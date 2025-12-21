He probado varias copas menstruales y este es el modelo que más me ha gustado

Pongo a prueba seis modelos de copas menstruales para todo tipo de mujeres y estilos de vida

La mejor copa menstrual El ganador es el modelo de Eureka! Cup por su diseño ergonómico, sus posibilidades de vaciado sin extraerla de la vagina y su tiempo de uso.

Hace ya más de seis años decidí dejar de usar tampones y compresas durante mi menstruación y pasé a usar la copa menstrual. Fueron varias las razones que me llevaron a hacerlo: ahorro de dinero, comodidad y menor contaminación; y la verdad que no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Desde entonces he probado varias copas menstruales diferentes, ya que suelo cambiar de modelo cada cierto tiempo para comprobar cuál es el más cómodo de utilizar. En esta comparativa he podido poner a prueba varias copas con diferentes características para descubrir cuál es la que mejor se adapta a mis necesidades.

Cómo hemos elegido y probado los productos

He dedicado un total de dos meses para poder realizar esta comparativa, lo que se traduce en dos ciclos menstruales. Yo utilizo el modelo de copa más pequeño ya que no he sido madre; además mis sangrados no suelen ser muy abundantes y duran una media de 3-4 días, porque tomo pastillas anticonceptivas. Y para comprobar las funcionalidades de los modelos que participan en esta comparativa, he ido alternando dos modelos en cada menstruación durante los primeros días de sangrado. Además, a la hora de analizarlas y valorarlas he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Su diseño. Todas están fabricadas con silicona de grado médico, pero se diferencian en cuanto a flexibilidad, tirador para su extracción… y también hay diferencias en su forma.

Facilidad de uso. ¿Cómo colocar la copa menstrual? Derivada en la mayoría de las ocasiones de su diseño, pero también en función de si incorpora determinados accesorios como un aplicador.

Accesorios. Lo más común es que vengan con algún tipo de bolsita de tela o algodón para guardarlas, aunque cada vez es más fácil encontrarlas con fundas de plástico o silicona para almacenarlas y trasladarlas con seguridad. Incluso hay modelos con complementos para higienizarlas.

Otros. En esta variable se incluye desde la posibilidad de plegarlas hasta las garantías de devolución, los distintos tamaños disponibles…

Con función de vaciado: Eureka! Cup

Copa menstrual de Eureka! Cup. AMAZON

Para quién es: quien busque una copa menstrual que pueda vaciarse sin sacarse de la vagina.

Por qué la hemos elegido: la razón principal que me llevó a escoger esta copa es su función de vaciado, que es la característica que la diferencia del resto de modelos que participan en la comparativa. Su diseño incluye un tubo retráctil que permite vaciar el contenido de la copa sin necesidad de sacarla de la vagina, lo que la convierte en una opción mucho más cómoda, sobre todo para usar en baños públicos o en momentos en los que extraerla puede ser incómodo. Al principio pensé que al tener el tubo iba a ser más difícil colocarla de manera correcta, pero se adapta bien al interior del cuerpo y cuando se quiere vaciar tan sólo hay que tirar suavemente del tubo para que quede hacia abajo y pueda salir la sangre. Una vez vaciada, hay que volver a colocar el tubo para arriba. Es verdad que si es la primera vez que se utiliza una copa menstrual puede resultar más compleja de colocar que otros modelos más simples, pero yo que llevo ya bastantes años usando estos productos creo que es una opción perfecta.

Está fabricada en silicona médica hipoalergénica y tiene bastante capacidad, ya que puede usarse hasta durante 12 horas sin problemas de fugas. Yo escogí el tamaño M, que es el mediano y el que está pensado para la mayoría de mujeres que todavía no han sido madres, y se adaptó perfectamente a mi cuerpo. La utilicé durante los cuatro días de mi periodo y me resultó ideal sobre todo a la hora de vaciarla cuando estaba fuera de casa. Para limpiarla tan sólo hay que extraerla completamente de la vagina y lavarla con agua bajo el grifo o en la ducha.

Sus puntos débiles: no incluye bolsa para almacenarla ni ningún tipo de accesorio como un esterilizador.

Ficha técnica Material: silicona hipoalergénica de grado médico. Tamaños: S, M/L y XL. Tiempo de uso: hasta 12 horas. Otros: tubo para vaciado, hasta 10 años de uso…

Con dos opciones según el flujo: BE INFINIT

Copa menstrual de BE INFINIT. AMAZON

Para quién es: pensada para aquellas mujeres que buscan una copa que se adapte a su flujo y estilo de vida.

