Esta taza graciosa es un acierto seguro para sorprender a tu pareja en San Valentín (y llega a tiempo)

Se trata de un regalo adecuado para él y para ella: económico, práctico y divertido para demostrarle tu amor a diario

Hoy, en EL PAÍS Escaparate, hablamos de un regalo gracioso y original para sorprender a tu pareja, más allá de los dulces y las flores, el Día de los Enamorados. Es adecuado tanto para él como para ella, muy útil y, económico, ya que no te costará más de 13 euros.

Se trata de una taza con un adorable dibujo de un mapache, con una impresión de buena calidad y valoraciones positivas en Amazon: “simplemente genial. Es lo mejor que mapachao como taza en la vida. Aguanta lavavajillas, aguanta microondas, y no se desintegra el dibujo a pesar de los lavados. Muy contento con la taza”, asegura un comprador.

Taza 'Eres lo mejor que mapachao'. Cortesía de Amazon

¿Por qué es buena idea regalar esta taza?

A la hora de hacer un regalo, ya sea para alguien especial o por compromiso, una taza es un objeto útil con el que acertarás seguro. A continuación, te contamos por qué es un buen regalo:

Detalle complementario: sirve como regalo adicional para otro más grande o con un precio superior. Por ejemplo, puedes comprarla junto a una sirve como regalo adicional para otro más grande o con un precio superior. Por ejemplo, puedes comprarla junto a una pulsera , un libro o un ramo de rosas.

Regalo práctico: todo el mundo necesita una taza para tomarse el desayuno. Esta, además, incluye un mensaje gracioso y lleno de amor.

Precio económico: si para este San Valentín cuentas con si para este San Valentín cuentas con bajo presupuesto , esta es la opción ideal para tener un detalle romántico con tu pareja porque la intención es lo que cuenta.

Haz sonreír a tu pareja cada mañana

El amor se demuestra cada día. Por eso, esta taza graciosa está diseñada con un juego de palabras ingenioso para arrancarle una sonrisa a tu persona favorita: “Eres lo mejor que mapachao”. Con una taza de desayuno así de divertida, las mañanas se verán diferentes y la rutina se puede afrontar con más energía.

También puede llevarse la taza a la oficina para tomarse un café o una infusión y acordarse de ti cada vez que, durante su jornada laboral, vea la taza encima de su escritorio. En días con mucho trabajo, seguro que le reconforta.

Para desayunar en casa o en la oficina. Cortesía de Amazon

Un regalo práctico para el día a día

Con una capacidad de 330 ml y un diseño de lo más original, cuenta con impresión por ambos lados para que el mensaje se pueda leer al completo, independientemente de si es zurdo/a o diestro/a. Asimismo, esta taza es apta para microondas, por lo que podrá calentar la lecha en ella cada mañana y, también, se puede meter en el lavavajillas para una limpieza rápida y sencilla.

Resistente y con un envoltorio seguro para que no se dañe

Esta taza de cerámica está diseñada para resistir el uso diario. La impresión es de alta calidad y las letras pueden leerse de forma nítida. Igualmente, no se decolora con el uso o el paso del tiempo.

Asimismo, para que no se dañe durante el transporte, viene muy bien envuelta en un cartón para garantizar su seguridad, tal y como confirma este comprador: “muy bien serigrafiada y venía envuelta a la perfección para que no se dañara”.

Impresión nítida, resistente y de calidad. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre regalos para San Valentín

¿Cuál es el mejor regalo para acertar en San Valentín?

El regalo perfecto no existe. Por ejemplo, puedes optar por regalos originales, personalizados o experiencias para dos que os permitan pasar tiempo juntos. En el caso de este artículo, te proponemos un regalo gracioso y divertido para sorprender a tu pareja.

¿Un regalo gracioso o divertido es una buena opción?

Dependerá del sentido del humor de la otra persona. Para acertar seguro, puedes complementar este regalo gracioso con algo más romántico, como unas flores o unos bombones.

