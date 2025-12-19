Analizo cuatro impresoras multifunción de tinta que se controlan con el móvil y te digo mi favorita

Estas impresoras se pueden utilizar en la oficina o en el hogar.

Los modelos que he probado son de las firmas Brother, Canon, HP y Epson. Todos están ligados a una aplicación móvil que permite imprimir, escanear o hacer fotocopias, entre otras tareas, directamente desde el ‘smartphone’

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo EcoTank Impresora multifunción ET-3950 A4 Canon Impresora Pixma TS7650i Brother Impresora DCPJ1310DW HP Impresora Envy 6130e Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Usuarios que imprimen muchas páginas y hacen un uso intensivo de la impresora. Quienes quieren un modelo que destaque por su calidad fotográfica. Usuarios interesados en un modelo económico que destaque por su velocidad de impresión. Quienes quieren una impresión multifunción para casa que destaque por su diseño y experiencia de uso. Por qué lo recomendamos Rápida, buena calidad de impresión, botellas de tinta. Calidad fotográfica, software y personalización. Conectividad rápida y estable, y rapidez imprimiendo documentos . Diseño atractivo, curva de aprendizaje sencilla y reproducción cromática equilibrada. Medidas 375‎ x 347 x 240 mm. 374 x 350 x 168 mm. 390 x 343 x 148,5 mm. 433 x 361 x 136 mm Potencia 50 W. 50 W. 50 W. 50 W. Precio 418 € 66.27 € 99.99 € €

La mejor impresora multifunción de tinta Ha sido una comparativa muy reñida como se refleja en las puntuaciones finales. Sin embargo, ha resultado como ganadora la Epson EcoTank ET-3950. Lo que más sobresale es el excelente rendimiento de sus botellas de tinta, sin dejar de lado su rapidez y la calidad de impresión.

Hace unos años decidí comprar una impresora multifunción de tinta, principalmente para los trabajos escolares de mi hija y también para corregir en papel los artículos que tengo que entregar desde que teletrabajo. En aquel momento comparé varias opciones frente a las impresoras láser, pero otra de las razones por las que escogí la tinta es su calidad que ofrece al imprimir fotografías .

En la actualidad, estas impresoras ofrecen avances interesantes como la posibilidad de integrarse con el teléfono móvil a través de las aplicaciones que desarrollan los propios fabricantes. Además, gracias a su conectividad Wi-Fi, es posible gestionarlas a distancia: imprimir documentos o fotografías desde el smartphone, escanear textos para compartirlos en la nube o enviarlos por correo electrónico, fotocopiar e incluso solicitar nuevos consumibles cuando la tinta está a punto de agotarse. Todo esto con la comodidad de no tener que estar frente a la impresora.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Para realizar esta comparativa he elegido cuatro impresoras multifunción de tinta que cuentan con su propia aplicación. Todas son de marcas reconocidas y abarcan un amplio rango de precios, ya que no todos los usuarios tienen las mismas necesidades al adquirir un equipo de este tipo. Cada una ha sustituido durante varios días a la impresora que tenemos en casa. En ese tiempo las he usado para imprimir documentación del trabajo, varios proyectos escolares de mi hija y fotografías pendientes de enmarcar.

En cada uno de los análisis, he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño : si el multifunción se adapta al espacio disponible (lo ideal es una estructura lo más compacta posible). También la calidad de su fabricación.

Aplicación : cómo es la app, el proceso para emparejarse con el equipo, opciones que ofrece…

Resultados : se relacionan con la calidad de las impresiones y con la legibilidad de los documentos. Esta calidad se extiende asimismo a la reproducción del color.

Rendimiento general: desde el punto de vista de la puesta en marcha y el funcionamiento, he analizado las características que incorpora cada modelo y si realmente cubre nuestras necesidades. También he valorado si el papel se atasca o si surge algún error inesperado durante su uso; la facilidad al desplazarse a través de su menú; y si la tinta se agota rápido o no.

