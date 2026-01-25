He probado los mejores dispositivos para tonificar el rostro, y estos son los que recomiendo

Provistos de distintas tecnologías que llevan los tratamientos profesionales a casa, fomentan la producción de colágeno en la piel, reduciendo las señales de la edad

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo TRIA Laser Tria Smoothbeauty CURRENTBODY Tratamiento RF y Microneedling ZIIP Dispositivo facial inteligente de microcorriente FAQ Máscara facial led Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Personas que busquen el tratamiento más efectivo y tengan cierta tolerancia al dolor Quien busque un tratamiento intensivo con resultados visibles desde el primer mes y vaya a ser muy constante durante las primeras semanas Personas que vayan a ser muy constantes y busquen un modelo fácil de usar Quienes busquen un tratamiento en el que no tengan que invertir mucho tiempo ni esfuerzos: basta con ponerse la máscara y relajarse Por qué lo recomendamos Resultados, facilidad de uso, ergonomía Instrucciones claras, buen funcionamiento, facilidad de uso Resultados inmediatos, personalización, vídeos paso a paso Comodidad, facilidad de uso, resultados Precio 659.99 € 399.99 € 399 € 707.27 €

El mejor tonificador facial El tratamiento más efectivo entre todos los probados es, para nuestra experta, el láser Tria Smoothbeauty, que suaviza la piel del rostro, hace que esté más tersa y reduce las líneas de expresión.

Tener un rostro tonificado, sin arrugas e imperfecciones es la preocupación de muchas personas. Amimisma me gusta mirarme al espejo y verme bien. Así que habitualmente he recurrido a centros de estética para hacerme algunos tratamientos no invasivos para exfoliar mi piel, limpiarla o hidratarla. Y tampoco me resisto a probar dispositivos de estética que llevan al hogar todo tipo de tratamientos profesionales de estética.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Durante muchos meses he probado más de una veintena de dispositivos de tonificación facial de varios tipos: dispositivos de microcorrientes , radiofrecuencia facial , máscaras LED … Y de toda esa experiencia he elegido el dispositivo más completo y que mejores resultados me ha dado de cada uno de ellos.

Es importante decir que todas estas tecnologías (también el láser) son complementarias, es decir, usar uno de estos dispositivos no implica dejar de usar los demás; y, de hecho, en las semanas que los he utilizado todos juntos es cuando mejores resultados he notado a nivel global. En realidad, todos son formas diferentes de promover la formación de colágeno de la piel; la sustancia que da fuerza, elasticidad e hidratación a la piel, manteniendo su estructura firme y tersa, y ayudando a reducir la apariencia de arrugas y flacidez, promover la cicatrización de heridas y proteger la piel contra factores externos.

Por eso, por un lado, durante meses los he utilizado por separado comprobando los resultados de cada uno y, durante las últimas cuatro semanas, los he combinado todo: láser todas las noches tras lavarme el rostro; radiofrecuencia un día al mes; microcorrientes un par de mañanas a la semana; y máscara LED todas las noches antes de dormir.

Aunque son dispositivos diferentes, en todos he valorado unos aspectos similares, que son los mismos que había seguido en cada una de las comparativas de dispositivos con distintas tecnologías de tonificación facial.

Eficacia del tratamiento. Si hay resultados visibles en cuanto a firmeza, luminosidad o textura con su uso regular, si se mantienen a lo largo del tiempo o son temporales, la frecuencia de uso necesaria…

Tecnología . El tipo de tecnología que emplea, frecuencia y modo de uso, tiempo para ver resultados, etcétera.

Experiencia de uso . El diseño y la ergonomía, la facilidad de uso y la necesidad de consultar las instrucciones continuamente, la sensación en la piel y la necesidad de usar geles conductores.

Mantenimiento . Todo lo relacionado con cómo se limpia y el tipo de materiales empleados para su construcción.

