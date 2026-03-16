La mujer que promueve la risa en Barcelona

Desde La Llama, su tienda en Barcelona dedicada a los objetos humorísticos, Abigail L. Enrech se ha convertido en catalizadora de la escena cómica de la ciudad, promoviendo ‘podcasts’ y hasta un festival

En el instituto había un chico que llamaba “gorda” a Abigail L. Enrech (Lleida, 43 años). Un día ella se hartó y le soltó: “Deberías cambiar el insulto porque es evidente que soy gorda y al final pensaremos que eres tonto”. Fue la primera vez que Abigail animó a alguien a hacer algo en nombre del entretenimiento. No sería la última. Cuando Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes le contaron en 2019 su idea para un show-podcast, Abigail los invitó a experimentarlo en su tienda. Ese podcast, La ruina, fue el más escuchado en Spotify España en 2025. La Llama es justo eso: un empujón. A gastar bromas, a leer teoría de la comedia, a aprender en su escuela o atreverse al Open Mic.

Pero hace nueve años, este local era una tienda de alimentación, y Abigail, una gestora cultural en una cadena hotelera. Bajo los gritos de su jefe, comenzó a fantasear con una boutique de gadgets. “Pensé: si quieres hacer alpinismo hay tiendas para ello. Pero si te interesa el humor, no hay ninguna tienda de objetos humorísticos”, recuerda Abigail, que invertía meses en internet en busca de “cosas graciosas” que importaba del extranjero sorteando cientos de intentos fallidos. Aquel espacio dedicado a la comedia fue una fantasía durante demasiado tiempo hasta que un día, con 35 años, se vio con las cenizas de una amiga del colegio en la mano y se preguntó: “¿Quién soy yo?”. Si de pronto se quedaba embarazada, ¿podría dar el salto de fe, abandonar un trabajo estable y montar la tienda de sus sueños? Intuyó que no, y saltó.

Un rincón de la tienda La Llama, en Barcelona. Vanessa Montero

El nombre de La Llama está inspirado en un sketch de la serie Flying Circus en el que los Monty Python describen una llama en castellano, y su sección de libros es un reflejo de lo que ocurre en las librerías inglesas donde el humor ocupa un lugar central. Pero La Llama ha dejado de contener únicamente gadgets o libros y es hoy la plaza de la comedia en Barcelona, construida poco a poco sin aires de grandeza. “Cuando apareció el podcast, me pareció el fanzine de la radio. Por fin voces disidentes como en los albores de internet”, dice Abigail. Un año le pidió a su marido, Kike García, cofundador de El Mundo Today, que reuniera el dinero de los regalos de su cumple, Navidad y demás, y comprara cuatro micros. “Los cedemos gratis. Yo no soy creativa, no voy a escribir novelas, pero se me da bien animar a la gente a que haga cosas. Somos como un equipo de fulbito”.

"Yo no soy creativa, no voy a escribir novelas, pero se me da bien animar a la gente a que haga cosas", dice la propietaria de La Llama. Vanessa Montero

Un día acogen el podcast Vull ser, de Dani Morlá; otro día, el escritor Kiko Amat graba su Pop y muerte. Y la semana que viene se celebra La Llama Fest, el festival de comedia alternativa de Barcelona. “Una zona cero para la experimentación donde la gente viene a probar sus shows. El público es fan de la comedia y te da margen”, explica Abigail. Este año participarán el documentalista Carles Tamayo, la artista Greta García y el crítico gastronómico Mikel López Iturriaga (El Comidista), entre otros.

El complejo de trampolín de Abigail es insaciable. Cuando la periodista se dispone a salir por la puerta, la librera saca una libreta roja y le dice: “Toma, por si te da por escribir algo de humor, ya sabes donde estamos”. Ese gesto tiene detrás una convicción: “La comedia es muy necesaria. Te permite poner sobre la mesa temas que de otro modo no podrías, pero están ahí, que no los hablemos no hace que desaparezcan”.