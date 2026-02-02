El secreto de quienes nunca pasan frío en los pies en casa es este dispositivo: de bajo consumo y por menos de 30 euros

Una manta puede ayudar, pero te contamos un mejor truco para no pasar frío en los pies.

Este calientapiés eléctrico lo tiene todo: tres niveles de temperatura, un sistema de apagado automático y un forro transpirable para una mejor experiencia

Los calefactores eléctricos se han convertido en una de las soluciones más prácticas para plantar cara a las bajas temperaturas sin gastar de más en casa. Asimismo, también se han inventado dispositivos que ayudan a quienes, no importa el momento del año, siempre sufren frío en zonas concretas como las manos o los pies.

Por tal motivo, hemos encontrado uno de estos gadgets que se puede comprar en Amazon por menos de 30 euros y que se alza como el mejor aliado para mantener los pies siempre calentitos. Cuenta con diferentes niveles de temperatura, es fácil de lavar y, lo mejor, es de bajo consumo. Sigue leyendo y descubre todos los detalles.

Este calientapiés eléctrico tiene una potencia de 100 W. © Amazon

Un calientapiés eléctrico que no dispara la factura de la luz

Así es, este calentador tiene una potencia de 100 W, lo que se podría igualar al consumo de una bombilla eléctrica. Dirás adiós al frío sin tener que preocuparte por una sorpresa desagradable a fin de mes en la factura de la luz. Podrás adaptarlo a tus necesidades, ya que incorpora tres ajustes de calor con un práctico indicador LED.

Cómodo y muy fácil de limpiar

Está fabricado con lana y vellón, por lo que es muy suave al tacto. Gracias a su tamaño universal, lo pueden utilizar todo tipo de personas, además de que posee una funda transpirable que hace más higiénico su uso. Por si fuera poco, su forro extraíble y mando desmontable permiten lavarlo sin ningún problema en máquina.

El calientapiés eléctrico cuenta con tres niveles de temperatura. © Amazon

Un calentador de pies seguro de usar

Para mayor tranquilidad, el calientapiés está provisto de un modo de apagado automático. El sistema tiene un funcionamiento sencillo: tras 90 minutos sin detectar uso, deja de funcionar. Por otro lado, también cuenta con una protección contra el sobrecalentamiento, que evita cualquier tipo de accidente.

Mantiene tus pies calientes en cualquier lugar

Aunque lo más común es usarlo mientras estás en casa, su diseño plegable permite transportarlo a cualquier sitio sin mayores problemas. Lo podrás llevar a la oficina o cuando realizas un viaje largo en coche, por ejemplo.

Su uso promueve varios beneficios, así que esta puede ser una de las mejores inversiones que puedes hacer para un mejor bienestar. A continuación te decimos algunas razones por las que vale la pena tenerlo.

Ayuda a aliviar algunos dolores.

Permite mantener la temperatura corporal.

Es muy fácil de usar y consume poco.

Se puede almacenar en cualquier espacio.

Este calentador para los pies es cómodo y muy fácil de lavar. © Amazon

