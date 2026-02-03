Pruebo las mejores orejeras para combatir el frío

Estos modelos mantienen el calor en las orejas durante mucho tiempo y son bastante cómodas de llevar

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo BARTS Monique Orejeras para el frío YQXCC Orejeras para el frío Dwenarry Orejeras para el frío Lierys Orejeras para el frío Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Recomendación 7.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para aquellos que buscan comodidad Para los que hacen deporte al aire libre Para los que buscan unas orejeras grandes y llamativas Para los más discretos Por qué lo recomendamos Cómodas, versátiles, aislantes Distintos colores, tamaño grande, suaves al tacto Plegables, grandes, muy suaves Invisibles, adaptables, mantienen el calor Precio 24.94 € 13.99 € 14.99 € 14.99 €

Las mejores orejeras Nuestra experta ha elegido las BARTS Monique porque son muy cómodas, aíslan bien del frío y se adaptan perfectamente al tamaño de la cabeza y de las orejas.

¿Siempre que llega el invierno sufres problemas de oído ? Lo cierto es que el aire frío no suele ser amigo de los oídos, que sufren el descenso de las temperaturas padeciendo otitis u otras enfermedades tan propias de los meses otoñales e invernales.

Una solución muy práctica para protegerlos son las orejeras, que suelen contar con materiales aislantes y que mantienen el calor en las orejas de forma permanente. Las hay de muchos tipos: con diadema, que se ajustan a la oreja e, incluso, plegables.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Tengo los oídos sensibles por lo que es un accesorio fundamental para mí cuando llega el frío, sin embargo, no las uso con frecuencia porque no encuentro un modelo que me guste (estéticamente), que se ajuste bien a mis orejas y que me resulten cómodas. Todas las orejeras seleccionadas y utilizadas en esta comparativa están fabricadas con materiales que protegen muy bien del frío y mantienen el calor durante bastante tiempo.

Los cuatro modelos los he utilizado en Madrid, que no sufre un frío ‘polar’, no obstante, protegen muy bien del viento y de las bajas temperaturas a cualquier hora del día. Estas serían, para mí, las principales características que buscaría en unas orejeras para el frío:

Materiales: lo mejor es que sean de lana o de poliéster, que protegen bien del frío y mantienen el calor durante mucho tiempo.

Talla: es muy importante que se ajusten bien a la cabeza y a las orejas. Para ello, las tallas únicas suelen ser las más fiables.

Uso, ergonomía y ligereza: tienen que ser lo más cómodas posible. El diseño de diadema (si no aprieta) es el más recomendable porque hace que las orejeras se ajusten de forma más natural. También, que sean lo más ligeras posible es un punto a favor.

Limpieza: que se limpien fácilmente (aunque sea a mano).

Con diadema ajustable: BARTS Monique

Se recomienda lavar a mano.

Para quién es: para aquellos que buscan comodidad

Por qué lo recomendamos: estas orejeras para el frío son de diadema y de color gris o negro. En primer lugar, no hay que preocuparse por la talla, es única, por lo que se adaptan perfectamente a todos los tamaños de orejas y cabeza. En mi caso, la primera vez que me las puse me cubría perfectamente ambas orejas y, cuando se las di a mi pareja para que hiciera una primera prueba, me dijo exactamente lo mismo.

Otro punto a destacar es que la diadema se puede colocar de tres formas diferentes: sobre la cabeza, en la parte posterior o sobre el cuello. De las tres, la que resulta más cómoda es la clásica: con la diadema en la cabeza, ya que sujeta mucho mejor y no aprietan nada.

En cuanto a los materiales, están fabricadas con poliéster y tejido acrílico (un buen sustituto de la lana), por lo que retienen el calor a la perfección, aunque sin tener la sensación de no escuchar lo que ocurre a tu alrededor cuando las llevas puestas.

En los días de pruebas hizo bastante viento (frío) por lo que pude comprobar que las orejas se mantienen calientes todo el tiempo. Solo se pueden lavar a mano.

Sus puntos débiles: que la diadema se pueda ajustar en tres partes diferentes de la cabeza puede hacer que, con el tiempo, la propia diadema se afloje y no se ajuste correctamente.

Ficha técnica Material: poliéster y tejido acrílico. Talla: única. Peso: 9 gramos.

Muy suaves: YQXCC

Suaves, cómodas y cálidas.

Para quién es: para los que hacen deporte al aire libre.

Por qué lo recomendamos: este modelo de orejeras, de distintos colores, cuenta con una especie de diadema, no ajustable, que se coloca en la parte posterior de la cabeza. Se puede considerar talla única, aunque dependiendo del tamaño de la cabeza, el uso será más o menos satisfactorio.

