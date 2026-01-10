Así ha sido mi experiencia tras analizar los mejores sistemas de alimentación ininterrumpida​

Vista frontal de un dispositivo SAI o sistema de alimentación ininterrumpida para el hogar.

Ante un corte de electricidad, los dispositivos SAIs ofrecen unos minutos extra para guardar los documentos en uso y apagar los equipos de forma correcta y segura

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Salicru SPS One Eaton SAI 5E Trust SAI Maxxon NGS SAI FORTRESS Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Perfecto para usuarios que buscan un dispositivo más completo y de mayor autonomía Ideal para usuarios que solo necesitan dos tomas Para aquellos usuarios que buscan una solución fiable y fácil de instalar Para los que buscan una buena potencia y no requieren de muchas tomas Por qué lo recomendamos Tecnología line-interactive, software de monitorización, calidad de los acabados Software de monitorización, tecnología de línea interactiva, dimensiones contenidas. Indicadores acústicos y luminosos, regulación automática de voltaje, seis tomas 1500 VA de carga de potencia, modo ‘Reposo’ para ahorro de energía, regulación automática de voltaje Medidas 320 x 182 x 130 mm 288 x 148 x 100 mm 293 x 202 x 93 mm 380 x 195 x 150 mm Potencia 1100 VA 900 VA 800 VA 1500 VA Precio 118.96 € 95.61 € 79.46 € 128.18 €

El mejor SAI doméstico Nuestra experta ha elegido el modelo Salicru SPS 1100 V2 One por su combinación de potencia, autonomía y funciones avanzadas que lo sitúa por encima de los demás.

Seguro que en más de una ocasión habéis vivido la frustración de un corte de luz inesperado en casa: al regresar la electricidad, descubrís que habéis perdido la última versión del documento en el que trabajabais o que el ordenador no funciona correctamente. Incluso una variación de la tensión puede dañar los componentes delicados de los equipos informáticos y electrónicos. Para protegerse, cada vez más hogares y pequeñas oficinas (las grandes empresas ya lo hacen) recurren a los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), dispositivos para afrontar cortes de luz de forma segura y proteger los equipos frente a cualquier irregularidad o anomalía eléctrica.

Un SAI es un dispositivo con una batería que se activa cuando se interrumpe el suministro eléctrico, proporcionando la energía necesaria para que los equipos conectados sigan operativos, aunque no haya corriente. Su función no se limita a los ordenadores: también protegen routers, impresoras , televisores, consolas de juegos… La duración de este respaldo depende tanto de la capacidad de la batería como del consumo de los equipos conectados. Por esta razón, es esencial conocer qué potencia tiene el SAI, indicada en voltamperios (VA) o vatios (W), y compararla con la demanda de los dispositivos a proteger, evitando así sobrecargarlo y garantizar un funcionamiento correcto.

Así hemos elegido y probado los productos

A la hora de realizar esta comparativa, he seleccionado cuatro modelos que, por sus características, están orientados al mercado de SAIs domésticos, estableciendo un presupuesto máximo de 150 euros. ¿El objetivo? Analizar diferentes opciones útiles para el hogar. Una vez elegidos, los he probado en condiciones reales, conectando cada SAI a algunos de los equipos y dispositivos habituales de cualquier hogar como un ordenador sobremesa con su monitor, una impresora multifunción y una videoconsola.

Simulé varios apagones bajando el diferencial del cuadro eléctrico de casa y observé cómo se comportaba cada SAI. Me fijé no solo en el funcionamiento de los dispositivos, sino en la estabilidad del suministro al pasar a la batería interna y en el tiempo disponible para apagar los equipos con seguridad. Los criterios que he tenido en cuenta en sus respectivos análisis han sido los siguientes:

Diseño: cómo es la construcción del SAI.

Tomas : la cantidad de tomas disponibles es importante, aunque dependerá del número de dispositivos que queramos conectar.

Autonomía : se refiere al tiempo que el SAI puede mantener los equipos funcionando. Recuerda que cuantos más aparatos conectes (y cuanto mayor sea su consumo), más rápido se descargará la batería.

Experiencia de uso: he valorado el rendimiento general del SAI, si se adapta a nuestras necesidades y si incluye funciones adicionales, como un software de gestión para optimizar su funcionamiento, que normalmente requiere instalarlo en el ordenador.

Elige la capacidad que mejor se adapte a tus necesidades: SAI Salicru SPS 1100 V2 One

SAI Salicru SPS 1100 V2 One. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: si hasta ahora has usado un SAI básico y buscas uno más completo, con mayor autonomía y software de monitorización, ¡sigue leyendo!

Por qué lo hemos elegido: el modelo que he probado es el de 1100 VA. A diferencia de los SAIs de NGS y Trust, emplea tecnología line-interactive, o línea interactiva: esto quiere decir que monitoriza constantemente la corriente y responde no solo a los cortes de luz, sino a cualquier fluctuación de tensión. Su diseño en formato torre y la calidad de su acabado lo hacen uno de los más robustos y duraderos de la comparativa.

