El Sevilla se complica la vida al perder ante un Levante en racha

El equipo de Luís Castro, que ha ganado 14 de los últimos 21 puntos, sigue su carrera hacia la permanencia y mete en un lío a los andaluces

No hay muchos equipos más en forma ahora mismo que este Levante tan sorprendente. El equipo valenciano, aún en puestos de descenso, ha sumado 14 de los últimos 21 puntos, una racha inesperada que le permite seguir galopando hacia la permanencia cuando parecía desahuciado. Este triunfo, con dos tantos del exsevillista Iván Romero (2-0), es especialmente valioso porque se produce ante un Sevilla al que ya tiene a dos puntos y al que enreda en la lucha por evitar el descenso.

LEV Levante 2 Mathew Ryan, Matías Moreno, Adrián de la Fuente, Jeremy Toljan, Manu Sánchez, Iván Romero, Pablo Martínez, Jon Olasagasti (Kervin Arriaga, min. 62), Kareem Tunde (Víctor García, min. 41), Ugo Raghouber (Carlos Álvarez, min. 62) y Carlos Espí (Karl Etta Eyong, min. 84) SEV Sevilla 0 Odysseas Vlachodimos, Nemanja Gudelj (Peque Fernández, min. 70), Andrés Castrín, Kike Salas, Juanlu Sánchez (José Ángel Carmona, min. 64), Oso, Manu Bueno (Djibril Sow, min. 64), Lucien Agoumé, Akor Adams, Isaac Romero (Alexis Sánchez, min. 71) y Rubén Vargas (Chidera Ejuke, min. 83) Goles 1-0 min. 37: Iván Romero. 2-0 min. 92: Iván Romero Arbitro José María Sánchez Martínez

Tarjetas amarillas Akor Adams (min. 9), Oriol Rey (min. 22), Ugo Raghouber (min. 58), Lucien Agoume (min. 59), Djibril Sow (min. 76), Isaac Romero (min. 87), Iván Romero (min. 90)

Luis García pensó que era una buena idea regalarle el balón al Levante, un equipo más acostumbrado a estar agazapado y responder con ataques fulminantes contra el área contraria. Su plan se vino abajo cuando Olasagasti, con la pelota en sus pies, vio una autopista dentro del área sevillista y a Iván Romero, solo como un náufrago, allí en medio. El pase profundo lo enganchó el manchego de La Solana con un volea que tensó la red y alimentó la racha del Levante, el segundo conjunto que más puntos ha sumado en el último mes.

El Sevilla salió más ambicioso tras al descanso y nada más empezar la segunda parte trenzó un gran contragolpe que frustró Vargas con todo a favor. Los jugadores del equipo andaluz empezaron a confiar en su fútbol e inmediatamente comenzaron a frecuentar al área azulgrana y a encontrar a su gran referencia ofensiva, Akor Adams. Los cambios de Luís Castro le permitieron equilibrar el duelo en el centro del campo que había perdido. La entrada de Carlos Álvarez y Kevin Arriaga fue providencial. El técnico portugués logró reanimar al Levante, que volvió a la carga con un Carlos Espí inagotable y que remató, ya en el tiempo añadido, con otro tanto de Iván Romero. Un gol que desató la locura en un Ciutat de Valencia que ya cree totalmente en la salvación.