Tienen un tamaño grande, por lo que para cabezas u orejas muy pequeñas puede que no se ajusten correctamente. En mi caso, se sujetaba bien y tapaba bien ambas orejas, no obstante, en algunos casos y si se llevan puestas mucho tiempo, resultan molestas de llevar (en la parte de la cabeza).

Lo más recomendable para evitar molestias es recolocarlas de vez en cuando. Si se utilizan para hacer deporte al aire libre (correr o salir en bicicleta) cumplen las expectativas y no se mueven, aunque vayas a mayor velocidad.

Están hechas de tejido acrílico, son muy suaves al tacto, y son algo más finas que el modelo anterior, aunque retienen bien el calor en días no demasiado fríos. En cuanto a la limpieza, las lavé a mano con agua templada y un poco de jabón.

Sus puntos débiles: la diadema puede resultar molesta si se llevan puestas durante mucho tiempo.

Ficha técnica Material: tejido acrílico. Talla: única. Peso: 27 gramos.

Plegables: Dwenarry

Cortesía de Amazon.

Para quién es: para los que buscan unas orejeras grandes y llamativas

Por qué lo recomendamos: disponibles en distintos colores y diseños, estas orejeras de diadema son plegables, por lo que se pueden meter en el bolso o en la mochila sin que apenas ocupen espacio. La talla es única, pero se ajusta bastante bien a la cabeza (la diadema tiene un diámetro aproximado de 14 centímetros).

En el momento en las que las utilicé hacía bastante frío en Madrid y durante el tiempo que las llevé puestas en la calle me parecieron cómodas, no aprietan, muy suaves y que retienen bastante el calor. Al principio pensaba que, al cubrir toda la oreja, me iba a resultar incómodo para escuchar a los demás o que me iban a aprisionar las orejas demasiado, pero el material es bastante suave y se ajustan lo suficiente sin presionar en ninguna parte. Eso sí, si fuera no hace demasiado frío resultan un poco incómodas de llevar porque proporcionan bastante calor.

Sus puntos débiles: si no te gustan las orejeras muy grandes o llamativas, no es tu modelo.

Ficha técnica Material: pelo sintético. Talla: única.

Invisibles: Lierys

Muy fáciles de guardar.

Para quién es: para los más discretos.

Por qué lo recomendamos: la peculiaridad de estas orejeras es que se adaptan y ajustan a las orejas, es decir, gracias a una especie de cierre hermético no se necesita una diadema para sujetarlas. Esto hace que sean muy ligeras y apenas se vea que las llevas puestas (se disimulan muy bien si tienes el pelo largo).

Están disponibles en tres tallas (S, M y L): la más pequeña es para orejas de hasta 6 centímetros, la mediana de entre 6 y 7 centímetros y la grande para orejas a partir de 7 centímetros.

En mi caso pedí la talla pequeña (mis orejas miden 5,5 centímetros) y acerté: las orejeras se ajustan bien, aunque durante las pruebas resultaron algo molestas ya que aprietan cuando llevas un rato con ellas.

En cuanto a la protección contra el frío, están fabricadas con poliéster (polar) que mantiene el calor incluso con bajas temperaturas.

Sus puntos débiles: es importante elegir bien la talla. Para largos periodos, resultan un poco molestas.

Ficha técnica Material: poliéster. Talla: S, M y L.

Otras orejeras para el frío interesantes:

Si estás buscando unas orejeras llamativas: ZLYC están recubiertas de ‘pelo’, lo que resultan muy llamativas estéticamente.

Cortesía de Amazon.

Si estás buscando unas que cubran toda la oreja: Brook + Bay están disponibles en distintos colores, cuentan con diadema y ocupan toda la oreja por completo.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes sobre las orejeras

¿De qué materiales están hechas?

Pueden fabricarse con lana o tejidos sintéticos térmicos, forro polar, piel sintética o natural o materiales impermeables o cortavientos.

¿Son ajustables?

La mayoría cuenta con bandas flexibles o ajustables para adaptarse a distintos tamaños de cabeza, tanto en adultos como en niños.

¿Se pueden usar con cascos o gorros?

Sí, existen modelos compactos o plegables que pueden usarse bajo cascos (bicicleta, moto) o combinados con gorros y capuchas.

¿A partir de qué temperatura se recomiendan?

Se recomiendan cuando la temperatura es baja, hay viento fuerte o sensación térmica reducida, incluso por debajo de 10 °C, según la sensibilidad de cada persona.