Seguridad . ¿Tiene aprobación de organismos como la FDA, CE o equivalentes? ¿Informa sobre quién no debe usarlo (embarazo, marcapasos, enfermedades dérmicas)? ¿Hay riesgos en su uso?

Otros. El uso de una app con programas, rutinas o alertas, la posibilidad de elegir intensidad, duración o zonas, compatibilidad con otros tratamientos…

El tratamiento más efectivo: Tria Smoothbeauty

Láser de rejuvenecimiento cutáneo Tria SmoothBeauty™. Cortesía de Tria Laser

Para quién es: personas que busquen el tratamiento más efectivo y tengan cierta tolerancia al dolor.

Por qué lo recomendamos: es el tratamiento con el que mayores cambios he notado en la piel del rostro: está más terso, suave y tonificado que con ningún otro dispositivo. Pero para ello tuve que superar unas primeras semanas ‘difíciles’. El dispositivo emplea tecnología de rejuvenecimiento láser fraccional —autorizada por la FDA— que penetra profundamente en la piel para estimular la renovación natural del colágeno, suavizando las líneas finas y las arrugas. ¿Esto qué supone? Que los primeros días me dolía un montón usarlo, y eso que empecé por el nivel 1; el más bajo.

Es sencillísimo de utilizar: se enciende y, desde el mismo botón, selecciona el nivel. Tiene memoria, así que la siguiente vez no hace falta que vuelvas a elegirlo a menos que quieras cambiarlo. Luego, lo vas pasando por el rostro dividiéndolo en cuatro zonas: cada vez que tienes que cambiar, escuchas un pitido. Y al terminar, aplicas un gel frío que te calma, porque la piel se queda enrojecida. La idea era empezar con el nivel 2 la segunda semana, pero yo lo intenté y me resultó tan doloroso que no lo aguantaba. Por recomendación de la marca empecé a usar el gel antes del láser, y el cambio fue brutal. Pude ir aumentando la potencia —también para que fuera más efectivo— y a las cuatro semanas llegué por fin al nivel 3. Estoy actualmente en la séptima semana de las ocho que dura el tratamiento; luego descansaré las cuatro semanas recomendadas y, a partir de ahí, se puede repetir el proceso.

Sus puntos débiles: es bastante doloroso. Además, hay que tener cuidado de no aplicar demasiado gel antes del láser, porque se llena la apertura por donde sale la luz y no funciona bien.

Ficha técnica Tecnología: láser diodo, fraccional, no ablativo; longitud de onda de 1440 nm Niveles: 3 niveles regulables Otros: batería recargable, soporte para carga, certificaciones CE y FDA

Dos en uno: CurrentBody Tratamiento RF y Microneedling

Tratamiento RF y Microneedling de CURRENTBODY. Cortesía de CURRENTBODY.

Para quién es: quien busque un tratamiento intensivo con resultados visibles desde el primer mes y vaya a ser muy constante durante las primeras semanas.

Por qué lo recomendamos: este pack combina por un lado un dispositivo de rafiofrecuencia, que calienta la piel a 43°C para lograr una potente renovación del colágeno; y, por otro, el tratamiento de microneedling con parches con microagujas que pinchan la piel para estimular esta proteína. Todo me llegó en un pack con los recambios suficientes para el tratamiento de 8 semanas; a partir de ahí, he continuado utilizando solo la radiofrecuencia.

Para notar resultados con este dispositivo las instrucciones son claras: hay que usarlo una vez por semana durante 8 semanas, y después se puede espaciar y hacerlo una vez cada mes o dos meses. Antes de cada sesión, limpié a fondo la piel con un limpiador suave. A continuación, me colocaba los parches de microneedling en los ojos y en la frente, y los dejaba ahí mientras hacía la cena para los niños y hacíamos toda la rutina nocturna, hasta llegado el momento de irme a la cama que me los quitaba para proceder con la radiofrecuencia. Ponerse los parches no duele; solo molesta un poco al apretarlos con la piel. quitarlos sí es muy doloroso, sobre todo cuando te excedes de las 2 horas de uso. Para la radiofrecuencia, apliqué una capa generosa del gel conductor de CurrentBody. Los primeros días usé el nivel de intensidad más bajo y a las 4 semanas ya el más alto. Se nota un calor sutil, que no molesta, y tardo en cubrir todo el rostro unos 5 minutos.

