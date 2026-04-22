El Kremlin suspenderá el envío de petróleo kazajo a la refinería de la que depende el suministro de Berlín

La instalación dejó de recibir crudo ruso tras la invasión de Ucrania, pero el oleoducto que la alimenta cruza el país euroasiático

El presidente ruso, Vladímir Putin, vuelve a cerrar el grifo del petróleo a una instalación clave en Europa. Según ha informado este miércoles el Gobierno alemán, Rusia tiene previsto suspender el tránsito de petróleo crudo kazajo hacia la refinería PCK, en Schwedt (Brandeburgo), a partir del 1 de mayo. Esto obligará a una de las mayores refinerías del país y principal fuente de combustible para Berlín a suplir ese déficit con suministros procedentes de otras fuentes. Todo, en pleno estallido energético por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde fluye ―fluía― la quinta parte del crudo y el gas natural licuado que consume el planeta.

Según ha comunicado Rosneft Deutschland a la Agencia Federal de Redes, el oleoducto Druzhba dejará pronto de transportar petróleo de Kazajistán a Alemania. Sin embargo, el Ejecutivo germano ha explicado que aún no se ha recibido confirmación oficial desde Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se ha limitado a decir que no sabía nada al respecto y que la prensa debía dirigirse a las empresas afectadas.

El ministro de Energía de Kazajistán, por su parte, declaró a la agencia de noticias alemana dpa que no había ninguna declaración oficial por parte de Rusia. “Pero, según fuentes extraoficiales, sabemos que es cierto”, ha completado. El argumento de Rusia para justificar la medida es la supuesta inexistencia de posibilidades técnicas para el transporte de petróleo desde Kazajistán.

El Ministerio de Economía alemán considera que la seguridad del suministro de productos petrolíferos en el país no se verá comprometida si la refinería de Schwedt ve reducida su capacidad de procesamiento de hidrocarburos. “Puedo decirle que el suministro está garantizado, que la pérdida de capacidad del oleoducto no limitará de forma significativa el funcionamiento de la refinería de Schwedt”, ha explicado un portavoz ministerial. “Estamos trabajando en alternativas de suministro, especialmente en lo que respecta al queroseno”.

Este último punto, el del combustible que consumen los aviones, es el más crítico: con Ormuz cerrado, son muchas las aerolíneas europeas que están teniendo serios problemas para lograr el carburante necesario para garantizar sus operaciones. La alemana Lufthansa ha sido la primera de entre las grandes aerolíneas europeas en anunciar la cancelación de los vuelos menos rentables; unos 20.000 de aquí a finales de octubre.

Un portavoz de Rosneft Alemania ―de origen ruso, pero nacionalizada después de que Putin invadiera Ucrania― ha declarado a la agencia dpa que ahora tienen que estudiar “cómo poder garantizar, en su caso, suministros sustitutivos para que la PCK pueda seguir produciendo a pleno rendimiento”. “Estamos analizando con detalle las repercusiones”, ha añadido.

La refinería PCK, en el noreste de Brandeburgo, no recibe petróleo ruso desde 2023, cuando el anterior Gobierno alemán decidió prescindir del crudo procedente de ese país por la guerra. La instalación, que abastece a gran parte del noreste y a Berlín, entre otros, con gasolina, gasóleo de calefacción y queroseno, tuvo que buscar entonces fuentes alternativas de suministro.

La instalación, en cambio, sí recibe petróleo de Kazajistán a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ruso. Y ese crudo es importante para mantener alta la capacidad de la refinería.

El otoño pasado se anunció que la refinería PCK podría recibir más petróleo de Kazajistán en 2026. Al menos 130.000 toneladas al mes. Anteriormente, esa cifra oscilaba entre las 100.000 y las 120.000 toneladas.

La refinería de petróleo PCK de Schwedt pertenece en un 54% a filiales alemanas de la empresa estatal rusa Rosneft, que se encuentran bajo administración fiduciaria del Gobierno germano desde 2022.