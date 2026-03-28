Fotos desgarradas para deconstruir el trauma pandémico de Mallorca

Todas las fotos del libro Terra ferma son en blanco y negro. Y todas están rotas.

El fotógrafo Toni Amengual plasma en su proyecto ‘Terra ferma’ ciudades, pueblos, carreteras, playas y calas de Mallorca con el fin de interpretar la sima física y psicológica de la isla. Un libro tan bello como inquietante

A mediados de 2020, cuando la gente empezaba a salir a la calle después del confinamiento por la pandemia, el fotógrafo mallorquín Toni Amengual, que tiene hoy 46 años, recorrió la isla conduciendo sin rumbo para fotografiar esa Mallorca vacía. Un momento único para reflexionar sobre cómo los paisajes naturales que atraen a millones de visitantes están a su vez siendo alterados por el hombre.

Disparó más de 3.000 fotografías en blanco y negro, siguiendo la estela de Robert Adams y la Nueva topografía que surgió en 1975 en torno a la fotografía de paisajes. Como si se tratase de una pieza de música clásica, buscó composiciones perfectas, según sus palabras. Posteriormente, imprimió una selección de imágenes en papel baritado con base de algodón, un soporte de lujo para el blanco y negro. Cuando tuvo las copias ideales para editar un libro clásico, decidió romperlas para trabajar la idea de deconstrucción y potenciar el valor físico de la fotografía. Luego las volvió a fotografiar despedazadas para evidenciar la herida y el dolor del paisaje. El de Mallorca y el de cualquier parte del planeta.

Terra Ferma es un libro de artista diseñado por Fiorenza Pinna y editado con la colaboración de Fuji España y la galería RocioSantaCruz. Impreso en offset, sin tapas, sin principio ni final, con el cosido de los pliegos a la vista. Un trabajo lleno de metáforas donde el algodón que se hace visible con cada corte del papel simula la materia que aparece al construir un edificio o una carretera. Las páginas son de los colores del atardecer y de la tierra de la isla y el medianil parte las fotografías en dos para incidir en la herida.

Un proyecto dedicado a los paisajes, las mujeres de su vida y la tierra a la que siempre vuelve.

Ciudades vacías, gasolineras abandonadas, hoteles desiertos, playas solitarias… Toni Amengual

Toni Amengual rompió las imágenes y las volvió a fotografiar para potenciar el valor físico de la fotografía. Toni Amengual

El paisaje de Terra Ferma es el de la desolación contada con el lenguaje de la belleza. Toni Amengual

Los hoteles y edificios construidos en Mallorca alteran el paisaje natural de la isla. Toni Amengual

Cada fragmento de fotografía simula una herida en el paisaje. Toni Amengual

Trabajar el concepto de deconstrucción es una de las bases del proyecto artístico Terra Ferma. Toni Amengual

Buscó composiciones perfectas. El acto de romperlas fue doloroso para el artista. Toni Amengual