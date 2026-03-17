Semana Santa en Chile 2026: cuándo es el feriado con el fin de semana largo y cómo funciona el comercio

El mes de abril llega a Chile con el primer feriado y fin de semana largo del año laboral 2026. La Semana Santa aparece marcada en el calendario como una de las principales conmemoraciones de la iglesia católica del país sudamericano, que se mezcla con varias tradiciones como las recreaciones del vía crucis en los barrios; la emisión de películas o series religiosas en la televisión abierta; y el consumo de productos del mar (especialmente pescados) en reemplazo de las carnes rojas. Esta festividad no es parte del listado de jornadas que, según la legislación laboral vigente, son feriados irrenunciables, por lo que el impacto en el funcionamiento del comercio local será acotado.

Cuándo es el feriado de Semana Santa

Para el año 2026 el calendario de este festivo contempla el Viernes Santo, que es el 3 abril; el Sábado Santo, que es el 4 de abril; y la Pascua de Resurrección; que está fijada para el domingo 5 de abril. Es el primer fuente festivo de este año, por lo que las autoridades esperan una masiva salida de personas desde las grandes ciudades hacia otras localidades para realizar actividades turísticas o de descanso. El escape masivo se observará en particular entre los habitantes de Santiago de Chile, que aprovecharán los tres días libres para ir a destinos como el litoral central (las ciudades y localidades de la costa de la zona central) o a la zona centro sur.

¿El feriado es irrenunciable?

La Semana Santa no está considerada como un feriado irrenunciable en la ley, por lo que el comercio y los servicios básicos deben abrir sus puertas. En 2024 se empujó la idea de decretar el Viernes Santo como un festivo irrenunciables, para que los trabajadores católicos se sumen a sus actividades religiosas y el resto obtenga un día adicional de descanso. La idea, que era rechazada por los gremios del comercio chileno, no prosperó. Este año tampoco se ha considerado cambiar el estatus de esta jornada, aunque la iglesia ha insistido en que los empleadores deben considerarla para sus trabajadores. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha llamado a sus feligreses a participar de las actividades que tienen programadas las parroquias de todo el país y ha emplazado al empresariado a que asegure la entrega del tiempo necesario a sus empleados. “Hacemos un llamado a garantizar los tiempos necesarios, para que las trabajadoras y trabajadores puedan participar en las celebraciones de estos días, en particular Viernes y Sábado Santo, favoreciendo un clima de recogimiento y descanso familiar”, ha expresado la organización en un comunicado.

La normativa contempla los días 1 de mayo (Día del Trabajador), 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias y las Glorias del Ejército), 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo) de cada año. Estas jornadas son libres para gran parte de los trabajadores del país, incluyendo a quienes trabajan en comercios esenciales como supermercados y farmacias. Quienes necesiten adquirir productos básicos durante esos días deberán ir a negocios atendidos por sus propios dueños o boticas que abren sus puertas de acuerdo a un turno.

Otros fines de semana largo de 2026

La Semana Santa es el primero de los seis fines de semana largo que considera el calendario de 2026. El resto de los puentes festivos son el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador); el lunes 29 de junio (San Pedro y San Pablo); el viernes 18 de septiembre (Fiestas Patrias); el lunes 12 de octubre (Encuentro de Dos Mundos); y el viernes 25 de diciembre (Navidad). A ellos se suman algunos días que los trabajadores pueden gestionar de manera particular con su empleador para fijar un puente libre —conocido también como día sándwich— cuando, por ejemplo, un día feriado religioso cae un jueves o un martes.