Esta es la aceitera en espray top ventas para cocinar más fácil y saludable (también en la ‘airfryer’) ya en oferta

Esta es la aceitera en espray top ventas para cocinar más fácil y saludable.

Hecho en vidrio de borosilicato, un material que absorbe bien los impactos, este recipiente es el aliado ideal para usar la cantidad de aceite justa en cada momento

Aunque la oferta gastronómica se haya ampliado abrumadoramente con el paso del tiempo y por la diversidad de gustos culinarios que imperan hoy en día, existen ciertos patrones al cocinar que no deberían perderse. Uno de ellos es el de aligerar nuestras recetas de un exceso de grasa indeseado. Y la mejor forma es distribuyendo mejor ciertos ingredientes que utilizamos en el día a día. Alguno tan importante como el aceite de oliva, oro líquido y base de la dieta mediterránea.

Entre los utensilios de cocina más prácticos que podemos echar mano en la encimera se encuentra uno de pequeño tamaño, pero muy útil para cualquier cocinillas (sobre todo, en aquellas personas que nunca lo hayan usado). Nos referimos a la aceitera en spray. La elegida es ya un superventas en Amazon con un descuento, con respecto a su precio original, del 25%.

Pero, ¿por qué es tan decisivo para nuestra alimentación utilizar una botella de spray pulverizador como la que destacamos en la imagen? A continuación, lo explicamos.

Los beneficios de usar una aceitera en ‘spray’

Conocemos de sobra que una dieta variada y equilibrada pasa por enriquecerla con frutas, verduras, legumbres o frutos secos, además de adecuarla a unas dosis bajas de azúcar y sal. Pero las grasas también hay que mantenerlas a raya. Y aquí es cuando entra en acción el uso de una aceitera en espray de manera cotidiana. Integrarla en cada receta y consumir solo lo necesario implica unos beneficios de efecto inmediato en la salud:

Regular el consumo de aceite: se necesita aplicar una capa fina y uniforme. Esto ahorrará aceite a largo plazo y no dejará la comida demasiado aceitosa.

Verter el aceite necesario en cada superficie: no es lo mismo utilizar una no es lo mismo utilizar una sartén que una plancha , un molde de horno o una freidora de aire

Adiós a que los alimentos se peguen: al recurrir a una aceitera en espray nos aseguramos que esto no vuelve a pasar.

Conseguir el toque ligero en las ensaladas: unas pulverizaciones sobran para no excederse en darle ese plus de jugosidad al conjunto.

Innovar con otros aceites y texturas: pulverizar masas, rociar aceite antes de hornear o echar mano de otros sabores siempre es buena idea.

Aceitera en ‘spray’ top ventas con dispensador 2 en 1

Combinar dos modos de dispensación en un solo recipiente es lo que promueve este pulverizador en spray. Uno de ellos está relacionado con la pulverización o la niebla fina: ideal para verterlo sobre verduras o carnes antes de hacerlas o aplicar una capa de grasa a moldes y sartenes. ¿El objetivo principal? Usar menos de este líquido graso sin calcular a ojo la cantidad.

El otro modo de dispersión es el de toda la vida: el del chorro controlado, de gran utilidad en el momento de aliñar ensaladas y otros preparados similares, verter aceite sobre una sartén caliente o volver a echar más aceite en el plato de cada comensal. Por tanto, con este modelo de bote de spray pulverizador se ahorra espacio y se gana en comodidad y control.

Botella con ‘spray’ pulverizador: apta para el lavavajillas y libre de BPA

Otra de las ventajas que más se aprecian en una aceitera en espray como la descrita es que es adecuada para una amplia gama de procesos en la preparación de alimentos: ya sea en aderezos, asados a la plancha, en la parrilla o al horno. Además, el vidrio empleado en su construcción es grueso, prácticamente irrompible y exento de plomo. Su boquilla es de gran tamaño, por lo que rellenarla es muy sencillo.

Pero si estas características tan positivas pueden parecer pocas, hay que mencionar que está diseñada para no mancharse las manos, evitando derrames y salpicaduras, algo que sí sucede con las aceiteras tradicionales. Por último, su mango trasero es muy ergonómico, así como la apertura y cierre para rociar el aceite a conveniencia. Pudiendo incluir el producto en el lavavajillas.

Preguntas frecuentes sobre aceiteras de espray

¿Qué capacidad tiene este recipiente para verter aceite?

Un total de 470 ml.

¿Incluye un filtro antiobstrucción?

En efecto. Ello impide que se vea obstruido antes de tiempo por los posos y residuos que deja el aceite.

¿De qué material está construido el vidrio de esta botella dispensadora de aceite?

Se denomina vidrio de borosilicato. Y es un material que se usa en muchos objetos de cocina gracias a la resistencia al calor que aporta y a que aguanta muy bien los golpes. Los tuppers y las fuentes de horno también lo utilizan.

¿Qué otros aceites alimenticios se pueden incluir en este ‘spray’ pulverizador?

Desde aceite de aguacate, de cacahuete o de coco, pasando por el vegetal o el de manzana. También el vinagre balsámico, entre otros.