Durante las simulaciones de cortes en el suministro, el SAI respondió de manera rápida y estable. Con las cargas que utilicé en las diferentes pruebas —un portátil, un router, una impresora multifunción y una consola, entre otros—, ofreció alrededor de 20 minutos de autonomía, cumpliendo con las especificaciones del fabricante. Este tiempo me resultó, por lo tanto, más que suficiente para guardar trabajo, proteger datos y apagar los equipos de manera segura. Y además revisar todo para cerciorarme de que lo había hecho bien.

Algo que he apreciado especialmente es el software de monitorización incluido, denominado ViewPower, que se puede descargar desde la web del fabricante. Conecté el SAI al ordenador mediante USB y, desde su interfaz, pude consultar el estado de la batería, programar apagados automáticos y ajustar parámetros, sin tener que vigilar constantemente los indicadores LED del dispositivo.

Sus puntos débiles: el software de monitorización añade un valor extra, aunque puede resultar un poco difícil de manejar al principio si no se tiene experiencia con este tipo de programas. Por suerte, mi pareja, que es informático, me ayudó con ello.

Ficha técnica Batería: 1100 VA. Tomas: 4. Dimensiones: 320 x 182 x 130 mm. Peso: 8,2 kg. Otros: tecnología line-interactive, protección contra sobrecargas, regulación automática de tensión (AVR), compatible con Windows, Linux y Mac. software de gestión y monitorización disponible en la web del fabricante, disponible también en las potencias de 500, 700, 900, 1500 y 2000 VA, función ‘Cold Start’ para arranque desde baterías, detector automático de frecuencia, batería reemplazable por el usuario, arranque y parada automática, interface USB con protocolo HID, indicadores acústicos y visuales.

Bajo nivel de ruido: Eaton SAI 5E Gen2 900

SAI Eaton SAI 5E Gen2 900. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: ideal para usuarios que solo necesitan dos tomas, buscan resultados fiables y valoran el añadido de un software de monitorización.

Por qué lo hemos elegido: se trata de un SAI que combina un diseño en formato torre compacto con un buen acabado y dimensiones contenidas —288 mm de profundidad por 148 mm de alto— de modo que, aunque es perceptible bajo el escritorio, se integra perfectamente.

He tenido una experiencia positiva con este equipo que, al igual que el modelo de Salicru, cuenta con tecnología de línea interactiva. No está pensado para mantener cargas muy altas durante mucho tiempo, pero sí cumplió de sobra su misión principal: darme margen para guardar archivos y apagar los equipos con calma en el caso de cortes eléctricos. Al simular apagones, las alarmas audibles me avisaron de inmediato de que estaba funcionando la batería, permitiéndome reaccionar sin sustos.

Me encantó, por otro lado, usar el software Eaton UPS Companion que tienes que descargarte para revisar el estado de la batería, configurar parámetros, ojear informes de consumo… Su nivel de ruido ronda los 25 dB, por lo que apenas se nota cuando está en marcha.

Sus puntos débiles: me encontré con algunos problemas para que el SAI fuera detectado a la primera por el ordenador al intentar usar su software de monitorización.

Ficha técnica Batería: 900 VA. Tomas: 2. Dimensiones: 288 x 148 x 100 mm. Peso: 5,27 kg. Otros: tecnología línea interactiva, arranque en frío, regulación automática de voltaje, diseño sin ventilador, reinicio automático, programa Eaton UPS Companion, USB.

Tamaño reducido: SAI Trust Maxxon

SAI Trust Maxxon. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: usuarios que buscan una solución fiable, fácil de instalar y con suficientes tomas para proteger varios dispositivos sin complicaciones.

Por qué lo recomendamos: su diseño es sobrio y muy compacto, con una carcasa negra discreta, que integré bien bajo el escritorio. Mientras, sus seis tomas de corriente distribuidas en la parte superior me permitieron conectar simultáneamente varios aparatos a la vez sin enredos de cables.

No ofrece una autonomía prolongada, pero durante las pruebas y tras cortar la corriente, al conectar mi ordenador y un monitor, me proporcionó unos minutos valiosos para guardar documentos, cerrar ventanas y aplicaciones, y apagarlo todo con seguridad.

Otro punto que me ha gustado es la inclusión de funciones de protección eléctrica, como la regulación automática de voltaje (AVR) y la protección frente a sobrecargas, picos y fluctuaciones de la red. Esto significa que no solo actúa cuando se va la luz, sino que ayuda a mantener una tensión de salida estable, un detalle útil si vives en una zona donde la corriente eléctrica oscila con frecuencia.

Por último, los indicadores luminosos y acústicos, aunque sencillos, son claros y efectivos: alertan sobre problemas eléctricos o cuando el SAI está funcionando con la batería, lo que permite reaccionar a tiempo sin tener que vigilar el dispositivo constantemente

Sus puntos débiles: teniendo en cuenta su precio y la experiencia que ofrece, no considero que exista algún punto débil importante.

