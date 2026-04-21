Una climatización más duradera, clave para el consumo responsable

En un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental y el coste energético, LG refuerza su apuesta por alargar la vida útil de los equipos de aire acondicionado y ofrece garantía de por vida en componentes clave.

El tiempo de vida de un electrodoméstico ha pasado de ser una cualidad más para valorar la compra a estar en el centro del debate sobre el consumo responsable. En el contexto de la preocupación medioambiental y el encarecimiento de la energía, los consumidores valoran más la durabilidad de aquello que compran, el rendimiento energético que proponen y su impacto a largo plazo. Con esa idea clara, LG plantea una solución sencilla: el producto más duradero es también el más sostenible.

Esta premisa guía la estrategia de la compañía en el ámbito de la climatización doméstica, donde ha decidido reforzar uno de los elementos clave de sus equipos: el compresor. Se trata del corazón del aire acondicionado, responsable de su funcionamiento y, en gran medida, de su longevidad. Por ello, LG ha optado por ofrecer una garantía de por vida en el compresor Dual Inverter de sus equipos de aire acondicionado, una propuesta que busca trasladar confianza al consumidor y, al mismo tiempo, subraya su compromiso con la reducción de residuos.

Esta iniciativa está en línea con el impulso de una compañía que acumula seis décadas de experiencia en la fabricación de sistemas de aire acondicionado y más de 30 años de presencia en España. A lo largo de este tiempo, ha centrado buena parte de su desarrollo tecnológico en mejorar la eficiencia energética y alargar la vida útil de los productos. También en el desarrollo tecnológico de sus productos, para conseguir electrodomésticos más duraderos y eficientes. En el caso concreto de sus productos de climatización, el compresor Dual Inverter introduce una nueva tecnología: un sistema de doble rotor que reduce la fricción interna. Este diseño no solo mejora la eficiencia del equipo, sino que también disminuye el desgaste mecánico, uno de los factores que más influyen en la vida útil del aparato. A ello se suma la incorporación de recubrimientos anticorrosión, como el denominado Gold Fin, pensado para proteger las unidades exteriores frente a condiciones adversas como la humedad, la salinidad o la contaminación.

Otra vía con la que LG apuesta por la durabilidad de sus productos se basa en la digitalización. A través de herramientas como Smart Diagnosis y la app ThinQ, el usuario puede identificar posibles incidencias de forma rápida y facilitar la intervención del servicio técnico. De esta manera, en muchas ocasiones es posible reducir tiempos de reparación y evitar sustituciones innecesarias. También está relacionado con la eficiencia energética. Los equipos de la marca incorporan sistemas de gestión inteligente del consumo, apoyados en inteligencia artificial, que permiten ajustar el funcionamiento a las necesidades reales del usuario. Funciones como el control de consumo, que permite fijar un límite energético, o los sensores de presencia y de ventana abierta contribuyen a evitar un gasto innecesario. El objetivo es crear equipos de climatización que consuman menos, duren más años y generen menos problemas.

Otro de sus pilares para lograr una mayor longevidad en sus electrodomésticos es su servicio posventa. En este sentido, la compañía ha desarrollado una red de soporte con presencia en todo el territorio nacional, apoyada en un sistema logístico que permite suministrar la mayoría de los repuestos en menos de 24 horas durante los días laborables. A ello se añade un centro de atención telefónica en España y una red de técnicos que reciben formación continua. Distintas maneras para conseguir que sus productos tengan una mayor vida útil.