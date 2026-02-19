Sin tutús, escenarios ni saltos ‘sissonne’: el fotógrafo Teddy Iborra reversiona la mirada sobre el ballet
En su primer proyecto artístico, ‘Edward, Francesca, Téo, Viola’, el catalán recoge los movimientos de cuatro bailarines de The Royal Ballet de Londres
Un conjunto de imágenes de cuatro bailarines de excelencia de The Royal Ballet de Londres, una de las compañías más prestigiosas del mundo, registra los cuerpos tensionados, doblados y estirados. El fotógrafo Teddy Iborra Wicksteed (Barcelona, 41 años) busca minimizar la mirada estética para volcarse en un ejercicio anatómico sacando los cuerpos del escenario de la danza y trasladándolos a un espacio neutro con el fin de analizarlos. La serie se conformó tras cuatro sesiones de estudio y culminó en la edición autopublicada Edward, Francesca, Téo, Viola (2025).
Algunas de las indicaciones del fotógrafo a los bailarines, tan vagas como abstractas, consistían solo en una palabra: “Líquido”, “seco”. Proyectó las directrices como un punto de partida deliberadamente experimental con la intención de crear un punto de vista alejado de la dirección coreográfica: “No buscaba ser lo que no soy”, apunta.
Para evitar al máximo una puesta en escena, además de eliminar el escenario, el tutú y casi el total de la dirección, se propuso trabajar en silencio. Descartó desde un principio el salto sissonne, propio del ballet.
Su ojo fue entrenado para fotografiar producciones de moda de revistas y para grandes marcas. Ahora, la paleta cromática de grises y beis, el maquillaje suave y los fondos acordes marcan el tono de un proyecto minimalista con el que busca alejarse de su trayectoria previa (“Es un reinicio de todo lo anterior”, confiesa), aunque no de su biografía: su madre, Belinda Wicksteed, fue bailarina. Se siente, en el mundo del arte, un invitado, un voyeur que pone en pausa una práctica que le resulta familiar para observarla con modestia: “Aún no me considero un artista. Me considero un fotógrafo que estudia”.
