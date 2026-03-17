Las incógnitas de las 48 horas transcurridas entre una cita y el homicidio de un hombre en El Puerto de Santa María

Lo que ocurrió en el interior del piso de la calle Doctor Daniel Ortega, 11 de El Puerto de Santa María entre el alba del domingo 22 de febrero y algún momento del martes 24 es, parcialmente, una macabra incógnita aún por resolver. Lo único claro, como resume el jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Cádiz, Daniel Rodríguez, es que un gaditano “normal y corriente” entró por su propia voluntad tras quedar con una mujer y “salió sin vida”. Su cadáver apareció calcinado un día después, en el interior del coche de su propiedad, en un camino a las afueras de la localidad. Y este pasado lunes las dos personas que pasaron las últimas horas con él han acabado detenidas, acusadas de secuestrarle, obligarle a hacer más de 5.000 euros en transferencias y, finalmente, matarle.

“Es una investigación extraña”, ha reconocido Rodríguez, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la comisaría de Cádiz, en la que se han explicado los primeros detalles conocidos de un caso que ha generado una importante expectación en la ciudad, desde que, a finales de febrero, se confirmó el hallazgo del cadáver. La víctima era un vecino de la capital de 48 años, funcionario de la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz, sin antecedentes de problemas o de haber desaparecido antes. Los dos detenidos, acusados de su secuestro y muerte, son Isaías M. y Marina S., de unos 40 años, y con un extenso rosario de antecedentes policiales por delitos contra las personas y el patrimonio.

La Policía aún indaga de qué y desde cuándo se conocía a la víctima y a Marina y por qué se incorporó Isaias a posteriori. Lo único claro es que, pasadas las 5 de la mañana del 22 de febrero, el hombre decidió ir a la vivienda en El Puerto, tras salir de fiesta la noche del sábado de Carnaval en Cádiz con unos amigos que no tenían constancia de ese último movimiento. Los investigadores tienen claro que el gaditano fue de forma voluntaria a la cita con Marina y estuvo en el interior de su casa con ese consentimiento hasta, aproximadamente, las 20.00 de ese mismo domingo 22 de febrero. Posteriormente, todo se torció, y se convirtió en una detención ilegal, pese a que la víctima llegó a enviar un audio horas después a un familiar en el que manifestaba estar bien y en el que explicaba que ya tendrían noticias suyas.

Calle en la que se encuentra la vivienda en la que se sospecha que fue retenido el hombre fallecido. Roman Rios (EFE)

La Policía sospecha que ese mensaje, que les despistó en la línea de investigación, estaba hecho bajo coacciones. Sobre todo porque en esas horas el funcionario ya había comenzado a realizar extraños movimientos bancarios en favor de los dos detenidos, Marina e Isaías, vecino de esta. En total, la Policía de la UDEV de Cádiz y El Puerto-Puerto Real tiene documentados más de 5.000 euros en movimientos. Estos fueron realizados entre el día 22 y el 23 de febrero en cantidades de entre 1.000 y 500 euros. Se sumó hasta un intento de obtener un crédito personal.

Fue el hermano de la víctima el que denunció su desaparición el 24 de febrero. La alerta puso en marcha a un operativo en el que, a lo largo de estas tres semanas, han participado hasta 70 agentes, la mayoría de las comisarías de Cádiz y El Puerto-Puerto Real, como ha especificado el comisario provincial accidental, Francisco Vidal. Al poco de comenzar sus pesquisas, los ya detenidos aparecieron en el radar de los agentes, al figurar como beneficiarios de esas transferencias. Pero su condición de meros testigos viró a investigados, después de que ambos incurriesen en contradicciones al tomarles declaración. “Nos ofrecieron dudas serias en función al relato que cada uno cuenta”, detalla Rodríguez.

Por ahora, la Policía desconoce cómo y por qué le quitaron la vida a la víctima. Los agentes trabajan con la hipótesis de que, tras ser coaccionado bajo amenazas y violencia en el interior de la casa para realizar esas transferencias, el hombre intentase huir y acabasen por quitarle la vida. En los dos registros realizados ayer —en la vivienda de Marina y la contigua de Isaias—, la Policía judicial recabó nuevos “vestigios” que el jefe de la Brigada de la Policía Científica de Puerto Real, Pedro Barrera espera que ayuden a aclarar las circunstancias de la muerte. Los agentes también investigan si las armas y el machete encontrados en la casa de Isaías podrían tener algún tipo de relación con la muerte.

El estado en el que quedó el cadáver tras el incendio provocado en el coche de la víctima —un Kia Río de color rojo— no ha aportado por ahora pistas de la causa del fallecimiento. Aunque la Policía tiene claro que el hombre ya estaba muerto cuando acabó en el turismo. El cadáver apareció un día después de formalizarse la denuncia de desaparición, en la tarde del 25 de febrero, en el interior del vehículo, en la calle Pistacho, una zona de diseminado de viviendas a las afueras de El Puerto. Lo encontró un vecino de la zona, conocido como diseminado de la Hijuela del Tío Prieto, cuando el fuego ya se había consumido.

La detención de los dos sospechosos se produjo la mañana de este pasado lunes, tras un destacado despliegue policial en la calle Villa de Calpe. Más allá de las transferencias a su favor, Rodríguez asegura que tienen “evidencias de ellos en el lugar donde se produjeron los hechos”. Está previsto que los agentes tomen declaración a ambos a lo largo del día de hoy y que pasen mañana a disposición del Juzgado número 5 de El Puerto, encargado de dirigir la investigación.