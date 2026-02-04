Este tarro con apertura lateral es la forma más fácil de llevar ensaladas a la oficina sin que ocupen espacio.

Mejora la dieta sin sacrificar la comodidad con esta ensaladera portátil tan práctica como liviana: incluye un compartimento a prueba de fugas para añadir aderezos

Uno de los propósitos principales cuando pasamos a un año nuevo es el de cambiar la alimentación para mejorarla, no solo por sentirnos mejor cuando nos miramos al espejo, sino por cómo afecta nuestra dieta cada día a la salud de nuestro organismo. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate siempre buscamos el accesorio idóneo para lograr los objetivos que nos hemos marcado. En este caso, y si eres fan de las ensaladas, has llegado al artículo adecuado. Acabamos de fichar un recipiente para llevar tu ensalada favorita a la oficina sin que ocupe espacio. Además, presenta un 29% de descuento en Amazon.

Y es que uno de los mayores inconvenientes suele ser qué recipientes escoger para preparar nuestras ensaladas predilectas de la forma más rápida y cómoda posible. Muchos tuppers no sirven dadas sus dimensiones (demasiados amplios y pesados para llevarlos en el bolso o en una mochila). Sin embargo, el tarro de plástico resistente que destacamos es la solución que muchos estaban esperando, con apertura lateral incluida.

Tarro vertical con compartimento para guardar aderezos incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Tarro vertical para ensaladas: liviano, práctico y con diseño ergonómico

Fabricado en un material como el tritán —soporta muy bien los cambios bruscos de temperatura y no se raya ni se deforma con facilidad—, mantiene la misma claridad que el vidrio, pero ofreciendo una mayor ligereza. Además, se encuentra libre de BPA. Su diseño vertical permite separar las capas o niveles de los alimentos que incluyamos con suma facilidad (como tomates cherry, todo tipo de frutos secos o distintos tipos de lechuga).

“Lo uso para llevar mis ensaladas al trabajo y al gimnasio, y es perfecto. No se sale el aderezo, todo se mantiene fresco y es muy fácil de llevar. Desde que lo tengo, organizar mis comidas es mucho más sencillo”, sostiene, satisfecho, un comprador. De esta manera, la textura de los alimentos, así como su sabor y su crujiente se mantendrán siempre en su punto óptimo.

Recipiente especial para llevar ensaladas a la oficina. CORTESÍA DE AMAZON

Tarro para llevar ensaladas: con apertura lateral y compartimento para aderezos

Este producto, que ya reúne una nota media elevada de 4,6 sobre 5 estrellas, incluye una ventana en uno de sus laterales de muy fácil apertura: solo hay que abrir un pequeño cierre adosado a su base para poder degustar nuestra ensalada de forma horizontal si nos apetece más. También en el caso de que deseemos aderezarla con una vinagreta o cualquier salsa sin necesidad de humedecer el contenido durante horas hasta comerlo.

Esto se debe a que incorpora, debajo de su rosca, un pequeño compartimento circular que es perfecto para almacenar los aliños que hayamos preparado en casa. ¿Lo mejor de todo? Se encuentra muy bien sellado, así que no hay miedo a que haya derrames accidentales durante su manipulación. Por último, esta ensaladera portátil incluye una serie de mediciones en su parte posterior para cumplir con las proporciones exactas, y puede incluirse en el microondas, el congelador y el lavavajillas.

Este recipiente se puede tumbar de manera horizontal para comer en él. CORTESÍA DE AMAZON