Por qué la hemos elegido: este modelo me llamó la atención porque nunca había visto una copa menstrual con dos opciones de diseño en función del estilo de vida de las usuarias. Normalmente la mayoría de copas tienen diferentes opciones de tamaño para adaptarse sobre todo a la fisionomía de mujeres que han sido madres o que tiene afectado el suelo pélvico y de aquellas que no lo han sido. Sin embargo, la copa menstrual Be Infinit dispone de dos opciones: la anatómica, de color morado, y que se caracteriza por tener un diseño ergonómico que se adapta cómodamente al cuerpo, y que resulta ideal para personas con flujos leves o moderados; y la confort, en color rosa, que dispone de un sistema antifugas y una mayor firmeza. Esto quiere decir que está pensada tanto para personas que tienen una mayor cantidad de flujo, como para aquellas que tienen una vida muy activa o que practican algún deporte de impacto.

Yo escogí el modelo anatómico, ya que no tengo demasiado flujo y porque tampoco es que mi vida sea tan activa como para necesitar la copa especial. La experiencia de uso fue bastante buena, ya que es una copa cómoda de utilizar, suave al ponerla y al quitarla y que no suele tener fugas. También ofrece un máximo de uso de 12 horas, por lo que puede llevarse sin problemas cuando se está fuera de casa, pero para vaciarla sí hay que sacarla de la vagina, algo que para algunas mujeres puede ser complejo sobre todo si se está en un baño público. Además, otro de los puntos positivos de este modelo es que comprando uno vienen dos copas iguales, por lo que puede usarse durante más tiempo acompañadas de una bolsa de almacenamiento y de un esterilizador.

Sus puntos débiles: no tiene función de vaciado.

Ficha técnica Material: silicona hipoalergénica. Tamaños: S y L. Tiempo de uso: hasta 12 horas. Otros: dos modelos, bolsa y esterilizador.

Para mantener relaciones sexuales: Beepy Combo Cotton Candy

Copa menstrual pack de dos de Beppy, AMAZON

Para quién es: mujeres que busquen una copa menstrual cómoda y con la que se pueda tener relaciones sexuales.

Por qué la hemos elegido: a diferencia del resto de modelos que participan en la comparativa, esta es la única copa menstrual con la que se pueden tener relaciones sexuales. Esta es la razón que me llevó a querer comprobar sus prestaciones, ya que nunca había usado una copa que lo permitiera. Está fabricada en silicona de grado médico, con un tacto muy suave y fácil de moldear. Dispone de una pequeña asa que facilita considerablemente su extracción y que me resultó más cómoda que el típico palito que tienen otros modelos. Esta opción está diseñada en varias combinaciones de colores y con su compra es posible adquirir dos copas menstruales, que vienen acompañadas de un estuche de almacenaje.

Es muy fácil de colocar, pues se adapta perfectamente al cuerpo y tiene una talla única. Al principio pensé que al no tener un tallaje determinado para cada tipo de cuerpo quizás sería menos efectiva o se notaría, pero la realidad es que no se siente nada durante el tiempo que se lleva puesta, no tiene fugas y puede utilizarse alrededor de 10-12 horas sin problemas. A la hora de tener relaciones sexuales, recomiendo vaciarla previamente para evitar posibles derrames, pero la experiencia de uso es muy buena, ya que no se nota en ningún momento.

Sus puntos débiles: puede resultar un poco cara.

Ficha técnica Material: silicona de grado médico. Tamaños: talla única. Tiempo de uso: hasta 12 horas. Otros: dos modelos, bolsa y posibilidad de mantener relaciones sexuales.

Para mujeres con sensibilidad vaginal: PapayaCup

Copa de PapayaCup. AMAZON

Para quién es: mujeres que tengan sensibilidad vaginal y quieran una copa anatómica que se adapte bien.

Por qué la hemos elegido: la copa se nota suave al tacto, más flexible que otras que había tenido en el pasado. Según la marca, está hecha de silicona biocompatible, hipoalergénica, sin látex, y diseñada para ser cómoda incluso para personas con sensibilidad vaginal. Esto me pareció especialmente útil porque es una opción ideal para aquellas personas que tienen este tipo de problema y que no han podido pasar antes a la copa por ello.

Cuando me la puse por primera vez noté que, una vez colocada, apenas se notaba: no la sentía al caminar, sentarme o, incluso, en el gimnasio. Puede utilizarse durante 12 horas, lo que facilita olvidarte del cambio constante, sobre todo cuando se está fuera de casa. Además, extraerla es bastante fácil ya que cuenta con un ‘tallo’ que se agarra bien. Como complementos viene acompañada de una bolsa de transporte y un esterilizador y en su caja incluye un QR para aquellas mujeres que quieran aprender cómo colocarla, extraerla y sus cuidados.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

FICHA TÉCNICA Material: silicona biocompatible hipoalergénica. Tamaños: S Y L. Tiempo de uso: hasta 12 horas.

