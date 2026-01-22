Los mejores dispositivos de Amazon con Alexa

Integrar Alexa —el asistente de voz de Amazon— en casa puede servir para muchas cosas: desde escuchar música y controlar dispositivos inteligentes hasta consultar información, hacer videollamadas o usar un despertador más completo. Sin embargo, no todos los dispositivos de Amazon cumplen el mismo papel ni están pensados para el mismo espacio. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos probado varios altavoces y pantallas inteligentes con Alexa para comprobar en qué destaca cada uno, qué tipo de usuario les saca más partido y cuándo merece la pena dar el salto a modelos de mayor tamaño y precio.

Para videollamadas y encimeras: Amazon Echo Show 8

Lo que más me ha convencido del Amazon Echo Show 8 es su pantalla táctil de ocho pulgadas, que aporta mucha información visual y lo hace más útil que un altavoz tradicional. A esto suma un sonido potente, buenas opciones para videollamadas y controles claros de privacidad, aunque no es resistente al agua ni al polvo.

Amazon Echo Show 8. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Sin duda, el elemento estelar del Amazon Echo Show 8 es que incorpora una amplia pantalla táctil a color de ocho pulgadas. En ella se puede consultar toda la información de los comandos que se le pidan a Alexa, como el tiempo, la agenda del día, la música que se está reproduciendo y más. Además, cuando está en modo de espera, funciona como un reloj o un marco de fotos e imágenes artísticas, según la configuración que elija cada usuario.

También me ha gustado mucho su altavoz. Es más grande que el de la mayoría de los dispositivos de Amazon, por lo que genera un sonido con más cuerpo para llenar una habitación completa. A esto se suman sus micrófonos —con un alcance de escucha aproximado de seis metros—, y su cámara frontal, que permiten tener videollamadas con muy buena fluidez. En este sentido, me ha gustado que la cámara cuenta con una tapa para cerrarla y ganar privacidad.

Como ocurre con todos los dispositivos de Amazon Alexa, dispone de un botón para desactivar los micrófonos y que el asistente de voz deje de escuchar y atender las conversaciones. Asimismo, su construcción me ha parecido muy sólida, tal como ocurre con el resto de modelos de la marca. Solamente hay que tener en cuenta que no son resistentes al agua ni al polvo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Pantalla de ocho pulgadas.

Cámara frontal para videollamadas.

Micrófonos con buen alcance.

A mejorar:

Precio elevado.

El alcance de los micrófonos podría ser mejor.

Buen sonido por menos dinero: Amazon Echo Dot Max

En este caso, lo que más me ha gustado del Amazon Echo Dot Max es su buen equilibrio entre tamaño y calidad de sonido: funciona muy bien como altavoz principal en espacios pequeños y ofrece un audio envolvente para el día a día. Eso sí, prescinde de pantalla y apuesta todo al sonido y al control por voz.

Amazon Echo Dot Max. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

La principal función que le encuentro al Amazon Echo Dot Max es el de altavoz principal para el salón de casa, especialmente cuando el espacio es reducido. Si bien su potencia no es la mayor de los dispositivos con Alexa, me ha parecido más que suficiente para este tipo de usos. El audio que genera es envolvente y de buena calidad, por lo que permite escuchar música tanto a solas como en una pequeña reunión casi sin concesiones.

Es cierto que el Echo Dot Max incorpora menos micrófonos, pero su alcance durante las pruebas ha sido casi idéntico que el del modelo anterior. Desde luego, los micrófonos pueden desactivarse con un botón físico, aunque claramente su desventaja está en la ausencia de pantalla. La construcción, desde luego, es de muy buena calidad para un uso diario doméstico.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Micrófonos con buen alcance.

Sonido contenido, pero envolvente.

A mejorar:

Menos micrófonos.

No cuenta con pantalla.

Despertador inteligente: Amazon Echo Spot

La propuesta del Amazon Echo Spot me ha parecido muy acertada como dispositivo para la mesita de noche: combina una pequeña pantalla táctil, perfecta para ver la hora y el clima, con un altavoz pensado para despertadores, sonidos relajantes y podcasts. No está diseñado para escuchar música con potencia, pero cumple muy bien su función como despertador inteligente.

Amazon Echo Spot. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

El Amazon Echo Spot me ha gustado por ser un todo en uno, diseñado para ser usado principalmente como un despertador inteligente para la mesita de noche. Lo primero que llama la atención es su pantalla táctil a color en la parte superior que, a pesar de ser pequeña, es perfecta para ver la hora, consultar el tiempo e identificar la música o los podcasts que se estén reproduciendo.

Luego, en la parte inferior incorpora un pequeño altavoz. Su tamaño desde luego no permite que la música se escuche con una profundidad notable, por lo que no lo recomendaría para este tipo de uso; aun así, es ideal para reproducir sonidos relajantes para conciliar el sueño o para despertar con música, podcasts o noticias. Es cierto que sus micrófonos tienen menos alcance que los modelos anteriores, pero más que suficiente para tenerlo a un lado de la cama.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Pantalla táctil a color.

Diseño de despertador.

A mejorar:

Micrófonos de corto alcance.

Audio de menor calidad.

