Seis de cada diez denuncias por desaparición son de menores de entre 13 y 17 años

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo (a la izquierda), y la directora del Centro Nacional de Desaparecidos, la teniente coronel de la Guardia Civil Pilar Muniesa, este martes, durante la presentación del Informe anual de personas desaparecidas 2026.

Los menores son el grupo de edad más afectado por las desapariciones en 2025. Un 61% de las denuncias que se interpusieron el año reclamaba la falta de chicos de entre 13 y 17 años, según datos del último balance del Centro Nacional de Desaparecidos, presentado este martes en Madrid. “Es una franja de edad prioritaria para el centro”, ha subrayado Pilar Minuesa en un breve acto en el que ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Las 16.024 personas desaparecidas en este periodo constituyen una cifra similar a la registrada al año anterior, aunque las denuncias han crecido un 5%. Entre los desaparecidos hay 4.563 personas que son “reincidentes”, porque han faltado de sus casas en dos o más ocasiones, un índice de repetición que se eleva entre los adolescentes.

Madrid es la provincia con mayor porcentaje de desapariciones de menores. El 70,4% de las denuncias registradas en esta provincia durante el 2025 corresponden a menores de 18 años. En el informe también se incluyen otros 7.945 casos de menores extranjeros que se ausentan de los centros de protección y acogida y que se contabilizan de forma separada para poder comprender mejor el fenómeno. Todas las denuncias que permanecen activas, incluidos los casos de menores ausentados, tienen asociado un señalamiento policial por desaparición, el cual está compartido con todos los países del espacio Schengen, la zona de libre circulación que afecta a los 25 países de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Durante la presentación de la memoria, un acto muy breve en el que no se han admitido preguntas de los medios, la secretaria de Estado, Aina Calvo, ha tenido unas palabras de aliento para los familiares de los desaparecidos de larga duración, uno de los colectivos de los que más pendiente está el Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior.

Calvo ha puesto como ejemplo del empeño de las fuerzas y cuerpos de seguridad de que ninguna desaparición quede sin resolver el caso de Francisca Cadenas, a la que se perdió la pista hace nueve años en Hornachos (Badajoz) y cuyos restos fueron hallados la semana pasada por la Guardia Civil, que también detuvo a los responsables de su muerte. “Su marido, Diego, y sus tres hijos, Diego, Javier, José Antonio, por supuesto, se mantuvieron en la batalla para poder localizar y saber qué había sucedido, pero también se mantuvo en el objetivo de las fuerzas y cuerpos”, ha incidido. “Tanto las personas que se han encargado de la investigación como las asociaciones del tercer sector, en este caso QSD global y, por supuesto, el CNDES, además de muchas otras personas, han acompañado a la familia en esa espera repleta de desasosiego, de dolor, de desesperanza”, ha relatado.

El porcentaje de las denuncias de 2025 que tenían motivos delictivos es muy pequeño. El centro ha contabilizado 86 casos de este tipo, frente a 961 denuncias por ausencia involuntaria y otras 7.430 conscientes o voluntarias. Hay un gran porcentaje de los que no se conocen los motivos. Los menores que se han escapado de centros de acogida en este periodo son 2.440 y también hay otros 1.412 casos de menores huidos.