Una universidad en la que el diseño y la tecnología definen el futuro profesional

En un panorama profesional globalizado y cada vez más tendente a la especialización y las nuevas profesiones, la innovación, la creatividad y las habilidades que se basan en los avances tecnológicos son los grandes motores de competitividad. No en vano, la proyección del Foro Económico Mundial en su Informe sobre el Futuro del Empleo apunta a que más del 50% de todos los empleados necesitarán un reciclaje significativo de sus habilidades. Afrontar la formación ante estos nuevos retos es el objetivo de UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología), una institución que busca anticiparse a las necesidades del mercado laboral en lugar de adaptarse a ellas, apostando por un modelo formativo innovador, basado en aplicaciones reales y con una red de alianzas estratégicas con empresas punteras del ecosistema tecnológico.

En el enfoque de UDIT prima la formación sobre casos reales, proyectos con una aplicación concreta, más allá de la enseñanza de la tecnología y el diseño en abstracto. Esa diferenciación con respecto a otras instituciones educativas permite a sus alumnos escoger itinerarios con una dirección clara y una alta empleabilidad. Así, la universidad ofrece grados, másteres o doctorados en dos grandes áreas: diseño y tecnología y ciencias aplicadas. En la primera, se abordan formaciones que engloban cinco grandes áreas: diseño de interiores, con un enfoque arquitectónico y basándose en herramientas 3D; moda, desde diseño a comunicación; diseño multimedia y gráfico, enfocado en comunicación visual; animación y videojuegos y diseño de producto. Además, varios de estos itinerarios están ideados en formato bilingüe.

Por otro lado, en los itinerarios destinados a tecnología y ciencias aplicadas, los alumnos pueden optar por distintas formaciones de las más demandadas en el mercado profesional actual. Uno de ellos se centra en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, con un programa estructurado en torno a las últimas herramientas y tecnologías que están demandando las empresas del sector tecnológico. Otra rama que UDIT incorpora es la robótica, con un enfoque centrado en las personas, el diseño de robots colaborativos o la automatización ética. Varios de estos itinerarios están disponibles en modalidades presenciales y online, para adaptarse a las necesidades de los distintos perfiles de estudiantes.

Conexión internacional

La propuesta de UDIT se basa en aprender con la práctica directa y real, gracias a sus alianzas con distintas empresas del sector de la innovación y la tecnología. Así, junto a ellas los alumnos participan en proyectos y talleres con una aplicación concreta, sus formaciones incluyen prácticas obligatorias en las compañías colaboradoras. La universidad proporciona a sus estudiantes licencias oficiales de software esenciales como Adobe Creative Cloud, Autodesk y Unity, permitiéndoles trabajar con herramientas profesionales tanto dentro como fuera del campus.

De la misma manera, UDIT forma parte de una red intencional que amplifica las oportunidades de sus estudiantes. Desde 2017, forma parte de la Cumulus Association, una asociación de 257 instituciones de arte y diseño en 54 países que incluye referentes como el Royal College of Art de Londres, el Savannah College of Art and Design de Nueva York y el Politécnico de Milán. Esta conexión facilita intercambios, proyectos conjuntos y una exposición global para el talento emergente de UDIT.