Para jóvenes o habitaciones secundarias: Amazon Echo Pop

El Amazon Echo Pop me ha parecido una opción sencilla para espacios pequeños: prescinde de pantalla, pero a cambio ofrece un altavoz algo más grande y una mejor calidad de sonido que el Echo Spot. Funciona bien para habitaciones poco exigentes, aunque su construcción es más justa y no está pensado para moverlo con frecuencia.

Amazon Echo Pop. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

El tamaño y la forma del Amazon Echo Pop son prácticamente idénticos a los del modelo anterior; la diferencia es que, al no tener pantalla, gana en un altavoz de mayor tamaño. Esto, con sus limitaciones, mejora perceptiblemente la calidad del audio, por lo que es una mejor alternativa para quienes buscan un dispositivo para escuchar música. De cualquier manera, recomiendo ubicarlo solamente en habitaciones pequeñas —como las de niños o jóvenes— o de poco uso, y no en salones o espacios donde puede haber reuniones.

El alcance de sus micrófonos es igualmente de poco alcance, pero acorde con su objetivo de ubicarse en espacios reducidos donde esto no sea un problema. Lo que sí he notado en este modelo es que su construcción da una sensación un poco menos robusta que los demás, por lo que aconsejo que se coloque en un sitio en el que no haya que moverlo casi nunca.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Altavoz más potente que el del Echo Spot.

Ideal para espacios reducidos.

A mejorar:

No cuenta con pantalla.

Construcción un poco menos sólida.

Para amantes del buen sonido: Amazon Echo Studio

De todos los modelos probados, el Amazon Echo Studio es el que más me ha convencido en términos de sonido, ya que ofrece una calidad claramente superior, con graves potentes y gran nitidez, además de compatibilidad con Dolby Atmos junto a Fire TV. También destaca por su excelente captación de voz y una construcción más sólida que el resto.

Amazon Echo Studio. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Debido a que se trata del altavoz de mayor tamaño de Amazon, el Echo Studio es sin duda el que mejores sensaciones me ha dado en cuestión de sonido. Sin duda, su calidad de audio es muy superior al resto de modelos, con bajos muy presentes y agudos nítidos. Lo mejor es que, si se sincroniza con un dispositivo Fire TV —también de Amazon—, puede reproducir contenidos en Dolby Atmos para crear un cine en casa.

Al tratarse del altavoz con Alexa tope de gama, también es el que contiene un mayor número de micrófonos y, en consecuencia, el que ofrece un rango de cobertura más amplio, de hasta ocho metros. Asimismo, ha sido el que mejor ha detectado los comandos de voz, incluso cuando hay música sonando. Y, finalmente, también he comprobado que es el modelo de Amazon con mejor construcción, pues se siente mucho más sólido que los demás.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Mejor calidad de sonido.

Compatible con Dolby Atmos.

Micrófonos con mejor cobertura.

Construcción muy sólida.

A mejorar:

Precio muy elevado.

Preguntas frecuentes sobre dispositivos Amazon con Alexa

¿Cuáles son todos los dispositivos de Alexa?

La familia de productos propios de Amazon crece cada año bajo la marca Echo. Actualmente, el catálogo incluye altavoces compactos como el Echo Pop y el popular Echo Dot, además del potente Echo Studio para melómanos. Si prefieres interfaces visuales, las pantallas inteligentes Echo Show (disponibles en tamaños desde 5 hasta 21 pulgadas) ofrecen videollamadas y reproducción multimedia. La oferta se extiende a accesorios como el Echo Auto para vehículos, los auriculares Echo Buds y los sistemas de televisión Fire TV, que integran el asistente mediante el mando por voz.

¿Qué dispositivos se pueden conectar con Alexa?

La compatibilidad de Alexa con otros dispositivos es muy amplia, gracias a estándares como Matter y Zigbee. Puedes vincular bombillas inteligentes de firmas como Philips Hue o LIFX, además de enchufes, termostatos de Tado y cerraduras electrónicas. En España, muchas marcas de electrodomésticos, entre ellas Samsung, LG o Cecotec, permiten gestionar lavadoras y robots aspiradores desde la aplicación. También es posible integrar cámaras de seguridad Ring y sensores de movimiento para crear un sistema de vigilancia robusto y centralizado en una sola interfaz.

¿Qué puedo automatizar con Alexa?

La verdadera magia reside en las rutinas, que son tareas programadas que se activan por voz, horario o presencia. Resulta posible configurar, por ejemplo, que las persianas suban al amanecer mientras la cafetera arranca de forma autónoma. Al salir de casa, un solo comando apaga todas las luces y activa la alarma de seguridad. Asimismo, existen automatizaciones basadas en la temperatura, donde el aire acondicionado funciona solo cuando el salón supera ciertos grados, lo cual optimiza el consumo energético del inmueble de manera inteligente.

¿Qué beneficios tiene tener Alexa en casa?

Contar con esta tecnología aporta comodidad y una gestión eficiente del tiempo diario. El asistente ayuda con la organización personal mediante recordatorios, listas de la compra compartidas y calendarios actualizados. Además, la accesibilidad mejora notablemente para personas con movilidad reducida, quienes controlan su entorno mediante órdenes verbales sencillas. Por último, la función de intercomunicador entre estancias facilita la comunicación familiar, mientras que las opciones de ocio ofrecen música, noticias y juegos para todas las edades bajo un entorno seguro.

