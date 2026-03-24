El adiós a un fenómeno histórico: dónde ver la temporada final de ‘Outlander’ en máxima calidad y por poco dinero

Movistar Plus+ ha apostado por emitir la octava entrega de una serie que ha arrastrado a un incontable número de fans a nivel mundial por un viaje inolvidable

Uno de los fenómenos televisivos en el universo de las series internacionales de la última década lleva por nombre Outlander . Y es que toda saga que sale de la imaginación de un novelista, en este caso de la escritora Diana Gabaldon , no siempre se traslada a un guion tan visual como la propuesta de esta producción norteamericana: cargada de tintes épicos e históricos y junto a un viaje en el tiempo que la vertebra y la sostiene desde el primer capítulo. Ahora, llega a su fin con una última temporada que promete ser trepidante y donde Movistar Plus+ ha puesto toda la carne en el asador para ofrecerla de manera íntegra, a razón de un capítulo por semana, y a un precio muy asequible.

Por menos de 10 euros al mes, un suscriptor a esta plataforma de streaming no solo disfrutará de los capítulos que restan hasta que se acabe, también de las siete temporadas anteriores al completo, además de toda la programación de películas, series y contenidos que ofrece a diario.

Jamie Fraser y Claire Randall, protagonistas de la serie 'Outlander'. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

La octava temporada de ‘Outlander’ ya está en Movistar Plus+

En el amplio catálogo de series de Movistar Plus+ no podía faltar el desenlace de una serie que supera ya los 100 capítulos. El guion de esta ficción no solo está muy bien pensado, dirigido y ejecutado —un servidor se ha visto desde la pasada navidad la serie completa del tirón—, también los acontecimientos históricos, las fechas, las historias paralelas, la fotografía, así como las vivencias de todo el reparto, teniendo al escocés Jamie Fraser y a la británica Claire Randall como protagonistas sobresalientes de la saga.

Los verdes y bellos paisajes escoceses aportan un toque más mágico a una serie donde el amor es un elemento troncal de primera magnitud, con todas las aristas que supone una relación tan especial y duradera como la que viven sus protagonistas. Una química actoral que también ha llevado a Outlander a un nivel superior y a arrastrar el interés por cada capítulo de la serie a los cientos de miles de seguidores que ha generado alrededor del mundo, incluyendo, un turismo creciente por visitar las Tierras Altas de Escocia .

Jaime Fraiser pasea por un bosque en un capítulo de la octava temporada de 'Outlander'. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Claire Randall, el feminismo se abre paso en la Escocia del siglo XVIII

Un viaje en el tiempo hasta el año 1743 no supone un cambio sencillo para cualquier persona, por mucho que la protagonista, Claire Randall —la actriz y modelo Caitriona Balfe en la vida real— sea enfermera y veterana de uno de los conflictos bélicos más crueles que azotaron el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Por eso mismo, deberá lidiar no solo con un cambio de vida radical a la que se ve arrojada, también enfrentarse al hándicap de ser una mujer libre en una Escocia de clanes antiguos.

De hecho, la serie se cuenta desde su punto de vista y los sucesivos personajes femeninos que se abren paso en esta producción también tienen mucho peso y protagonismo en pantalla. “Cuando hay equilibrio de sexos en la sala de guionistas, tienes una serie mejor”, sostenía la propia Balfe en una entrevista con EL PAÍS durante el rodaje de la tercera temporada. En definitiva, un guion marcado por un feminismo en el fondo y también en la forma, y al que actores como Sam Heughan , el cual caracteriza a Jaime Fraser, también tendrá que respetar y comprender según se desarrolla esta trama histórica.

Imagen promocional de la octava temporada de la serie 'Outlander'. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

¿Qué otras series históricas emite Movistar Plus+?

En la actualidad, Movistar Plus+ no solo da una importancia vital en su catálogo a una serie de tintes históricas como Outlander, cualquier espectador podrá disfrutar de otras producciones tanto extranjeras como nacionales, como The Borgias, Downton Abbey, Patria, Belgravia, María Antonieta, Hermanos de sangre, Imperium, Chernobil o Arde Madrid, entre otras muchas.

Cartel promocional de series en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Preguntas frecuentes sobre la serie ‘Outlander’ en Movistar Plus+

¿Cuándo se estrenó el primer capítulo de la octava temporada de ‘Outlander’ en España?

Tuvo lugar el pasado 7 de marzo en Movistar Plus+.

¿Cuándo acabará la serie ‘Outlander’ de emitirse en Movistar Plus+?

A razón de un capítulo semanal, y como la última temporada tiene 10 entregas, se calcula que finalizará a mediados del próximo mayo.

¿Cuántos libros conforman la saga literaria de ‘Outlander’?

Un total de nueve libros principales y uno más que todavía no se ha publicado. La saga ha vendido más de 20 millones de ejemplares desde que vio la luz en Estados Unidos, allá por junio de 1991.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de marzo de 2026.

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