Los resultados tras las primeras semanas fueron evidentes: mayor firmeza, poros más cerrados y piel más uniforme, luminosidad y textura más suave. Tras los dos primeros meses, ahora utilizo la radiofrecuencia 1 vez al mes y los resultados se están manteniendo bastante bien.

Sus puntos débiles: echo en falta una app de seguimiento que me ayude a llevar el control de las sesiones como sí tienen otros dispositivos de radiofrecuencia.

Ficha técnica Tecnología: doble función: Radiofrecuencia (RF) multipolar de 1 MHz + Microneedling automático (sistema motorizado con micro agujas de acero quirúrgico), profundidad regulable hasta 1 mm Temperatura RF: hasta 42 grados Modos: 3 niveles de intensidad en RF y 2 niveles de profundidad de microneedling Duración de la sesión: mínimo 2 horas con los parches; 10 minutos RF Zonas tratables: rostro, cuello, escote Otros: estuche de transporte, sensor térmico para evitar sobrecalentamiento, apagado automático tras 20 minutos, certificaciones CE y FDA

Tratamientos con microcorrientes: Ziip Halo Microcurrent Device

Dispositivo de belleza antienvejecimiento Ziip Halo. Cortesía de El Corte Inglés

Para quién es: personas que vayan a ser muy constantes y busquen un modelo fácil de usar.

Por qué lo recomendamos: combina dos tecnologías diferentes, microcorrientes y nanocorrientes, para tonificar, iluminar y mejorar la textura de la piel. Cuando empecé con las pruebas, hace más de un año, lo utilicé durante 1 mes 3 veces por semana y, a partir de ahí, la uso 1 o 2 veces por las mañanas para mantener los resultados. Para hacerlo tengo que aplicarme un gel conductor (en mi caso, el de la propia marca) y luego ir recorriendo el rostro y el cuello, evitando la cuenca de los ojos y la zona de la tiroides. En general es muy fácil de usar gracias a su app, que incluye 7 tratamientos faciales completos distintos cada uno enfocado en una necesidad especifica (lifting inmediato, reducir imperfecciones, tonificar…); y 6 tratamientos más de muy corta duración para un área concreta de la cara (labios, contorno del rostro, papada, cejas…). Cada uno de estos tratamientos incluye vídeos paso a paso donde se muestra la técnica, la presión y el ritmo al que debes deslizar el dispositivo por el rostro.

También hay rutinas completas que combinan varias funciones en una sola sesión, y es lo que usé sobre todo durante el primer mes: un plan de 30 días para mejorar el estado general de la piel. Tengo que decir que desde la primera semana ya noté muchísima luminosidad en el rostro, y al mes mayor tonificación en la zona de la mandíbula y empezaron a difuminarse un poco las arruguitas del contorno de ojos.

Sus puntos débiles: su precio es elevado, y es imprescindible utilizar la app para sacarle el máximo partido.

Ficha técnica Colores: blanco perlado con detalles cromados Material: ABS, policarbonato (PC), acero inoxidable médico en electrodos Otros: rostro y cuello, tecnología dual (microcorrientes + nanocorrientes), sincronización vía app ZIIP Beauty, rutinas guiadas por vídeo, múltiples programas personalizados, batería recargable (cable USB incluido), aprobado por dermatólogos

Tratamiento manos libres: FAQ 202

Máscara facial led de FAQ. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes busquen un tratamiento en el que no tengan que invertir mucho tiempo ni esfuerzos: basta con ponerse la máscara y relajarse.

