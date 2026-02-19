Ir al contenido
_
_
_
_
EPS
FOTOGRAFÍA

Sin tutús, escenarios ni saltos ‘sissonne’: el fotógrafo Teddy Iborra reversiona la mirada sobre el ballet

En su primer proyecto artístico, ‘Edward, Francesca, Téo, Viola’, el catalán recoge los movimientos de cuatro bailarines de The Royal Ballet de Londres

Luisa Arditi Teddy Iborra Wicksteed
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Viola Pantuso, solista de The Royal Ballet. Teddy Iborra Wicksteed

Un conjunto de imágenes de cuatro bailarines de excelencia de The Royal Ballet de Londres, una de las compañías más prestigiosas del mundo, registra los cuerpos tensionados, doblados y estirados. El fotógrafo Teddy Iborra Wicksteed (Barcelona, 41 años) busca minimizar la mirada estética para volcarse en un ejercicio anatómico sacando los cuerpos del escenario de la danza y trasladándolos a un espacio neutro con el fin de analizarlos. La serie se conformó tras cuatro sesiones de estudio y culminó en la edición autopublicada Edward, Francesca, Téo, Viola (2025).

Algunas de las indicaciones del fotógrafo a los bailarines, tan vagas como abstractas, consistían solo en una palabra: “Líquido”, “seco”. Proyectó las directrices como un punto de partida deliberadamente experimental con la intención de crear un punto de vista alejado de la dirección coreográfica: “No buscaba ser lo que no soy”, apunta.

Para evitar al máximo una puesta en escena, además de eliminar el escenario, el tutú y casi el total de la dirección, se propuso trabajar en silencio. Descartó desde un principio el salto sissonne, propio del ballet.

Su ojo fue entrenado para fotografiar producciones de moda de revistas y para grandes marcas. Ahora, la paleta cromática de grises y beis, el maquillaje suave y los fondos acordes marcan el tono de un proyecto minimalista con el que busca alejarse de su trayectoria previa (“Es un reinicio de todo lo anterior”, confiesa), aunque no de su biografía: su madre, Belinda Wicksteed, fue bailarina. Se siente, en el mundo del arte, un invitado, un voyeur que pone en pausa una práctica que le resulta familiar para observarla con modestia: “Aún no me considero un artista. Me considero un fotógrafo que estudia”.

Teddy Iborra

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_