Hasta ocho horas de uso: INTIMINA lily cup

Copa de Intimina. AMAZON

Para quién es: quien busque una copa menstrual básica.

Por qué la hemos elegido: es un modelo bastante básico, con un diseño en forma de cono que termina en un palo para extraer la copa de la vagina. Está fabricada en silicona de grado médico hipoalergénica, es muy suave al tacto y bastante fácil de colocar, ya que se adapta cómodamente al interior del cuerpo. Está disponible en dos tallas, A y B, y yo escogí la A, ya que está destinada a mujeres que no han tenido partos vaginales y que no manchan demasiado flujo. Puede llevarse durante unas ocho horas, sin problemas de fugas.

Es bastante cómoda de llevar, ya que no se nota nada cuando está bien colocada pero sí que me resultó algo más incómoda a la hora de extraerla, ya que el palo a veces raspa un poco las paredes de la vagina.

Sus puntos débiles: molesta en la extracción.

Ficha técnica Material: silicona de grado médico. Tamaños: A y B. Tiempo de uso: hasta 8 horas.

22% de descuento, 6,65 euros.

Disponible en seis colores: Lunette Copa menstrual

Copa de Lunette. AMAZON

Para quién es: quien busque una copa básica.

Por qué la hemos elegido: esta copa de silicona es bastante sencilla, con un tacto suave pero firme que se coloca fácilmente en el interior de la vagina haciendo una pequeña doblez. Está disponible en dos tamaños, para personas con flujo ligero y otro para abundante, y es posible escoger entre seis colores diferentes.

Una vez colocada, la Lunette se adaptó bastante bien ya que apenas se nota y durante las horas de uso la copa me dio una sensación de seguridad, pues recogía bien el flujo, con capacidad suficiente para aguantar muchas horas sin necesidad de vaciarla. Viene acompañada de una pequeña bolsita para almacenarla.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

FICHA TÉCNICA Material: silicona de grado médico. Tamaños: 1 y 2. Tiempo de uso: hasta 12 horas.

Otros modelos de copas menstruales interesantes

Si buscas un modelo con esterilizador: la copa menstrual de YTYOMUR

Esterilizador De Vapor De Copa Menstrual de YTYOMUR.

Se caracteriza por contar con un esterilizador que utiliza vapor de agua para eliminar los gérmenes y bacterias de la copa. Para utilizarlo, tan sólo hay que añadir 5-10 ml de agua, enchufar la clavija de alimentación y pulsar el botón de inicio. Después de 3 minutos, la copa menstrual queda esterilizada. Además, este vaporizador viene acompañado de dos copas de silicona y sus correspondientes bolsas de transporte.

Si buscas un disco menstrual: la Ziggy Cup 2 de INTIMINA

Ziggy Cup 2 de INTIMINA.

Este producto tiene un diseño un tanto diferente a las demás copas menstruales, porque tiene forma de disco. Esto quiere decir que tiene una forma circular y mucho más pequeña, y que está pensada sobre todo para personas que tiene el cérvix alto.

Preguntas frecuentes sobre las copas menstruales

¿Qué es una copa menstrual?

Es un recipiente de silicona médica, látex o TPE que se introduce en la vagina para recoger el flujo menstrual. Es reutilizable y puede durar varios años.

¿Es segura de usar?

Sí, cuando se utiliza y esteriliza correctamente. Está hecha de materiales biocompatibles. Es importante vaciarla, lavarla y esterilizarla según las indicaciones del fabricante.

¿Cómo sé qué talla elegir?

Generalmente depende de: edad, si has tenido partos vaginales y tono del suelo pélvico. Las marcas suelen ofrecer guías de tallas. Si tienes dudas específicas, consulta a un profesional de salud.

¿Cómo se coloca?

El primer paso es esterilizarla antes del primer uso del ciclo. Después, doblarla (forma C, punch-down u otros pliegues), introducirla apuntando hacia el coxis, no hacia arriba y girarla suavemente para abrirla y crear el sello.

¿Duele usar una copa menstrual?

No debería doler. Si hay molestias, puede deberse a una talla inadecuada, mala colocación o el tallo demasiado largo (puede recortarse un poco).

¿Cuánto tiempo puedo llevarla puesta?

Generalmente entre 8 y 12 horas, dependiendo del flujo y de las indicaciones del fabricante. Es importante vaciarla regularmente.

