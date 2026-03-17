El seguimiento de la huelga general por un salario mínimo propio en Euskadi y Navarra afecta especialmente a la industria

Miles de personas se movilizan en las tres capitales vascas y en Pamplona en una jornada de paro que no logra paralizar la actividad socioeconómica, el transporte o la sanidad

La huelga general convocada este martes por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, con el apoyo de otras organizaciones, no ha conseguido paralizar completamente la actividad económica en el País Vasco y en Navarra, donde el seguimiento en el ámbito sociosanitario y en los servicios de transporte público ha sido desigual por el cumplimiento de los servicios mínimos decretados por el Gobierno. El motivo central de la movilización es la reivindicación de un salario mínimo interprofesional vasco de 1.500 euros anuales, por encima del vigente en 2026 en el resto de España, situado en 1.221 euros. Los convocantes, sin embargo, han asegurado que el efecto del paro ha sido “muy amplio” y ha ido en aumento a lo largo de la mañana.

ELA y LAB han realizado un primer balance satisfactorio de la respuesta que la ciudadanía ha dado a la convocatoria de huelga general. Han destacado la amplia incidencia que ha tenido en el sector industrial, especialmente en Gipuzkoa, donde numerosas fábricas han tenido que parar la producción. A primera hora de la mañana, la actividad en los polígonos industriales ha sido inferior a la que se registra un día normal. Así ha ocurrido en grandes factorías como CAF, Irizar, Fagor Electrónica, Orona, Ampo, Corrugados o Cementos Lemona. En cambio, dos grandes empresas como Mercedes y Michelín, ambas en Álava, no han notado las consecuencias de la huelga, ha reseñado sus responsables.

Los comercios han abierto en las tres capitales vascas con normalidad, pero la actuación de los piquetes ha conseguido que a lo largo de la mañana fueran cerrándose numerosos establecimientos. En la Gran Vía de Bilbao, una arteria de alta actividad comercial, se han producido varios destrozos en tiendas de ropa a cargo de los sindicalistas y al mediodía prácticamente todas las tiendas y bancos permanecían cerrados.

La huelga no ha impedido que el Gobierno vasco se reuniera, como es costumbre, todos los martes. Su portavoz, María Ubarretxena ha comparecido junto a tres miembros del gabinete presidido por Pradales y ha manifestado que la vía para que Euskadi logre un salario mínimo propio es el diálogo social y no la “confrontación” y ha condenado los incidentes que se han producido.

En varios puntos de las carreteras vascas se han registrado afecciones por el corte, por ejemplo, del tráfico en la carretera N-I a la altura de Andoain, según ha informado LAB. También se han producido cortes en los accesos a la empresa alavesa Aernova y en el puerto de Bilbao a cargo de miembros del Movimiento Socialista de Euskal Herria (EHKS). Adif ha indicado que ha habido retrasos en el tren de Cercanías en Gipuzkoa y en el servicio que hace el trayecto Bilbao-Miranda de Ebro (Burgos), mientras que Euskotren ha cumplido los servicios mínimos del 30%. El principal aeropuerto vasco, en Loiu (Bizkaia), ha operado con normalidad. También ha funcionado sin problemas el transporte público en Bizkaia. Y Metro Bilbao ha ofrecido el 62% de los servicios de un día laborable, por encima de los servicios mínimos que estaban fijados.

En el ámbito educativo, los promotores del paro han cifrado el seguimiento en un 80% en la educación pública en guarderías y por encima del 60% entre el profesorado. Los campus de la EHU (la universidad pública vasca) han parado siguiendo el paro académico que había impulsado el consejo de estudiantes para todo el día.

Vista de la manifestación celebrada este martes en San Sebastián por un salario mínimo vasco. Javier Hernández

ELA y LAB se han felicitado de la repercusión que su movilización está teniendo en la administración pública. El paro está siendo “casi total en decenas de ayuntamientos”, y “muy importante” en San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Los sindicatos han criticado que en la sanidad y en centros de bienestar social “se ha negado el derecho de huelga a miles de personas, una vez más, a través de los servicios mínimos”.

Al mediodía, varias columnas de personas se han manifestado en las tres capitales vascas y en Pamplona, y volverán a marchar por la tarde para cerrar esta jornada en la que reclaman un salario mínimo propio vasco y navarro. Al iniciarse la protesta en Bilbao, el secretario general de ELA, Mitxel Lakunza, ha declarado a los medios informativos que “los Gobiernos de [María] Chivite y de [Imanol] Pradales tienen que rectificar”, porque “es injustificable que tengan una posición contraria al salario mínimo interprofesional. Es una decisión que va en contra el propio autogobierno”, ha afirmado en compañía del máximo representante de LAB, Igor Arroyo, quien ha opinado que la huelga general está siendo ”un total éxito".