¡Adiós a los cartuchos tradicionales!: Epson EcoTank ET-3950

Impresora multifuncional EcoTank. © Amazon

Para quién es: usuarios que imprimen muchas páginas y hacen un uso intensivo de la impresora.

Por qué lo recomendamos: el rasgo que la distingue y que hace que sea completamente diferente del resto es que prescinde de los cartuchos de tinta de toda la vida. Emplea cuatro depósitos independientes —uno para el negro y tres para el cian, el magenta y el amarillo— que se rellenan de manera extremadamente sencilla. Basta con levantar la tapa correspondiente y abrir una pequeña compuerta que deja accesibles las boquillas de llenado. Para recargarlas, se usan unas botellas de tinta cuya capacidad es superior a la de los cartuchos. Algo que me ha parecido destacable es que el diseño evita por completo los derrames: la tinta solo fluye cuando la botella se coloca perfectamente en posición vertical sobre su boquilla, lo que hace que el proceso sea limpio y seguro. Además, como el exterior de los depósitos es transparente, controlas en todo momento la capacidad restante.

Aunque es la opción menos económica de la comparativa, su rendimiento lo compensa, convirtiéndose en una buena elección para los usuarios domésticos que imprimen con frecuencia o manejan grandes volúmenes de papel. Es la más rápida de todas y su bandeja aloja hasta 250 hojas. De su panel de control, me ha gustado el mecanismo que permite elevarlo unos centímetros para utilizarlo de forma más cómoda.

Sus puntos débiles: intenté configurarla desde el portátil, pero fui incapaz de que los drivers se descargaran. En cambio, cuando lo hice desde un sobremesa no tuve ningún problema; y eso que los dos tienen Windows 11. El cajón donde se guardan los folios está justo debajo de la bandeja por donde salen las impresiones y si te quedas sin papel en medio de la impresión, no es fácil introducirlo. Como he apuntado antes, la tinta va con depósitos rellenables. Es fácil, porque solo pones el bote en el color y se va llenando solo. Cuando lo hice cogió bien todos los colores menos el negro: tuve que hacer una limpieza de cabezales para que imprimiera perfecto.

FICHA TÉCNICA Funciones: impresión, escaneo y copia Resolución: 4.800 x 1.200 ppp Velocidad de impresión: 18 ppm en monocromo a una cara y 19 ppm en color Capacidad bandeja principal: 250 hojas Conectividad móvil y web: Epson Smart Panel, Apple AirPrint, Mopria,, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) Dimensiones: 375‎ x 347 x 240 mm Peso: 7,2 kg Otros: pantalla de 6,1 pulgadas, depósitos de tinta rellenable, impresión a doble cara, alimentador automático de documentos

Alimentación de papel en cassette frontal y posterior: Canon TS7650i

Impresora multifuncional Canon. © Amazon

Para quién es: si quieres un modelo que destaque por su calidad fotográfica, esta propuesta podría interesarte.

Por qué lo recomendamos: no solo es compacta, sino también discreta, lo que le permite integrarse con facilidad en cualquier entorno doméstico sin resultar ‘invasiva’. Su pantalla táctil abatible de 2,7 pulgadas facilita la navegación y hace que el manejo sea realmente intuitivo, evitando perderse entre menús interminables. En las tareas de impresión habituales funciona de manera eficiente, pero destaca especialmente a la hora de imprimir fotografías. Probé, por ejemplo, con varias fotos de la noche de Halloween y el resultado fue notable: los colores son vivos y bien saturados, la gradación es rica, el nivel de detalle sorprende y apenas hay grano.

Por otro lado, esta impresora cuenta con un ecosistema de software muy interesante. Aplicaciones como Easy-PhotoPrint Editor te ayudan a editar y personalizar tus fotos de manera sencilla, así como crear collages, calendarios, tarjetas o, incluso, etiquetas para discos y pegatinas, todo a partir de plantillas prediseñadas que agilizan y simplifican el proceso creativo. La estuve probando con mi hija y nos lo pasamos en grande.