Ficha técnica Batería: 800 VA. Tomas: 6. Dimensiones: 293 x 202 x 93 mm. Peso: 4,4 kg. Otros: función de regulación automática de la tensión, tomas protegidas contra las sobretensiones, picos y fluctuaciones de la red eléctrica, utilizado con dispositivos de hasta 360W, opción de montaje pared, suelo, en el escritorio, indicadores ópticos y acústicos, tecnología offline, puertos USB adicionales carga dispositivos.

‘Made in Spain’: SAI NGS Fortress 2000V2

SAI NGS Fortress 2000V2. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: si necesitas una buena potencia y no requieres muchas tomas, este modelo puede ser una opción a valorar.

Por qué lo hemos elegido: entrega una potencia notable para un SAI de uso doméstico, con 1500 VA y hasta 900 W, y esa es precisamente una de sus mayores fortalezas, aunque cuente con menos tomas que otros modelos de la comparativa.

En mis pruebas tuve conectados el ordenador de sobremesa, el router y una consola, y conté con tiempo más que suficiente para guardar todos los documentos abiertos, cerrar aplicaciones y ventanas, y apagar los dispositivos de manera segura, sin prisas. Su rendimiento se mantuvo estable en todo momento.

Mientras, el diseño en formato torre y la carcasa le confieren una presencia suficientemente sólida; aunque su tamaño y su peso hacen que no pase desapercibido bajo el escritorio. Al probarlo, noté, por otro lado, que al estar basado en una tecnología fuera de línea (off-line) permanece en modo de espera y solo se activa cuando detecta una caída o una irregularidad en el suministro eléctrico.

También me resultó interesante que incorpora regulación automática de voltaje (AVR), que mantiene la tensión estable frente a picos o bajadas, incluso cuando no hay cortes. Además, sus filtros de ruido y la supresión de sobretensiones, junto con la protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, me dieron la tranquilidad de saber que los equipos conectados estaban realmente protegidos.

Sus puntos débiles: la distribución de las tomas no es del todo cómoda; ganarían en practicidad si estuvieran espaciadas de forma que fuera más fácil conectar enchufes voluminosos

Ficha técnica Batería: 1500 VA. Tomas: 4. Dimensiones: 380 x 195 x 150 mm. Peso: 10,5 kg. Otros: tecnología offline, protección contra sobrecargas, salidas protegidas contra sobretensiones para evitar daños por sobretensiones, picos y fluctuaciones, Función AVR, alertas sonoras, modo ‘Reposo’, encendido en frío, protección frente a cortocircuitos, alertas sonoras.

Otros modelos de SAIs domésticos interesantes

Si buscas un SAI muy barato y con dos tomas: elige el modelo Master Power SAI UPS 650VA 360W

Este dispositivo cumple con estas dos características y, además, cuenta con protección RJ-45; función de arranque en frío; y un sistema AVR con dos elevadores y un reductor que estabilizan la tensión de entrada, protegiendo los equipos sin recurrir a la batería ante subidas o bajadas de voltaje.

Master Power SAI UPS. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre SAIs domésticos

¿Durante cuánto tiempo puede un SAI suministrar energía a los dispositivos?

La autonomía varía según la capacidad de la batería y el consumo de los equipos conectados. Algunos SAIs ofrecen solo el tiempo justo para guardar el trabajo y apagar los dispositivos con seguridad, mientras que otros pueden mantenerlos en funcionamiento durante varias horas.

¿Qué tipo de aparatos pueden conectarse a un SAI doméstico?

Un SAI para el hogar permite conectar ordenadores, routers, impresoras, televisores, consolas y pequeños dispositivos eléctricos. Eso sí, es fundamental respetar el límite de potencia establecido por el fabricante.

¿Cómo se sabe qué potencia debe tener el SAI?

Para elegir el modelo adecuado, hay que sumar el consumo en vatios (W) de los dispositivos que se van a conectar y comprobar que no supera la potencia máxima del SAI. También conviene tener en cuenta la autonomía deseada en caso de un apagón.

¿La batería del SAI necesita un mantenimiento?

Sí. Aunque la mayoría de los SAIs cargan la batería de forma automática cuando están enchufados, es recomendable comprobar periódicamente su estado para asegurarse de que funcionará correctamente cuando sea necesario.

¿Se pueden dejar los dispositivos conectados al SAI de forma permanente?

Sí, estos equipos están pensados para un uso continuo. No obstante, es importante no sobrecargar el sistema y apagar los dispositivos que no se vayan a utilizar durante periodos prolongados.

¿Cómo se comprueba que el SAI funciona correctamente?

Es habitual que cuenten con luces indicadoras o avisos sonoros que informan sobre el estado de la batería, la carga conectada o las posibles incidencias eléctricas. Algunos incluso incluyen un software o aplicaciones para supervisar su funcionamiento.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de enero de 2026.

