajustar el dispositivo.

¿Cómo se limpia un sacaleches manos libres?

La mayoría de los sacaleches se pueden desmontar para lavar las piezas que entran en contacto con la leche. Se lavan con agua tibia y jabón, enjuagan bien y dejan secar al aire.

¿Se pueden esterilizar las piezas?

Sí, la mayoría de las piezas de silicona y plástico aptas para alimentos se pueden esterilizar en agua hirviendo o en esterilizador de vapor, según las indicaciones del fabricante.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.