Su configuración inicial me ha resultado muy intuitiva, tanto desde el ordenador como desde el móvil a través de la app Canon PRINT. Durante las pruebas, la conexión se ha mantenido estable y la impresora responde con rapidez a todas las órdenes enviadas desde distintos dispositivos, incluso al imprimir desde la nube o servicios como Google Drive, lo que aporta comodidad y flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar de la casa.

Sus puntos débiles: la tinta de los cartuchos se consume con relativa rapidez y no incluye el cable USB. Tuve que cortar el bordecito de mi cable USB porque el hueco de la impresora es pequeño.

FICHA TÉCNICA Funciones: impresión, escaneo y copia Resolución: hasta 1.200 x 1.200 ppp Velocidad de impresión: 15 ppm en monocromo a una cara y 10 ppm en color Capacidad bandeja principal: 100 hojas Conectividad móvil y web: Canon Print, Apple Airprint, Mopria, Easy-PhotoPrinter Editor, Creative Park, versión web PosterArtist Dimensiones: 374 x 350 x 168 mm Peso: 6,3 kg Otros: plan de suscripción Pixma Print, impresión automática a doble cara, función Push Copy, pantalla táctil inclinable en color de 2,7 pulgadas, alimentador de hojas automático, indicador LED de estado

Bandeja de salida para el papel 50 hojas: Brother DCP-J1310DW

Impresora multifuncional Brother. © Amazon

Para quién es: usuarios interesados en un modelo económico que destaque por su velocidad de impresión, pero no necesite imprimir grandes cantidades de papel.

Por qué lo recomendamos: destaco sobre todo que soporte Wi‑Fi 5 GHz, frente al estándar habitual de 2,4 GHz, lo que facilita el envío de documentos pesados desde el ordenador o el móvil de manera rápida y sin interrupciones. Asimismo, la conexión permanece rápida y estable, aun cuando mi pareja, nuestra hija y yo usamos la red simultáneamente. Mientras, la bandeja de entrada, con capacidad para 150 hojas, es fácil de abrir y cerrar (de hecho, no se atascó nunca) y su pantalla a color ofrece una legibilidad excelente. Completé sin complicaciones los procesos de instalación y de puesta en marcha.

En cuanto a la calidad, cumple a la perfección con las necesidades habituales de documentos impresos y escaneos; los textos son nítidos y los colores aceptables. No obstante, su desempeño en la reproducción de fotografías y gráficos no destaca tanto: la velocidad y la intensidad de los colores son algo más discretas frente a la competencia, sin dejar de proporcionar por ello resultados de buena calidad. Y hablando de velocidad, su rendimiento se acerca a las 16 páginas por minuto en monocromo que indica su hoja de especificaciones, aunque disminuye ligeramente (era previsible) al imprimir en color y doble cara, lo que podría resultar un inconveniente si te planteas manejar grandes volúmenes de papel.

Sus puntos débiles: teniendo en cuenta su precio y el servicio que ofrece, no considero que posea ningún punto débil significativo.

FICHA TÉCNICA Funciones: imprime, escanea y copia Resolución: hasta 1.200 x 6.000 ppp Velocidad de impresión: 16 ppm en monocromo a una cara y 9 ppm en color Capacidad bandeja principal: 150 hojas Conectividad móvil y web: Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria, Brother Apps, Web Connect Dimensiones: 390 x 343 x 148,5 mm Peso: 6,3 kg Otros: Wi-Fi 5 GHz, USB, pantalla a color de 4,5 cm, impresión automática a doble cara, 6 meses de prueba gratis de EcoPro, el programa de suscripción de consumibles del fabricante

Con opción de fax móvil: HP Envy 6130e

Impresora multifuncional HP. © Amazon

Para quién es: si quieres una impresión multifunción para casa que destaque por su diseño y experiencia de uso, ¡mira!