Por qué lo recomendamos: las máscaras LED utilizan una tecnología desarrollada por la NASA: emplean la fototerapia de luz LED en diferentes longitudes de onda para tratar afecciones cutáneas comunes. Así, son ideales para reafirmar la piel, tonificar los músculos faciales, favorecer la cicatrización, tratar el acné… De entre todas las que he probado la que más me gusta es la de FAQ (marca de Foreo), muy ligera y muy cómoda, que se adapta genial a mi cara alargada. La probé durante unas semanas y, actualmente, la que uso en mis rutinas diarias es otra (la de Current Body).

Dicho esto, para usarla tuve que instalar una app (FAQ Swiss) que incluye muchísima información para aprender sobre los distintos tipos de luz LED (ofrece 8 distintos) y sus aplicaciones, y desde ella se puede elegir cuál utilizar para el tratamiento, la intensidad y la duración. Esa información ‘pasará’ a la máscara, y así se puede usar sin depender del móvil. Es lo que más cómodo me ha resultado personalmente. No es la única opción, ya que la app también incluye distintos programas en función del objetivo, aunque solo se pueden usar tres (el resto son de pago). Mi favorito ha sido el antiedad, que combina las luces rojo, morado y naranja durante 15 minutos.

Antes de cada tratamiento siempre apliqué una prebase, FAQ P1 Manuka Honey Conductive Primer, y los beneficios los noté desde la primera aplicación, sobre todo lo que tiene que ver con la luminosidad a la mañana siguiente.

Sus puntos débiles: la batería no dura demasiado y tengo que cargarla 2 o 3 veces al mes.

Ficha técnica Material: silicona flexible Otros: 8 longitudes de onda LED, 600 puntos de luz, incluye spray limpiador, control por app, inalámbrica

Otros modelos de tonificadores faciales interesantes

Si estás buscando un tonificador para el cuello FaceCare Face&Neck Pro tiene forma curvada para adaptarse mejor a la zona y emplea distintas tecnologías: luz LED roja, azul y verde, 5 niveles de EMS, vibración y calor.

Si estás buscando un tonificador que ayude a relajarse Entre sus múltiples funciones, TheraFace PRO incorpora una de masaje por percusión que relaja los músculos y alivia los dolores de la mandíbula.

Preguntas frecuentes sobre estos tonificadores faciales

¿Realmente funcionan estos dispositivos?

Depende de la tecnología y de las expectativas tienen unos resultados mejores o peores. También depende mucho de la constancia. Las microcorrientes producen efecto tensor y mejoran la circulación, la radiofrecuencia estimulan el colágeno, la luz LED mejora la luminosidad y el láser mejora la textura fina y las líneas.

¿Son seguros para todo tipo de piel?

En general sí, aunque siempre conviene consultar los manuales y, si hay dudas, a un médico.

¿Duelen o producen molestias?

Las microcorrientes producen pequeños cosquilleos o pinchazos, especialmente cerca del cuero cabelludo; mientras con la RF la sensación es de calor y el láser da sensación de pinchazo. El LED ni duele ni quema.

¿Cuánto tiempo se tarda en ver resultados?

Depende del tratamiento, pero empiezan a ser perceptibles desde las 3-4 semanas.

¿Se pueden combinar varias tecnologías?

Sí, pero con orden y prudencia. Por ejemplo: LED + microcorrientes suele ser seguro; RF y láser mejor alternarlas y no usarlas el mismo día en zonas irritadas. No combinar dispositivos si la piel está roja o sensibilizada.

¿A partir de qué edad se recomiendan?

Habitualmente a partir de los 25–30 años, cuando empiezan a bajar colágeno y elasticidad. No se recomiendan para menores de edad salvo indicación profesional.

¿Pueden causar efectos secundarios?

Los más frecuentes: enrojecimiento, calor residual, ligera inflamación. Los menos comunes: quemaduras leves (RF), irritación severa (láser) o dolor muscular (microcorrientes). Si duran más de 24–48 horas, debe suspenderse el uso.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.