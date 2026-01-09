Hollywood pone el foco en el fútbol inglés

Tom Brady, copropietario del Birmingham City, antes de un partido en Wembley, en abril de 2025.

Actores, deportistas y empresarios estadounidenses apuestan por los clubes británicos de segunda y, de paso, fabrican con ellos docuseries de éxito

En noviembre de 2025, el exjugador de fútbol americano Tom Brady apareció en un vídeo promocional del Birmingham City mirando las maquetas de un estadio de 62.000 plazas. El proyecto, con un coste de 2.500 millones de libras, incluye 12 estructuras con forma de chimenea industrial. Brady es socio minoritario desde agosto de 2023.

El rapero y empresario Snoop Dogg se convirtió en julio de 2025 en copropietario del Swansea City. Y en Wrexham, los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el equipo en febrero de 2021 por 2,5 millones de dólares. Cuatro años después, busca inversores con una valoración de 475 millones. Un aumento del 19.000%.

No son casos aislados. En 2025, 11 de los 20 clubes de la Premier League están en manos de propietarios estadounidenses. En la Championship, nueve equipos tienen capital norteamericano. En las cuatro primeras divisiones, casi un tercio responde a dueños estadounidenses.

El punto de partida fue 2005, cuando el empresario Malcolm Glazer compró el Manchester United por 790 millones de libras, convirtiéndose en el primer propietario estadounidense de la Premier League. Dos décadas después, Liverpool, Manchester United, Arsenal y Chelsea están en manos norteamericanas. El fenómeno se ha extendido hacia abajo porque la élite se ha vuelto prohibitiva. Chelsea costó 2.500 millones de libras.

La Championship ofrece algo distinto: clubes con historia a precio accesible. Sheffield United se vendió en diciembre de 2024 por 135 millones. El sistema de ascensos y descensos funciona como acelerador especulativo imposible de replicar en las ligas cerradas estadounidenses.

Cuando Reynolds y McElhenney compraron el Wrexham en 2021, el club llevaba 15 años en quinta división. Welcome to Wrexham, la docuserie de FX y Disney+, ha sido clave. La serie suma cuatro temporadas y ganó ocho Premios Emmy.

Los ascensos se encadenaron. En 2023, el Wrexham ganó la National League con 111 puntos récord. En 2024, quedó segundo en League Two. En abril de 2025, selló su tercer ascenso consecutivo, el primer equipo en lograr tres promociones seguidas. El club vende más de 100.000 camisetas al año en una ciudad de 66.000 habitantes. Su facturación pasó de 10,5 a 26,7 millones de libras en 2024.

Birmingham ha intentado replicar el modelo. Amazon estrenó en 2025 Built in Birmingham: Brady & the Blues. El club descendió a tercera división tras contratar a Wayne Rooney, pero regresó al Championship como campeón de League One. A finales de noviembre de 2025, el periódico The Guardian reveló que Wrexham había recibido casi 18 millones de libras del Gobierno galés para financiar la reforma de su estadio. Es la cifra más alta registrada por un club británico. Keith Wyness, ex CEO del Everton, lo calificó de “absolutamente despreciable”.

CBS Sports anunció en julio de 2024 un acuerdo para transmitir 250 partidos por temporada de la EFL en Estados Unidos. Con 10 de los 24 clubes del Championship bajo propiedad americana, la apuesta es enganchar a una audiencia acostumbrada a narrativas de Hollywood.

El sábado 4 de octubre de 2025, Wrexham recibió al Birmingham en el “Derbi de Hollywood”. Reynolds y Brady se saludaron en el palco. El partido acabó 3-1 para Birmingham.

La pregunta ya no es si las celebrities van a seguir comprando clubes británicos. La pregunta es qué pasará cuando los focos se apaguen.