Por qué lo recomendamos: hasta ahora nunca me había planteado que una impresora multifunción pudiera ser bonita. Me encanta su diseño en blanco y sus líneas limpias, que transmiten sensación de modernidad. Estoy convencida de que los usuarios que valoran tanto la tecnología como la integración estética en el hogar no podrán resistirse. En una de las esquinas del frontal cuenta con una pantalla táctil a color de 2,4 pulgadas, que no solo aporta un toque sofisticado, sino que mejora la experiencia de uso, pudiendo navegar por sus menús y funciones sin necesidad de botones físicos. Durante las pruebas, la curva de aprendizaje me ha parecido bastante sencilla.

No está pensada para hacer un uso intensivo de ella; personalmente, la utilizaría en momentos puntuales. Y en cuanto a calidad, cumple sobradamente. Además, he notado que ofrece un rendimiento sólido en color y fotografía: la reproducción cromática es equilibrada, los negros se ven mejor definidos y los matices están muy bien logrados. Esto se aprecia tanto en las fotos como en las presentaciones y los documentos con gráficos, donde el resultado final me parece claramente más cuidado.

Mi experiencia con la app ha sido buena y, entre otros, consultas los niveles de tinta, recibes alertas cuando la impresora se queda sin papel y creas accesos directos para las tareas que hago con más frecuencia. En general, me resulta una herramienta cómoda y práctica para el día a día.

Sus puntos débiles: emplea solamente dos consumibles, uno negro y otro tricolor que combina los colores básicos en uno solo. Aunque esto simplifica las tareas de instalación y de mantenimiento, implica que si se agota un color hay que reemplazar todo el cartucho tricolor.

FICHA TÉCNICA Funciones: impresión, copia, escaneado y fax móvil Resolución: hasta 4800 x 1200 ppp Velocidad de impresión: 10 ppm en monocromo a una cara y 7 ppm en color Capacidad bandeja principal: 100 páginas Conectividad móvil y web: aplicación HP, Apple AirPrint, Chrome OS, certificación Mopria Dimensiones: 433 x 361 x 136 mm Peso: 5,13 kg Otros: compatible con el servicio HP Instant Ink, impresión a doble cara, pantalla táctil de 2,4 pulgadas

Otros modelos de impresoras multifunción de tinta interesantes:

Si buscas un modelo con un enfoque más profesional

Impresora multifuncional HP OfficeJet Pro 9720e. © Amazon

La HP OfficeJet Pro 9720e es una impresora multifunción capaz de imprimir incluso en formato A3. Ofrece una velocidad de hasta 22 ppm en monocromo y 18 ppm en color, y soporta un volumen mensual de impresión de hasta 15.000 páginas.

Preguntas frecuentes

¿Para qué tipo de usuario es recomendable una multifunción de tinta?

Se adapta muy bien a entornos domésticos, estudiantes y pequeñas oficinas donde la impresión de documentos, fotografías o tareas escolares no es diaria ni demasiado intensiva

¿Es cara la tinta de este tipo de impresoras?

La tinta puede salir cara si se emplean cartuchos normales, aunque hoy en día muchas impresoras funcionan con botellas de tinta o cartuchos XL que hacen las impresiones más económicas

¿Qué mantenimiento requieren?

Lo fundamental es cuidar los cabezales (la mayoría los limpia sola), mantener el firmware al día y utilizarla periódicamente para que no se reseque la tinta.

¿Cómo sé qué modelo es el adecuado para mí?

Antes de comprar, fíjate en cuánto imprimes, si quieres buena calidad para tus fotografías, cuánto te costará cada página, si tiene Wi-Fi o se puede usar con el móvil, el tamaño del equipo y si incluye extras como impresión automática a doble cara.

